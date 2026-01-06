カカオ70％のチョコレートを贅沢に使用した『CACAO 70 ショコラドリンク』が1月8日（木）より新登場

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社

2025年に創業180周年を迎え、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパン株式会社（代表：福本千秋、本社：東京都港区赤坂）は、2026年1月8日（木）より、バレンタインシーズン限定の新作ドリンク『CACAO 70 ショコラドリンク』を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェにて期間限定で発売いたします。

■カカオの真髄を愉しむ、バレンタインシーズン限定のショコラドリンク

今回のリンツのショコラドリンクは、「本質的」かつ「上質」をコンセプトに、カカオ70%チョコレートを贅沢に使用した『CACAO 70 ショコラドリンク』が登場します。リンツの高品質なチョコレートを30g以上使用し、バレンタインシーズンだからこそお届けしたい、カカオ本来の力強い味わいと深みを存分に堪能できる一杯に仕立てました。

本商品は、ホットとアイスの2種類を展開。ホットは、まるでベルベットのようななめらかでシルキーな口どけに、濃厚でありながら軽やかな余韻が広がり、バレンタインシーズンの特別感を一層引き立てます。一方アイスは、生クリームのまろやかさがビターなカカオを優しく包み込み、洗練された大人の嗜みを感じさせる仕上がりとなっております。

CACAO 70 ショコラドリンク ホット

どちらもトップには、カカオ70%ダークチョコレートとリンツのミルクチョコレートをブレンドした“自家製生チョコレート”を贅沢にトッピングしました。濃厚なチョコレートムースとともに味わうことで、口いっぱいに多彩なカカオの香りと深みが広がります。

バレンタインは、チョコレートを愉しむ季節。ショッピングの合間のひとときや、一日を締めくくる自分へのご褒美に。ただ甘いだけではない、カカオの真髄をぜひご体験ください。

CACAO 70 ショコラドリンク アイス

価格：898円（税込）

販売期間：2026年1月8日（木）～2026年2月15日（日）

販売店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェ

※なくなり次第終了となります。

※2月7日（土) ～ 2月14日（土）は、店内混雑が予想されるため、

アウトレット店・一部店舗を除きカフェを一時的に休業させていただきます。

【 My Lindt Club マイ リンツ クラブについて】

全国のリンツ直営店とオンラインショップ（https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)）で共通して利用できるポイントプログラムです。店舗やオンラインショップをご利用いただくほど、様々な特典や充実したサービスをご用意しております。【My Lindt Club マイ リンツ クラブ】を通じて、より一層お得で楽しいお買い物体験をお楽しみください。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【リンツ公式アプリについて】

リンツポイントプログラムのご利用には公式アプリダウンロードがおすすめです。お買い物時にポイントが貯められるほか、商品やキャンペーンの最新情報、アプリ限定クーポンの配信も。リンツのショコラ体験をもっと楽しく、お得で便利にお買い物いただけるアプリとなっております。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram(https://www.lindt.jp/f/pointprogram)

【ブランド概要】

「Lindt(リンツ)」は、スイス発のプレミアムチョコレートブランドです。

リンツ＆シュプルングリー社は180年以上の歴史を持ち、「Bean to Bar」による一貫した製造体制のもと、グローバルカンパニーとして世界中に展開しています。2010年の日本上陸以来、日本のお客様にもご愛顧いただいております。

リンツ公式HP：https://www.lindt.jp/(https://www.lindt.jp/)

リンツ公式X：https://www.twitter.com/LindtJapan(https://www.twitter.com/LindtJapan)

リンツ公式Facebook：https://www.facebook.com/LindtJapan(https://www.facebook.com/LindtJapan)

リンツ公式Instagram：https://instagram.com/lindt_chocolate_japan(https://instagram.com/lindt_chocolate_japan)

リンツ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lindt_chocolate_j

リンツ公式LINE：https://lin.ee/59fywW4UB(https://lin.ee/59fywW4UB)

リンツ公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi(https://youtube.com/channel/UCcqbnqx9uaSJK6UOy98W-1A?si=YgbNn_T_acRc3kpi)