「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」コラボ・スペシャルメニュー「ナルトのラーメンバーガー」／「トロピカル木ノ葉ソーダ」

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とのコラボレーションを実施、コラボ・スペシャルメニュー（フード／ノンアルコールカクテル）を1月13日（火）から2月1日（日）の期間限定で提供します。

「ナルトのラーメンバーガー」／「トロピカル木ノ葉ソーダ」(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

レストランに併設するロックショップでは現在、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とのコラボグッズを販売中(※)ですが、レストランではこのコラボレーションを記念したスペシャルメニューを提供します。

※参考プレスリリース：「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」 コラボレーショングッズ販売(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001193.000018232.html)

コラボ・スペシャルメニューとして、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」からインスピレーションを受け、オリジナルで創作した、ネーミングからだけでもワクワクする、「ナルトのラーメンバーガー」、「トロピカル木ノ葉ソーダ」を用意しました。

「ナルトのラーメンバーガー」は、“うずまきナルト好物ラーメン”をハンバーガーにアレンジし、ビーフパティにくわえパリパリに揚げたラーメンをサンドし、ナルトとウズラの卵をトッピングした、わくわく感満載の一品となっており、味噌豚骨スープ、フレンチフライをお付けして提供します。

また、「トロピカル木ノ葉ソーダ」は、オレンジ、マンゴー、ライムにミントを加え、南国のようなトロピカルな味わいが楽しめる、“木ノ葉隠れの里”をイメージした一杯。ノンアルなので、お子様はもちろん、お酒に弱い方にも安心してお楽しみいただけます。

＜TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とは＞

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999 年に連載開始し、2014 年に 700 回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億 5000 万部を突破。2002 年からテレ東系列にて TV アニメが放送開始。2007 年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として 2017年 3 月まで放送し、2022 年 10 月にはテレビ放送 20 周年を迎えた。劇場版アニメも 11 作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や 2.5 次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

◇ 販売期間：

2026年1月13日（火）～2月1日（日）

◇ 販売商品：

・ 「ナルトのラーメンバーガー」、2,680円（税込）

・ 「トロピカル木ノ葉ソーダ」 1,480円（税込）

◇ 販売店舗：

「ハードロックカフェ」国内店舗

東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

◇ ハードロックカフェ 公式HP

https://hardrockjapan.com/

「ナルトのラーメンバーガー」「ナルトのラーメンバーガー」2,680円（税込）

ガーリックマヨネーズを塗ったバンズにビーフパティ、モントレージャックチーズ、ローストポーク、リーフレタス、トマト、青ネギ、パリパリに揚げたラーメンを挟みナルトとウズラの卵をトッピングした、うずまきナルト好物ラーメンをハンバーガーにアレンジ。

味噌豚骨スープ、フレンチフライ付き。

トロピカル木ノ葉ソーダ「トロピカル木ノ葉ソーダ」1,480円（税込）

オレンジ、マンゴー、ライムにミントを加え、ソーダで仕上げたノンアルコールカクテル。

南国のようなトロピカルな味わいとともに、木ノ葉隠れの里をイメージした一杯をお楽しみください。

公式ホームページ

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 国内店舗

東京店

東京都港区六本木5-4-20

TEL.03-3408-7018

上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

TEL.03-5826-5821

横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

TEL.045-682-5626

京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・３・４階

TEL. 075-606-5671

大阪なんば店（ロックショップ）

大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル

TEL. 06-6647-6011

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階

TEL.06-4804-3870