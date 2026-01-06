突っ張り棒を再定義した「DRAW A LINE」から空間を仕切る新アクセサリー「Cloth Arm」が好評発売中
突っ張り棒を主力とする家庭向け収納用品の開発メーカーである平安伸銅工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役： ⽵内 香予子）は、一本の線からはじまる新しい暮らしを提案する「DRAW A LINE（ドローアライン）」から、好きな場所にハンギングバーを設置できるアクセサリー「Cloth Arm（クロスアーム）」を、2025年11月20日に発売いたしました。おかげさまで、発売以来ご好評をいただいております。
新年を迎え、住まいを整える意識が高まるこの時期。新商品「Cloth Arm」へのご好評に感謝し、人気の「Tension Rod（テンションロッド）C」「Cloth Arm」に加え、間仕切りに最適な「One Fit Cloth（ワンフィットクロス）」の豪華3点セットが当たるSNSキャンペーンを、2026年1月9日（金）より実施いたします。
「Cloth Arm」でハンギングをもっと気軽に
新商品の「Cloth Arm」は、縦方向に突っ張る「Tension Rod」と組み合わせることで、好きな場所にハンギングバーを設置できます。
マルチクロスを掛けてお部屋の間仕切りに。毎日使うコートやバッグを掛けてお出かけ前の導線をスムーズに。ドライフラワーを下げてお部屋に彩りをプラス。
気軽に吊り下げるだけで、暮らしをもっと豊かにできるアイテムです。
Cloth Arm 製品ページ :
https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-cloth-arm
「Cloth Arm」の使い方と特徴・マルチクロスで空間にやさしい境界を
横幅約86.5cmのハンガーパイプが程よいサイズの間仕切りに。透け感のあるカーテンを活用すれば、人の気配を感じながらも、適度な距離をつくることができます。
玄関に使用すれば、急な宅配便や、ご近所の方との立ち話、ドアを開けた瞬間の適度な目隠しにも。
組み合わせるカーテンは、自由にサイズを調整できるマルチクロス「One Fit Cloth（ワンフィットクロス）」がおすすめです。
One Fit Cloth 製品ページ :
https://ec.heianshindo.co.jp/collections/heian-curtain
・毎日つかうお気に入りの服を吊り下げる
毎日使う帽子やジャケットをかけて、大好きな服をインテリアとして楽しむこともできます。
「Clip Hook（クリップフック）」 との組み合わせもおすすめです。
「Clip Hook」を使えば、ハンギング収納はもちろん、マルチクロスを挟んで掛けることで間仕切りにも使えます。
Clip Hook 製品ページ :
https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-clip
・ストッパー付きで安心
ハンガー部はストッパー付きなので、布やクリップを掛けても落ちにくい構造です。
（本体横幅：約86.5cm、ストッパー間：75.5cm）
・マットブラックとマットホワイトの2色展開
カラーはシックで高級感のあるマットブラックと、どんな場所にも合うクリーンでナチュラルな印象のマットホワイトの2色展開。 どのようなシーン・インテリアテーマにも合わせやすいラインアップです。
製品詳細
商品名：031 Cloth Arm BK
品番：D-CA-BK
最大使用荷重: 1kg
（※耐荷重の範囲内でご使用ください）
価格：6,600円（税込）
商品名：031 Cloth Arm WH
品番：D-CA-WH
最大使用荷重: 1kg
（※耐荷重の範囲内でご使用ください）
価格：6,600円（税込）
ご好評につき豪華3点セットが当たるキャンペーン開催決定
新商品「Cloth Arm」のご好評を受け、これ一つでお部屋に心地よい間仕切りを体験していただける豪華3点セットのプレゼントキャンペーンを、2026年1月9日（金）より公式Xおよび公式Instagramにて同時開催いたします。DRAW A LINEをお持ちでない方も、届いたその日から「一本の線」がある暮らしを楽しめる特別な機会です。新しい年の始まりを、ぜひDRAW A LINEとともにお楽しみください。
【賞品】
・DRAW A LINE 003 Tension Rod C(https://ec.heianshindo.co.jp/products/drawaline-d-c-bk)（ブラック または ホワイト）
・DRAW A LINE 031 Cloth Arm(https://ec.heianshindo.co.jp/products/drawaline-kg-d-ca-bk)（ブラック または ホワイト）
・One Fit Cloth(https://ec.heianshindo.co.jp/collections/heian-curtain)（お好きな種類・カラーをお選びいただけます）
【応募期間】
2026年1月9日（金）～ 1月18日（日）まで
【応募方法】
■ 公式X（旧Twitter）
１.平安伸銅工業公式X（@heianshindo）をフォロー
２.対象のポストをリポスト
※欲しい「One Fit Cloth」の種類とカラーをコメントしていただくと当選確率がアップします
■ 公式Instagram
１.平安伸銅工業公式Instagram（@heianshindo_official）をフォロー
２.対象の投稿に、欲しい「One Fit Cloth」の種類とカラーをコメント
※対象の投稿をストーリーズでリポストしていただくと当選確率がアップします
DRAW A LINE取扱店舗
・平安伸銅工業オンラインショップ(https://ec.heianshindo.co.jp/)
・楽天市場(https://www.rakuten.co.jp/heianshindo/)
・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/3207539D-0042-49EC-9CE9-FB88BDE36247?ingress=2&lp_context_asin=B06XJVZ4MR&visitId=d05fddff-9ac5-4a09-bcaf-e8c9539d4cdf&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)
・そのほかDRAW A LINEお取り扱い店舗(https://ec.heianshindo.co.jp/pages/drawaline-shoplist)
※商品の取扱いや在庫状況等は、店舗に直接お問い合わせください。
DRAW A LINEブランド紹介
DRAW A LINE（ドローアライン）は、平安伸銅工業と、クリエイティブユニットTENTとのコラボレーションブランドです。 これまで便利グッズとして扱われがちだった突っ張り棒を、暮らしを豊かにする「一本の線」と再定義し、そこからはじまる新しいライフスタイルを提案します。
公式ブランドサイト(https://ec.heianshindo.co.jp/pages/drawaline-top)
会社概要
商号： 平安伸銅工業株式会社
設立： 1977年（創業1952年） 資本金： 49百万円
本社住所： 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目22-17 江戸堀イーストビル4階
代表者： 代表取締役 ⽵内 香予子
WEBサイト(https://www.heianshindo.co.jp/)
Instagram(https://www.instagram.com/heianshindo_official/)
X(https://x.com/heianshindo)