【愛知県瀬戸市で初公開】『開放的なLDK』と『時短動線』、『たっぷり収納』を叶えた間取りを学ぶ見学会 ｜注文住宅を建築したオーナー様宅見学会を開催

株式会社sumarch

愛知県で注文住宅事業を展開する株式会社sumarch(本社：愛知県名古屋市中村区、代表取締役：鳥居儀彰、以下HOLIDAYS)は、オープンハウス見学会を2026年1月25日(日）に、愛知県瀬戸市にて開催いたします。

実際にHOLIDAYSで建築したオーナー様のお住まいを見学できる「注文住宅見学会」です。間取りや設計の工夫、デザインのアイデアなど、家づくりのヒントが盛沢山！写真だけでは分からない素材の質感や雰囲気、注文住宅の魅力を実際にご体感ください！見学会について、詳しくは特設ページをご確認ください。

【特設イベントページ：https://holidays-design.com/event/100】

［見どころポイント］

＝＝DATA＝＝

竣工年月：2025年9月

建築費用：2,000万円～2,500万円

間取り：3LDK

延床面積：104.33平方メートル

・大開口窓から自然光が満ちる、明るく開放的なLDK

リビングからダイニングまで続く大きな窓からは、豊かな自然光が差し込み、抜群の開放感を味わえます。視線が外へと抜けることで、実際の面積以上の広がりを感じられる、心地よい住空間が実現しました。

・勾配天井×間接照明で、心ほどける癒しの空間

リビングダイニングは勾配天井にすることで緩やかにゾーニング。テレビ背面や下がり天井部には間接照明を仕込むことで華やかさを演出しました。

・1階の大容量WICで洗濯、お出かけ動線がスムーズに

1階には壁を隔てて2か所にWICを設置。目的別に収納を分けられるのはもちろん、ランドリールームや玄関からも近いため、洗濯やお出かけ時の動線もスムーズです。

・必要な収納量と開放感を両立した約1畳のコンパクトな書斎

約1畳とコンパクトでありながら、階段下を有効活用して必要な収納量を確保した書斎スペース。座った際の目線の高さに合わせて窓を設けることで、開放感を演出しています。

開催概要

開催日：2026年1月25日(日)

時間：10時～17時

開催場所：愛知県瀬戸市

※オーナー様のプライバシー配慮のため、詳しい住所はご予約いただいた方だけにお伝えしております。

参加費：無料

申込締切：2026年1月24日(土)まで ※事前予約制

▼見学会の詳細やご予約は、特設イベントページよりご確認ください。▼

特設イベントページを見る :https://holidays-design.com/event/100

注文住宅を体感できる貴重な見学会

通常オーナー様宅のご見学は、一度ご来店いただいた方にのみご案内できる見学会となります。

当イベントではHOLIDAYSにご来店される前の方でも、お気軽にご参加いただけることが最大の魅力です。

「話は聞いてみたいけど、スタジオでの話だけだとイメージができなさそう」「展示場などではなくリアルサイズのお家を体験してみたい」という方におすすめのイベントです。

見学会に参加した方の声

参加するメリット- お家の間取りや仕様などのこだわり部分をご紹介- デザインと施工品質の高さを体感- わからないことや不安なこともその場で相談可能- オーナー様の貴重な生の声を聞けます

住宅展示場のような大きさではなく、リアルな大きさ、間取りを見ることができた。設備の仕様が事前にわかってとても良かった。

サンプルではわかりにくい外装のイメージを実物サイズで確認できたのがよかった。

家の性能(高気密・高断熱)を実際に体感することができ、建てたい家の方向性が決まった満足度の高い見学会でした。

HOLIDAYSの紹介

抜群の性能に自由設計のデザイン力で唯一無二の住まいを。仲介部門との連携で土地からの紹介も可能。ワンストップサービスでスムーズなお家づくりをお手伝いします。

■世界基準の断熱性

ZEH、省エネ住宅を超える、国内でもっとも厳しい「HEAT20基準（G1～G3）」をクリア。 また住宅性能表示制度（省エネ制度）では最高等級にあたる6，7をクリアする住宅性能を実現。窓などの開口部、壁や床、屋根裏、基礎まで断熱・気密施工を行うことで、室内の温度差を少なくし、1年を通して快適な居住空間をつくりあげます。

■完全自由設計の「デザイン力」

建築デザイナー、インテリアコーディネーター、施工監督、ライフプランナーという各専門知識を持ったスタッフが、お客様の専属チームとして家づくりをサポート。お客様の人柄や好きなもの、ライフスタイルに合わせて丁寧にプランを描き起こし、世界に一つだけの住まいをご提案します。

■高いコストパフォーマンス

設計・施工・メンテナンスまで自社で運営。また建築資材の一括仕入れや、展示場を持たないことで広告費を使わないなど、建築以外にかかる費用を極力お客様の建築費用に上乗せしないように徹底的にコストカットしています。

■ワンストップサービス

HOLIDAYSには不動産仲介事業部もあり、仲介事業部・リノベーション事業部を含め愛知県内に16拠点展開するネットワークの広さで、土地取引のプロがお客様の土地探しをサポートさせていただきます。

注文住宅HOLIDAYS

■会社名

株式会社sumarch

コーポレートサイト：https://sumarch.co.jp/



■代表者

代表取締役 鳥居 儀彰



■ブランド名

注文住宅HOLIDAYS

HOLIDAYS HP：https://holidays-design.com/



■所在地

本社 〒450-6421 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング21F

TEL：052-526-1395 FAX：052-526-1396

店舗

緑スタジオ 〒458-0032 愛知県名古屋市緑区大形山1303番地

春日井スタジオ 〒486-0913 愛知県春日井市柏原町4丁目67番

一宮スタジオ 〒491-0831 愛知県一宮市森本五丁目20番30

長久手スタジオ 〒480-1148 愛知県長久手市根嶽901-1

岡崎モデルハウス 〒444-0938 愛知県岡崎市昭和町木舟65-1





■設立

2009年11月



■事業内容

注文住宅事業



■従業員数

250名(2025年4月時点)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■一般の方からのお問合せ先

注文住宅HOLIDAYSお客様総合窓口

0120-2008-93

10:00～18:00 年中無休(年末年始除く)