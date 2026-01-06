SOLEMOODのキッチン家電がヨドバシカメラで12月22日より販売開始！

鑫三海株式会社

鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開するキッチン家電ブランド「SOLEMOOD」のコンパクトホットプレート、ホットサンドメーカー、減煙焼肉プレートが2025年12月22日よりヨドバシ・ドット・コムにて販売開始となりました。

ヨドバシカメラ・ドット・コム

https://www.yodobashi.com/?word=SOLEMOOD

【製品ラインナップ】

■WL-G205

上下ヒーターでムラなく両面を一気に加熱。

600Wの高火力で予熱約3分、焼き約2分のスピード調理。忙しい朝でも手早くホットサンドやワッフルが楽しめます。

大3cmの具材に対応。パンの耳までしっかりプレスして、人気のホットサンドが簡単に作れます。

サンド用2枚＋ワッフル用2枚の着脱式プレート。ホットサンド、ワッフルなどこれ1台で調理可能。レシピ付きで毎日の朝食やおやつに大活躍。

着脱式プレートは丸洗い可能。コード収納付きでスッキリ片付く設計。

過熱時は自動停止する安全設計。

●商品名：ホットサンドメーカー

●商品型番：WL-G205

●本体サイズ：約幅141mm*奥行き249mm*高さ100mm

●プレートサイズ：約幅130mm*奥行き140mm*高さ12mm

●本体材質：フェノール樹脂（ベークライト）

●プレート素材：アルミ合金ADC12

●重量：1.4kg

●消費電力：600W

●ヒューズ温度：170℃

●ケーブルの長さ：1m

●安全装置：過熱防止装置

●電源：AC100V 50/60Hz

●カラー：ブルー、クリームホワイト、レッド

■HY-6127

平面・深鍋・たこ焼きの3プレートを付け替えるだけで、焼肉・鍋・たこ焼き・スイーツなど幅広いメニューに対応。コンパクトでも1～4人分にちょうど良く、パーティーでも活躍します。

本体はアルミ合金製で丈夫。レバーで保温～250℃まで細かく温度調整でき、料理に合わせた加熱が可能です。

温度が上がりすぎると自動で加熱を停止するサーモスタット付き。背面には滑り止めゴム脚、蓋には蒸気穴を備え、安全に配慮しています。

プレートは着脱式で丸洗いOK。2層フッ素加工でこびりつきにくく、後片付けもラクラクです。

本体はA4サイズほど（約319×223×150mm）で収納しやすく、総重量も約1.7kgと軽量。可愛いデザインと使い勝手の良さでプレゼントにもおすすめです。プラグ一体式で紛失の心配もありません。

●商品名：コンパクトホットプレート

●商品型番：HY-6127

●本体サイズ：約幅319mm*奥行き223mm*高さ150mm

●プレートサイズ：（平面：約幅300mm*奥行き204mm*深さ25mm/深鍋：約幅328mm*奥行き301mm*深さ60mm/たこ焼き：約幅300mm*奥行き204mm*深さ20mm ）

●本体材質：フェノール樹脂（ベークライト）

●プレート素材：アルミダイキャスト（内側表面フッ素樹脂コート）

●本体重量：1.7kg

●プレート重量：（平面：0.4kg/深鍋：0.71kg/たこ焼き：0.7kg）●消費電力：1000W

●ヒューズ温度：192℃

●ケーブルの長さ：1.1m

●安全装置：過熱防止装置

●電源：AC100V 50/60Hz

●カラー：クリームホワイト、ブルー

■WL-G1081

2種類の波型プレート・平面プレートを採用。

料理に合わせて使い分けできる万能ホットプレートです。

1200Wの高火力ヒーター を搭載し、素早い立ち上がりを実現。

最大230℃の高温に対応。無段階調節で弱火～強火まで自由にコントロール可能。焼肉・鉄板焼き・炒め物に最適。

コントローラーを外せばプレート・スタンド・油受けトレイまで丸洗いOK。

焦げ付きにくいコーティングで後片付けも楽々。

隙間スリット構造で油が落ちやすく、煙・油跳ねを大幅カット。部屋に匂いが残りにくい減煙ホットプレートです。

●商品名：減煙型焼肉プレート

●商品型番：WL-G1081PS

●本体サイズ：約幅465mm*奥行き278mm*高さ75mm

●プレートサイズ：約幅385mm*奥行き230mm*高さ15mm

●本体材質：天然竹製

●プレート素材：アルミニウム合金

●重量：2.9kg

●消費電力：1200W

●ヒューズ温度：133℃

●ケーブルの長さ：1.4m

●安全装置：サーモスタット

●電源：AC100V 50/60Hz

【会社概要】

会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）

代表者：代表取締役社長 伴場義通

本社：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立：2019年4月3日

事業内容：Eコマース事業、グローバルブランド正規代理店事業、法人向け事業、クラウドファンディング事業、医療機器事業、カスタマーサービス

公式サイト：https://www.sinsankai.co.jp

公式ECサイト：https://www.50th.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/sinsankai/

Instagram(@sinsankai_jp)：https://www.instagram.com/sinsankai_jp/

X(@SINSANKAI)：https://x.com/SINSANKAI

PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51534

世界をつなぎ、価値を創る。人をつなぎ、未来を拓く。

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

私たち鑫三海株式会社は、国境を越え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を大切に、誠実さと柔軟性をもって、革新的で心豊かな商品・サービスをタイムリーに提案します。

お客様の暮らしに寄り添いながら、世代を超えて持続可能な社会への貢献を目指し、人と地域、そして世界をつなぐ新たな価値の循環を創出してまいります。