生成AIサービス「Stella AI for Biz」、モバイルアプリで議事録生成機能（β版）を提供

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、モバイルアプリでのリアルタイム録音による議事録生成機能のβ版を2026年1月6日（火）より提供します。

当社は2025年11月より、「Stella AI for Biz」にて議事録生成機能（β版）を提供してまいりました。本機能では、WEBブラウザから音声・動画ファイルをアップロードすることで、高精度な文字起こしと話者分離を実現し、多くのお客さまにご利用いただいております。また、より多くのお客様にご利用いただくために、1日最大５ファイルまではクレジット消費もなく、月間最大230時間分の高精細な文字起こしをご利用いただけるように、サービススペックの変更も実施しております。※

今回新たに提供するモバイルアプリでのリアルタイム録音機能により、オフライン会議や現場での打ち合わせにおいても、その場で録音を開始し、会議終了後すぐに議事録を生成できるようになります。これにより、オンライン会議ツールに依存せず、対面・オフラインの会議でも議事録作成業務を大幅に効率化できます。

■ 機能の詳細

モバイルアプリでのリアルタイム録音

「Stella AI for Biz」のモバイルアプリ（iOS/Android）から、会議開始と同時に録音を開始できます。録音終了後、録音データはクラウド上で自動処理され、高精度な文字起こし、議事録、サマリが生成されます。オフライン会議でも、スマートフォン一つで議事録作成が完結します。議事録のデータはアカウントに紐づいており、モバイルアプリとブラウザの両方からご確認いただけます。

音声による話者分離

複数の参加者がいる会議においても、AIが音声データから自動で話者を分離します。これにより、「誰が何を話したか」を可視化し、議事録の正確性を高めることが可能です。一つの拠点から参加している場合でも、音声の特徴から話者を判定して分類するため、オンライン会議ツールのような個別接続環境を必要としません。

■ 今後の展望

当社は今後も、業界専門用語の登録機能や出力形式のテンプレート化、会議に自動参加する録画ボット機能など、議事録作成業務の全てをAIにお任せできるよう機能の拡充を進めてまいります。また、議事録専用のオプションプランも提供予定です。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ 1日最大5ファイルまで、1ファイルあたり最大90分までの動画が対象です。5ファイル×90分×31日＝232.5時間が月間の最大議事録生成時間となります。