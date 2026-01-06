【新製品】ケルヒャー、燃費を最大24％改善※ した業務用温水高圧洗浄機「HDS-M」シリーズを発売

ケルヒャー ジャパン株式会社

清掃機器の世界最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市港北区、代表取締役社長：柴田佳代子）は、2009年の発売以来ご好評いただいている業務用温水高圧洗浄機のミドルクラスモデルを刷新した、新製品「HDS 8/17-4 M」「HDS 10/19-4 M」を2026年1月6日（火）より発売いたします。 あわせて、洗浄作業を効率化する新アクセサリー「eco!Booster MAX（エコ！ブースター マックス）」「スプラッシュガード」の販売も開始いたします。

HDS-Mシリーズ

今回発売する「HDS-M」シリーズは、建設、製造、農業、自動車整備など、過酷な洗浄現場で長年支持されてきたロングセラーモデルの「高い洗浄力」を受け継ぎつつ、昨今の燃料費高騰や人手不足といった課題に応えるため、「低燃費」と「使いやすさ」をさらに進化させた製品です。

最大の特長は、「高い燃焼効率によるコスト削減」です。 ケルヒャー独自の「ヒートコイルボイラー」構造に加え、本製品ではブロアなどの内部構造も改良し、燃費を最大24％※ 改善しました。さらに、一般的な油汚れに最適な60℃に保つ「エコモード」を組み合わせることで無駄な燃料消費を抑え、ランニングコストを大幅に削減します。

また、操作盤の前面配置や、オンオフ・温度調整を統合したワンダイヤル操作、２つの洗浄剤タンクなど、「使いやすさ」を追求することで、作業効率を高める設計を取り入れました。

ケルヒャー ジャパンは、さらに進化した本製品を通じて、現場のコスト削減と生産性向上、そして持続可能な清掃環境の実現に貢献してまいります。

※旧モデル HDS 10/19 Mと比べた場合

■HDS-M シリーズ 製品特長

1. 高い燃焼効率によるコスト削減

ケルヒャー独自のヒートコイルボイラーにより、高い燃焼効率を実現し、燃費を抑制します。新製品ではボイラーに使用するブロア等の構造も改善し、旧モデル比で燃費を最大24％改善しました。さらに、一般的な油汚れに最適な60℃に保つよう自動調整する「エコモード」を搭載。燃費を抑え、CO2削減に貢献します。

また、高い吐出温度を実現できるため、通常の温水洗浄だけでなく、より高温のスチーム洗浄までこれ1台で対応可能です。

2. 「節水」と「洗浄力」の両立

- ケルヒャー独自の「アキシャルポンプ」により大幅に節水コンパクトながら高圧力を生み出すポンプにより、使用水量を抑えながら強力な洗浄が可能です。一般的な水道ホースからの散水（1,200L/h想定）と比較し、使用水量を約34％削減（HDS 8/17 Mの場合）します。- パワーノズル特許取得済みのノズルが、洗いムラのない均一な水流（扇形ジェット）を噴射し、従来ノズルと比較して衝撃圧力を約40%高めました。

3. 作業者の負担を軽減し、準備時間を短縮する操作性

・握り続けなくていい「EASY!Forceトリガーガン」

高圧噴射時の反動でトリガーが押され、吐出する技術です。長時間握る必要がないので、手や腕が疲れません。

・手元で圧力調整「サーボプレス」

ガンの手元で圧力と水量を調整可能です。デリケートな対象物や狭い場所でも、本体まで戻ることなく最適な圧力へ即座に変更できます。

・本体前面に集約された操作盤

準備と作業の工程を大幅に短縮します。

・2種類の洗浄剤タンク

洗浄剤タンクを2つ搭載し、汚れの種類に応じた洗浄剤の使い分けに手間がかかりません。また、ダイヤル一つでタンクの切り替え・吐出・希釈率の調整が可能です。

・利便性を高めた大容量収納

ノズルや小物を収納するスペースを従来機より約30％拡大し、収納力を向上しました。

4. 安全装置と高耐久性

過酷な現場でも長期間にわたり安定した性能を発揮するため、モーターやポンプを保護する多重の安全装置を採用しました。

- 3重のモーター保護電流の過負荷を検知するセンサーを2つ備え、かつ、サーマルセンサーにより過熱時に停止することでモーターを保護します。- ボイラーへの負担を軽減する燃料用ギアポンプと、2重のポンプ保護装置燃焼効率の高いギアポンプの採用により、過度な加熱が不要となりボイラーへの負担をかけません。また、アンローダーバルブと安全バルブの2重装置によりポンプを保護します。

5. 用途を広げる多種多様なアクセサリー

同時発売のeco!Booster MAX（エコ！ブースター マックス）や、スプラッシュガードなど豊富なアクセサリーを組み合わせることで、通常の洗浄だけでなく、床洗浄、配管洗浄、サンドブラスト、泡洗浄、ソーラーパネル洗浄、さらには温水除草や高所での蜘蛛の巣除去など、1台で多様な業務に対応し、稼働率を高めます。

■同時発売：生産性を高める新アクセサリー

eco!Booster MAX（エコ！ブースター マックス）

空気を取り込みながら水を噴射する独自の技術により、標準ノズルと比較して洗浄幅を拡大。繊細な対象物を傷つけずに、より広い範囲を短時間で洗浄することが可能です。

希望小売価格(税抜)：40,000円

スプラッシュガード

高圧洗浄時の「水跳ね」を物理的に防ぐガードアクセサリーです。作業者への汚水飛散を防ぎ、視界確保と身体的負担の軽減、現場の衛生環境保持に貢献します。

希望小売価格(税抜)：15,000円

■製品詳細

【HDS-M シリーズ】

- HDS 10/19-4 M（50Hz）1.071-944.0https://www.kaercher.com/jp/professional/high-pressure-cleaners/hot-water-high-pressure-cleaners/middle-class/hds-10-19-4-m-50hz-10719440.html- HDS 10/19-4 M（60Hz）1.071-945.0https://www.kaercher.com/jp/professional/high-pressure-cleaners/hot-water-high-pressure-cleaners/middle-class/hds-10-19-4-m-60hz-10719450.html- HDS 8/17-4 M 1月中公開予定

【eco!Booster MAX（エコ！ブースター マックス）】 1月中公開予定

【スプラッシュガード】1月中公開予定

■製品概要

HDS 8/17-4 M 製品概要HDS 10/19-4 M 製品概要

ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。 ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。