【神戸メリケンパークオリエンタルホテル】海を望むテラスで旬の『いちご』と『ロゼスパークリング』を楽しむ春ランチ“Seaside Spring Terrace”

株式会社ホテルマネージメントジャパン

神戸メリケンパークオリエンタルホテルでは、Terrace＆Dining「ALL FLAGS（オールフラッグ）」にて、水平線を望み、潮風を感じるテラス席で、お料理とロゼスパークリングワインをお楽しみいただけるランチタイム限定プラン「Seaside Spring Terrace」を、2026年1月６日（火）より販売いたします。

テラス席イメージ

本企画では、ALL FLAGSのブッフェ料理に加え、ロゼスパークリングワイン付きのフリーフローをお楽しみいただけます。お席のご利用時間は通常より30分長い120分制のため、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。ドリンクには、桜を彷彿とさせる淡いピンク色が印象的なロゼスパークリングワインを、本プラン限定でご用意しました。柔らかな陽光に透ける繊細なロゼの色合いと、グラスの底から立ち上るきめ細かな泡が、まるで春風に舞う桜の花びらのように、テーブルを彩ります。

ブッフェでは、ライブキッチンでシェフが一皿ずつサーブするシュラスコスタイルの『ビーフロティ』をはじめ、毎年大好評のいちごフェアを開催中。『いちごとモッツァレラチーズのカプレーゼ』など、春の香りをまとった旬のいちごを贅沢に使用した多彩なメニューをご提供いたします。さらに、お客様ご自身でオリジナルのパルフェをお作りいただける「ストロベリーパルフェ工房」や、ルビーチョコレートフォンデュなど、目にも華やかな料理やスイーツの数々をご堪能ください。

春のあたたかな陽光とさわやかな潮風を感じながら、目の前に広がる海を望む絶好のロケーションで、ロゼスパークリングワインの淡いピンクといちごの鮮やかな色合いが織りなす、春ならではの特別なランチタイムをぜひご体験ください。

≪“Seaside Spring Terrace ” プラン概要≫

【予約開始日】2026年１月６日（火）

【期間】2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【時間】ランチタイム 11:30～15:00 (120分制)

【会場】Terrace＆Dining「ALL FLAGS(オールフラッグ)」（3F）テラス

【料金】大人１名 ランチ6,000円 ※税金・サービス料込み

【内容】ブッフェ＋ロゼスパークリングワイン（ノンアルコール含む）フリーフロー

オリエンタルホテルズ＆リゾーツ ストロベリーフェア同時開催中

【備考】

※ご利用は大人２名様からとなっております。

※ご利用は、120分制・ドリンクラストオーダー100分。

※雨天・荒天時はテラス席の利用中止。店内席へのご案内となります。

（その場合は90分制、通常のブッフェ料金となります。ロゼスパークリングワインの

フリーフロー提供はございません。）

【公式サイト・ご予約】https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/restaurant/allflags/menu_info/48/

■Terrace＆Dining「ALL FLAGS」について

2023年12月9日グランドオープンのオールデイダイニング。

目の前に水平線が広がる、豪華客船のメインダイニングのような上質で開放感あふれるブッフェスタイルのレストラン。

神戸のブッフェレストランでは初となる“シュラスコ・ライブキッチン”を含め、ライブキッチンを3ゾーンに設けた臨場感あふれる食体験をお楽しみいただけます。

海に面したオープンテラスエリアはもちろん、店内からも窓前面のオーシャンフロントビューが目の前に広がります。

■神戸メリケンパークオリエンタルホテルについて

阪神淡路大震災で被災し閉鎖された旧オリエンタルホテルを継承し、1995年に周囲270度を海に囲まれたロケーションに誕生したリゾートホテル。神戸ポートタワーや神戸海洋博物館など誰もが一度は見たことのある神戸らしい風景を望み、全客室に設けられたバルコニーからはきらめく海や街の夜景など時間ごとに変わる景色を一望。潮風を浴びながら、まるで優雅な船旅のようなご滞在をお楽しみいただけます。日本初であり国内唯一のホテル内灯台は旧オリエンタルホテルより移設され現在も神戸港を照らしています。

-公式サイト：https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

-Instagram：https://www.instagram.com/kobe_merikenpark_orientalhotel/

-Facebook：https://www.facebook.com/KobeMerikenParkOrientalHotel

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,428名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年12月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/