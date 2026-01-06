激辛好きの皆様、お待たせしました！『ピザーラ セラーノペッパー』の　選べる辛さ【セラーノペッパー（唐辛子）5倍】まで復活！

　株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山　代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2026年1月7日より『ピザーラ セラーノペッパー』の【激辛/唐辛子3倍】、【鬼辛/唐辛子4倍】、【覚醒/唐辛子5倍】を販売いたします。



■ついに復活！ピザーラ史上最高レベルの刺激！セラーノペッパー5倍まで選べる激辛ピザ




辛さはハラペーニョを超えると言われる、希少な国産セラーノペッパーを確保。その爽やかでキレのある辛さを存分に楽しめるよう、辛さレベルを最大5段階まで選べる仕様で復活します。


『ピザーラ セラーノペッパー』は、突き抜けるような爽快な辛さが特長のセラーノペッパーを、ピザ焼成後にカットしてトッピング。フレッシュな香りと刺激をダイレクトに味わえる一枚に仕上げました。


ベースにはトマトソースを使用し、フレッシュなオニオン、旨みたっぷりの熟成サラミ、そして風味・コク・食感・香ばしさにこだわったピザーラ自慢のナチュラルチーズをトッピング。シンプルながらも奥行きのある味わいの中で、セラーノペッパーのフレッシュな風味と鋭い辛さが際立ちます。


旨辛で楽しむか、唐辛子5倍で“覚醒”するか。突き抜けるような爽やかな辛さを、ぜひお試しください。




■販売中



ピザーラ セラーノペッパー～熟成サラミの旨辛ピザ～　P：1,980円～ / M：2,280円～ / L：3,640円～

【大辛/唐辛子2倍】ピザーラ セラーノペッパー　P：2,060円～ / M：2,380円～ / L：3,800円～


※価格はすべて税込です　※生地タイプにより価格が異なります


※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます　※写真はイメージです