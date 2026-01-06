バレンタインシーズンに贈るロマンティックな限定パフェを、「資生堂パーラー」各店で展開！

株式会社 資生堂パーラー

家族や恋人、そして友人など、大切な人に愛や感謝の気持ちを伝える日、バレンタインデー。資生堂パーラーの各店より、今年のバレンタインシーズンに贈るパフェをご紹介いたします。こだわりのチョコレート、甘酸っぱいベリー、そしてホワイトチョコレートを使った純白なものまで、特別なパフェをご用意いたしました。大切な方への感謝を込めて、そして自分へのご褒美として、ロマンティックなバレンタインパフェとともに、心のこもった素敵なひとときをお過ごしください。

◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ

展開期間： 2026年1月23日～2月14日

「ベリーとショコラのバレンタインパフェ」 2,800円

ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーとほろ苦いチョコレートシャーベット、甘酸っぱいラズベリーシャーベットを可愛いパフェに仕立てました。様々な食感もお楽しみください。

【取扱店舗】

銀座本店サロン・ド・カフェ

住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階

電話番号：03-5537-6231 (予約不可)

営業時間：火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）、日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）

定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始

◆資生堂パーラー 支店レストラン

展開期間： 2026年1月15日～2月14日

「バレンタイン ショコラブランパフェ」 2,640円

チョコレートの本場ベルギーを代表するベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトを使い、この冬を彩る純白のバレンタインパフェに仕立てました。

*アルコールを使用しております

【取扱店舗】

資生堂パーラー 日本橋店 ： 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F

資生堂パーラー 横浜高島屋店 ： 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F

資生堂パーラー 名古屋店 ： 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F

◆資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店

展開期間： 2026年1月5日～2月14日

「バレンタインパフェ“ホワイト スワン”」 2,640円

チョコレートの本場ベルギーを代表するベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトを使い、この冬を彩る純白のチョコレートパフェを白鳥に見立てました。

【取扱店舗】

資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2F

◆資生堂パーラー 八重洲ショップ

展開期間： 2026年1月15日～3月下旬

「ショコラベリーパフェ」 2,300円

色とりどりのベリーで作ったソースに、バニラアイスクリーム、クランベリーゼリー、フローズンストロベリー、チョコレートクランチ、そしてチョコレートアイスクリームを重ね合わせました。さらに、季節のストロベリーとマカロンを華やかに飾り付けています。

【取扱店舗】

資生堂パーラー 八重洲ショップ

東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F

◆バレンタインコレクション2026

販売期間：2026年1月15日(木)～ すべて数量限定、無くなり次第販売終了

販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ

テーマはチョコレートの甘い香りで満たされる“カカオホテル”。大切な方への感謝の気持ちや、自分へのご褒美として、ギフトにもぴったりな2026年のバレンタインコレクションです。

「キャレショコラ4個入」 1,080円

「キャレショコラ8個入」 2,160円

ドライフルーツやナッツをあしらい、ひと口ごとに豊かな香りが広がる、4種のショコラのアソートメントです。

「バトンショコラ5個入」 1,998円

サクサク食感のクランチチョコレートを3種のチョコレートで包んだ、スティック状のショコラです。

「ブシェショコラ5個入」 1,836円

フルーツやナッツなどの味わいが楽しめるクリームをとじ込めた、5種のショコラのセットです。

「ショコラバリエ2026」 3,996円

限定ショコラ「キャレショコラ」「ブシェショコラ」「バトンショコラ」を、3段ボックスに詰め合わせました。とっておきのショコラが勢ぞろいです。

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年1月5日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

Ｘ：https://twitter.com/shiseidoparlour

Facebook：https://www.facebook.com/shiseidoparlour

note：https://note.com/shiseido_parlour/