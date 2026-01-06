株式会社miibo 代表取締役CEO 功刀 雅士氏がゲスト出演！日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」がPodcast番組『Qiita FM』の最新エピソードを公開

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社であるQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、Podcast番組『Qiita FM』の最新エピソードを2026年1月6日（火）に公開いたしました。ゲストには株式会社miibo 代表取締役CEO 功刀 雅士氏を迎え、今回より3回にわたってお届けします。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

『Qiita FM』とは？

『Qiita FM』は、「エンジニアを最高に幸せにする」というQiitaのミッションに基づき、エンジニアの皆さまに役立つヒントを発信していく番組です。

毎回、日本で活躍するエンジニアの方々をゲストに迎え、Qiita プロダクト開発部 部長の清野 隼史との対談形式でキャリアやモチベーションに関するお話をしていただきます。

また月に1度、Qiitaで働く社員との社内ラジオをお送りします。

1月6日（火）に公開した最新エピソードより、株式会社miibo 代表取締役CEO 功刀 雅士氏を迎え、3回にわたり以下のテーマでお話いただきます。

配信テーマ

- 個人開発をやめないエンジニアのキャリア論 ─ 株式会社miibo CEO・功刀雅士さんの原点（1月6日（火）配信）- エンジニアがCEOになると何が変わる？ ─ 開発×営業×採用をフルスタックで回すmiiboの裏側（1月13日（火）配信）- 個人開発は最強のR＆D ─ ハイプサイクルの“少し先”を張り続ける技術者の戦い方（1月20日（火）配信）

『Qiita FM』は、近年高まるエンジニア向けPodcastのニーズに応え、エンジニアのキャリア形成に有益な情報を発信してまいります。

『Qiita FM』は下記URLよりお聞きいただけます。

https://open.spotify.com/show/4E7yCLeCLeQUsNqM4HXFXA

出演者情報（敬称略）

【出演ゲスト】

功刀 雅士 / 株式会社miibo 代表取締役CEO

会話型AI領域の開発に10年以上にわたって取り組む。ヤフー株式会社でソフトウェアエンジニアのキャリアをスタートし、その後様々な企業でソフトウェア開発に従事。

サラリーマンエンジニアをする傍ら、音声対話アプリをはじめとした複数の対話型AIプロダクトを開発・運営。

2020年にmiiboを開発し、2023年に法人化。エンタープライズ企業から地方自治体、個人事業主まで幅広いユーザーに向けて展開している。

X（Twitter）：https://x.com/maKunugi

Qiita：https://qiita.com/maKunugi

【番組ホスト】

清野 隼史 / Qiita株式会社 プロダクト開発部 部長

アルバイトを経て、2019年4月にIncrements（現 Qiita株式会社）へ新卒入社。

入社後はQiita、Qiita Jobsのプロダクト開発や機能改善等を担当。

2020年1月から「Qiita」のプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。

2025年4月よりプロダクト開発部 部長として開発組織の統括を行う。

X（Twitter）: https://x.com/getty104

Qiita：https://qiita.com/getty104

番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2686_1_4058d1937fcaff8bf6f16b27093ac848.jpg?v=202601060252 ]

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合がございます

スポンサー企業の募集について

『Qiita FM』はスポンサー企業を募集しています。

ご興味のある方は https://business.qiita.com/ よりお気軽にお問合せください。

「Qiita」は、今後もエンジニアに関連する各種サービスを通じて、企業とユーザー双方にとって価値のある接点を提供し、プラットフォーム活用の可能性を広げてまいります。

「Qiita」について

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

関連サービス

株式会社エイチームホールディングスについて

- Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）- - https://jobs.qiita.com/- Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）- - https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/