【チーズガーデン】ピンクとブラウンのキュートなバレンタインシーズン限定カフェメニュー『Chocolate meets Strawberry』＆『バレンタインパフェ ストロベリー＆ショコラ』登場
コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、展開する一部のカフェ店舗にて、2026年1月14日（水）～2月15日（日）の期間、バレンタインシーズン限定カフェドリンク『Chocolate meets Strawberry』と、「季節の御用邸パフェ」のバレンタインシーズンバージョン『バレンタインパフェ ストロベリー＆ショコラ』を販売いたします。
※画像はイメージです。
今回のバレンタインシーズン限定カフェドリンク『Chocolate meets Strawberry』は、甘酸っぱいストロベリーと、カカオが香るショコラを重ねた、バレンタイン気分を盛り上げるこの時期ならではのチーズスイーツドリンクです。
チーズガーデンこだわりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」をトッピングした、パフェのようなビジュアルも楽しめる飲むチーズケーキドリンク「ストロベリーショコラレアチーズケーキドリンク」や、ストロベリーの爽やかな酸味と濃厚なショコラ、那須本店に併設する工房で製造しているチーズフォームが生み出す華やかで深みのある味わいのフローズンフロマージュドリンク「ストロベリーショコラフローズンフロマージュ」、深みあるまろやかな甘さのショコラミルクとフルーティーなストロベリー、チーズのミルク感が楽しめる芳醇な味わいの温かいフロマージュドリンク「ストロベリーフロマージュショコラ」の3品を販売いたします。
チーズガーデンのドリンクとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と素敵な時間をお過ごしください。
【バレンタインシーズン限定カフェドリンク『Chocolate meets Strawberry』概要】
・販売期間：2026年1月14日（水）～2月15日（日）予定
・販売店舗：下記15店舗
栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店
宮城県：イオンモール名取店
群馬県：イオンモール太田店
埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店
東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店
神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店
千葉県：シャポー船橋店
新潟県：万代シテイ・ビルボードプレイス店
愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店
※イオンモール太田店、万代シテイ・ビルボードプレイス店は「ストロベリーショコラフローズンフロマージュ」の提供はございません。
※イオンモール名取店は「ストロベリーフロマージュショコラ」の提供はございません。
※那須本店は2026年1月16日（金）より販売いたします。
※販売店舗が変更となる場合がございます。
【バレンタインシーズン限定カフェドリンク『Chocolate meets Strawberry』商品詳細】
※画像はイメージ
１.ストロベリーショコラレアチーズケーキドリンク 900円（税込）
甘酸っぱいストロベリーソース、爽やかな味わいのまろやかなレアチーズケーキドリンク、コクのあるチョコレートソースを重ねて、ホイップクリームを盛り込み、カップの内側に添うようにストロベリーソースを流し入れました。なめらかで柔らかな口当たりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」をのせ、2種類のチョコレートコポー※（ホワイト・ミルク）、赤いハート型のトッピングシュガー、金粉をまとわせました。ストロベリーのフルーティーな味わいや、ショコラの甘さ、チーズの風味が重なり合う、見て楽しい、食べて美味しい“飲むチーズケーキ”です。
※薄く削ったチョコレートで作られるデコレーション用のチョコレート
２.ストロベリーショコラフローズンフロマージュ 850円（税込）
チーズガーデンオリジナルのチーズフォームに、フルーティーなストロベリーソースを入れ、リッチな味わいのチョコレートソースとミルク、氷をあわせてミキシングしたミルクショコラフローズンを重ねて、その上にホイップクリームを盛り込みました。ストロベリーソースをトッピングして、2種類のチョコレートコポー（ホワイト・ミルク）、赤いハート型のトッピングシュガー、金粉で仕上げたフローズンドリンクです。ストロベリーの爽やかな酸味や甘み、ショコラのまろやかなコク、チーズのミルキーな味わいが調和した美味しさが楽しめる、見た目も華やかな一品です。
３.ストロベリーフロマージュショコラ 700円（税込）
コクのあるチョコレートソースとミルクをあわせてスチームしたショコラミルクに、ふんわりとしたチーズフォームを注ぎ入れて優しく混ぜ合わせた、なめらかな口当たりが楽しめるカカオが香るフロマージュミルクです。ストロベリーソース、2種類のチョコレートコポー（ホワイト・ミルク）、赤いハート型のトッピングシュガーで彩り、金粉をまとわせました。冬にぴったりな風味豊かな味わいのホットドリンクです。
