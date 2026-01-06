バレンタインシーズンに贈るロマンティックな限定パフェを、「資生堂パーラー」各店で展開！
家族や恋人、そして友人など、大切な人に愛や感謝の気持ちを伝える日、バレンタインデー。資生堂パーラーの各店より、今年のバレンタインシーズンに贈るパフェをご紹介いたします。こだわりのチョコレート、甘酸っぱいベリー、そしてホワイトチョコレートを使った純白なものまで、特別なパフェをご用意いたしました。大切な方への感謝を込めて、そして自分へのご褒美として、ロマンティックなバレンタインパフェとともに、心のこもった素敵なひとときをお過ごしください。
◆資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ
展開期間： 2026年1月23日～2月14日
「ベリーとショコラのバレンタインパフェ」 2,800円
ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーとほろ苦いチョコレートシャーベット、甘酸っぱいラズベリーシャーベットを可愛いパフェに仕立てました。様々な食感もお楽しみください。
【取扱店舗】
銀座本店サロン・ド・カフェ
住所：東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階
電話番号：03-5537-6231 (予約不可)
営業時間：火～土曜日 11:00～21:00（L.O.20:30）、日曜日・祝日 11:00～20:00（L.O.19:30）
定休日：月曜日（祝日は営業）、年末年始
◆資生堂パーラー 支店レストラン
展開期間： 2026年1月15日～2月14日
「バレンタイン ショコラブランパフェ」 2,640円
チョコレートの本場ベルギーを代表するベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトを使い、この冬を彩る純白のバレンタインパフェに仕立てました。
*アルコールを使用しております
【取扱店舗】
資生堂パーラー 日本橋店 ： 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F
資生堂パーラー 横浜高島屋店 ： 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F
資生堂パーラー 名古屋店 ： 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F
◆資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店
展開期間： 2026年1月5日～2月14日
「バレンタインパフェ“ホワイト スワン”」 2,640円
チョコレートの本場ベルギーを代表するベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトを使い、この冬を彩る純白のチョコレートパフェを白鳥に見立てました。
【取扱店舗】
資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2F
◆資生堂パーラー 八重洲ショップ
展開期間： 2026年1月15日～3月下旬
「ショコラベリーパフェ」 2,300円
色とりどりのベリーで作ったソースに、バニラアイスクリーム、クランベリーゼリー、フローズンストロベリー、チョコレートクランチ、そしてチョコレートアイスクリームを重ね合わせました。さらに、季節のストロベリーとマカロンを華やかに飾り付けています。
【取扱店舗】
資生堂パーラー 八重洲ショップ
東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F
◆バレンタインコレクション2026
販売期間：2026年1月15日(木)～ すべて数量限定、無くなり次第販売終了
販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ
テーマはチョコレートの甘い香りで満たされる“カカオホテル”。大切な方への感謝の気持ちや、自分へのご褒美として、ギフトにもぴったりな2026年のバレンタインコレクションです。
「キャレショコラ4個入」 1,080円
「キャレショコラ8個入」 2,160円
ドライフルーツやナッツをあしらい、ひと口ごとに豊かな香りが広がる、4種のショコラのアソートメントです。
「バトンショコラ5個入」 1,998円
サクサク食感のクランチチョコレートを3種のチョコレートで包んだ、スティック状のショコラです。
「ブシェショコラ5個入」 1,836円
フルーツやナッツなどの味わいが楽しめるクリームをとじ込めた、5種のショコラのセットです。
「ショコラバリエ2026」 3,996円
限定ショコラ「キャレショコラ」「ブシェショコラ」「バトンショコラ」を、3段ボックスに詰め合わせました。とっておきのショコラが勢ぞろいです。
*価格は税込表記です。
*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*こちらの情報は2026年1月5日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆資生堂パーラー
公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/
Ｘ：https://twitter.com/shiseidoparlour
Facebook：https://www.facebook.com/shiseidoparlour
note：https://note.com/shiseido_parlour/