『フリューくじ　マインクラフト　ぬいバディ』1月17日よりファミリーマートで順次発売！

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下 フリュー）は、世界で最も売れている＊ゲーム「マインクラフト」の『フリューくじ』第二弾として、『フリューくじ マインクラフト ぬいバディ』を1月17日（土）よりファミリーマートにて順次発売いたします。

＊…2026年1月時点

『フリューくじ マインクラフト ぬいバディ』は、マインクラフトの人気キャラクターがバッグやリュックの紐に付けて楽しめるベルト付きのぬいぐるみ「ぬいバディ」として登場するくじです。クリーパーやエンダーマン、エンダードラゴンなど、ゲーム内ではお馴染みのキャラクター全12種類がラインナップ。通常のくじとは異なり、等賞の差をあえて設けておらず、気軽にチャレンジしやすいことも魅力です。

「ぬいバディ」はベルトを巻いて様々なものに取り付けられるほか、お手持ちのチェーンをつけて楽しむことも。また、ベルトのデザインはゲーム内のブロック模様で、どの方向から見てもマイクラの世界観を感じられる仕上がりとなっております。

ぬいバディ（全12種／各種約7～14cm）ぬいバディ（全12種／各種約7～14cm）

『ラストゲット』賞は、ゲーム内でアイテムを収納できる「チェスト」が保温保冷バッグとして登場。500mlのペットボトルを立てたまま入れられるサイズで、飲食物の持ち運びだけでなく収納用のボックスとしてもご活用いただけます。

『ダブルゲット』賞は、『ラストゲット』賞の「チェスト型保温保冷バッグ」を抽選で50名様にプレゼントします。

『ラストゲット』賞＆『ダブルゲット』賞：チェスト型保温保冷バッグ（全1種／約22cm）

＜商品概要＞

[商品名] フリューくじ マインクラフト ぬいバディ

[発売日] 1月17日（土）より順次発売予定

[取扱店舗] ファミリーマート

取扱店舗：https://charahiroba.com/minkuji/lineup/detail?id=149

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。

[くじの流れ] 1プレイ680円（税込）

「ぬいバディ(全12種類)」の中からいずれか一つが当たる（ハズレは無し）。

最後のくじを引いた方には、もれなく『ラストゲット』賞もプレゼント。

[公式サイト] https://charahiroba.com/minkuji/

[公式X（旧Twitter）] https://x.com/FURYU_kuji

[コピーライト表記] (C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

[発売元] フリュー株式会社

＜『フリューくじ』とは＞

フリュー株式会社によるハズレなしのオリジナルくじです。人気のアニメやゲームを中心に、限定イラストを使ったグッズなど、ファンの心をくすぐるオリジナリティ溢れる商品が特徴です。全国のコンビニエンスストア、ホビーショップ、書店などで好評展開中です。

≪『フリューくじ』公式Instagram：https://www.instagram.com/furyu_kuji ≫

≪『フリューくじ』公式YouTube：https://www.youtube.com/@FURYU_kuji ≫

＜「Minecraft(マインクラフト)」とは＞

「Minecraft(マインクラフト)」は史上最も売れたビデオゲームであり、南極大陸やバチカン市国を含む世界中の国や地域でプレイされています。ゲームの核心は、ブロックを配置し冒険に出かけることです。Minecraftは、継続的なゲームアップデートをはじめ、『Minecraft Legends』『Minecraft Dungeons』といったゲーム、『Minecraft Education』、多様な消費者向け製品ラインナップ、拡大を続けるゲーム内マーケットプレイスコンテンツ、書籍、そして映画『マインクラフト／ザ・ムービー』などを通じて、新たなプレイヤーやファンを獲得し続けています。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

※『フリューくじ』『ラストゲット』『ダブルゲット』は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2192-1a3bd4479f84e5835d58145126dad99d.pdf