【御用邸チーズケーキと御用邸チーズクッキーの季節フレーバーをパフェで楽しむ「季節の御用邸パフェ」にバレンタインシーズンバージョン『バレンタインパフェ ストロベリー＆ショコラ』が登場】
チーズガーデンでは、看板商品の「御用邸チーズケーキ」と「御用邸チーズクッキー」の季節フレーバーを期間限定で販売しており、ご好評いただいております。また、一部のカフェ店舗にて、「御用邸チーズケーキ」と「御用邸チーズクッキー」をパフェでお楽しみいただく「御用邸パフェ」や、季節フレーバーのチーズケーキやチーズクッキーをパフェに仕立てた「季節の御用邸パフェ」をご提供しております。
※商品により、使用食材が異なる場合がございます。
※店舗により、提供メニューが異なります。詳しくは公式HPの各店舗情報よりご確認ください。
https://cheesegarden.jp/pages/shoplist
※画像はイメージです
※画像はイメージです
バレンタインシーズン限定販売の『バレンタインパフェ ストロベリー＆ショコラ』は、甘い香りと味わいの栃木県産「とちあいか」を使用した苺ゼリーに、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ねました。上には「御用邸ショコラチーズケーキ」と「御用邸ミルクショコラチーズクッキー」をのせ、苺ゼリーをトッピングして、チョコレートソースとストロベリーソースをかけ、2種類のチョコレートコポー（ホワイト・ミルク）、赤いハート型のトッピングシュガーで彩りました。
ストロベリーの甘美な味わいやチーズケーキソフトのコク、「御用邸ショコラチーズケーキ」のカカオとチーズの個性が織りなす大人な味わい、チーズの程よいコクと塩味やチョコレートの甘さがマッチした「御用邸ミルクショコラチーズクッキー」など、それぞれの味わいと相まった美味しさをお楽しみいただけます。
商品名：バレンタインパフェ ストロベリー＆ショコラ
販売価格：950円（税込）
・販売期間：2026年1月14日（水）～2月15日（日）予定
・販売店舗：下記13店舗
栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店
群馬県：イオンモール太田店
埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店
東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店
神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店
千葉県：シャポー船橋店
愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店
※那須本店は2026年1月16日（金）より販売いたします。
※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。
※販売店舗が変更となる場合がございます。
【チーズスイーツドリンク「飲むチーズケーキ」のご紹介】
カフェ併設店舗では、チーズガーデンのチーズスイーツの新たな魅力が楽しめるドリンク4種類をご提供しています。
※一部の店舗では提供ございません。
※画像はイメージです
１.レアチーズケーキドリンク S 480円／M 580円（税込）
レアチーズケーキベースのまろやかでさっぱりとした酸味が感じられる爽やかな味わいと、ホイップクリームのなめらかでやわらかな口当たりが楽しめます。
２.ベイクドチーズケーキドリンク S 580円／M 680円（税込）
濃厚ながらすっきりした後味のベイクドチーズケーキベースに、キャラメルソースを合わせてホイップクリームを絞り、チーズクッキーをトッピングした芳ばしい風味や様々な食感が味わえる一品です。
３.ティラミスドリンク S 580円／M 680円（税込）
コーヒーソースとレアチーズケーキベースを合わせ、ホイップクリーム、ココアパウダー、チーズクッキーを重ねた、上品なチーズの甘みとコーヒーの風味などの余韻を感じられます。
４.バスクチーズケーキドリンク S 680円／M 780円（税込）
ほろ苦いカラメルソースとベイクドチーズケーキベースを合わせ、ホイップクリームを盛り込み、カリっとした食感のローストシュガーチップをトッピングしたドリンクに、チーズガーデンオリジナルのバスクチーズケーキをのせた、パフェのようなビジュアルも楽しめる一品です。
【チーズガーデンについて】
那須の美しい自然とともに。
『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。
栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。
[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/
【株式会社庫やについて】
1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。
[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/