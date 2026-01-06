【AKOMEYA TOKYO】構想2年、常識を覆す「真鯛の出汁」誕生。技術革新が生んだ奇跡の旨みと共に、日本の食卓を格上げする「出汁を愉しむ」フェア開催決定

株式会社AKOMEYA TOKYO

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したお米と、お米を彩るごはんのお供や調味料などの食品、食卓を彩る雑貨を展開するライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）」は、日本の食文化の根幹である「出汁（だし）」にフォーカスした特集「出汁を愉しむ」を全国の直営店及び公式オンラインショップにて展開いたします。

特集ページを見る :https://www.akomeya.jp/shop/e/e26dashi/

「出汁」を自分好みで愉しむ、充実したラインナップ

和食の基本であり、味の決め手となる「出汁」。AKOMEYA TOKYOでは、単に出汁パックを販売するだけでなく、その味わいを最大限に引き出す「道具」や、背景にある「作り手の物語」までを含めたトータルな体験をご提案します。

【出汁パック】

【新商品】構想2年。技術革新により実現した「真鯛の出汁」

<季節限定>アコメヤの出汁 真鯛 5袋入り 680円（税込） 「真鯛」の脂と風味の課題を突破し出汁を実現した“瞬間高温高圧焼成法”とは

アコメヤで特に人気のある「炊き込みご飯の素 天然真鯛の鯛めし」、「アコメヤの出汁」の2つを掛け合わせた“真鯛の出汁”を可能にした、瀬戸プレスフーズが持つ独自技術「瞬間高温高圧焼成法」。AKOMEYA通信では、この真鯛の出汁の実現に関わった4社の担当者に、それぞれのポイントを伺いました。

作り手の至極のストーリーを読む :https://www.akomeya.jp/shop/pg/1column-madaidashi/

【季節限定】体に染み渡るやさしさ「根菜出汁」

その他 出汁パックラインナップ

<季節限定>アコメヤの出汁 根菜 5袋入り 680円（税込） 国産の四種の根菜の栄養と旨みがたっぷりつまった、ほっこりとやさしい出汁。大根、にんじん、ごぼうのやさしい甘みと生姜をほんのり効かせた風味豊かな出汁は、煮物や汁物などに、そのまま野菜スープとしてもじんわり染みる根菜の旨みをお愉しみいただけます。鶏節 5袋入り 680円（税込）国産の鶏を蒸し上げてスモークにし、純粋な鶏の旨みを封じ込めた鶏節を原料に、昆布で味を引き締め、鶏の香りとしっかりとした味わいがありつつも、上品さを失わない「鶏節出汁」が完成しました。万能出汁 5袋入り540円（税込）、30袋入り2,380円（税込）かつお節と昆布をベースに3種類の魚種を配合し、粉末醤油等で味付けしたブレンド出汁。幅広い料理にお使いいただけますので、毎日のお料理づくりがはかどります。かつお 5袋入り520円（税込）、30袋入り2,280円（税込）日本一のかつお節の生産量を誇る鹿児島県枕崎産の、かび付けした最高級の本枯節を使用。かび付けと天日干しを繰り返すことで熟成が進み、旨みと香りが増した本枯節は、口の中に豊かな風味がふわっと広がります。さらに長崎県平戸産「焼きあご」、むろあじ節、昆布を加え、かつおの風味を引き立てています。焼きあご 5袋入り540円（税込）、30袋入り2,380円（税込）希少性の高い長崎県平戸産のあご（飛び魚）を鮮度の良いまま炭火焼にし、北海道産の羅臼昆布、むろあじ節、煮干も加えた、香ばしい風味と上品な旨みを合わせ持った出汁。コクがあるのにあっさりとした味わいで、料理の味わいを数段高めてくれます。野菜 5袋入り580円（税込）、24袋入り2,380円（税込）厳選した国産の玉ねぎ、大根、キャベツ、人参、にんにく、ごぼうの6種の野菜が、お互いの旨みを引き立てる深みのある味わい。そのまま野菜スープとして味わえるほど、野菜の旨みをしっかりと引き出しています。動物性原料不使用です。煮干し 5袋入り 490円（税込）熊本県天草市に位置する牛深産のうるめいわしの煮干しを使用。さっぱりとしたかたくちいわしとは異なり、うるめいわしは甘みや旨み、コクの強さが特徴です。さらに、長崎県平戸産「焼きあご」と昆布を加えて味を調えました。ほっと和む家庭料理の土台として毎日の料理の美味しさを引き立てます。出汁パックを使ったレシピ

万能出汁を使った「唐揚げ」や、他の種類の出汁パックを使ったおすすめのレシピもたくさんご紹介いたします。

【出汁パックを使ったレシピ】を見る :https://www.akomeya.jp/shop/pc/0recipe02/

粉末出汁

厳選した素材をブレンドし、細かく粉状にしました。旨みを抽出し乾燥した顆粒ではなく、素材そのものの粉末なので、旨みだけでなく風味の豊かさが特長です。そのままふりかけるだけで様々な料理シーンにお使いいただけます。

＜NEW＞アコメヤの万能粉末だし 580円（税込） 鹿児島県枕崎産本枯節の旨みをベースに鰹節、いわし煮干し、むろあじ節、昆布で味を調え、粗すぎず細かすぎず絶妙な粒度で、便利で普段使いできるようにした有塩タイプの粉末調味料です。味噌汁やお吸い物、炒め物や麺類など、和洋中問わず様々な料理シーンでお使いいただけます。アコメヤの粉末だし かつお 540円（税込） 鹿児島県枕崎産の本枯節を主に、熊本県産むろあじ節、長崎県産焼きあご、北海道産真昆布をブレンドし細かい粉状にした、無塩タイプの粉末だしです。アコメヤの粉末だし 焼きあご 540円（税込） 長崎県平戸産の焼きあごを主に、熊本県産のむろあじ節、煮干し、北海道産羅臼昆布をブレンドし細かい粉状にした、無塩タイプの粉末だしです。粉末だしを使ったレシピ

万能粉末だしを使った「野菜の旨みたっぷりラタトゥーユ風」「ごま香る春菊の白和え」、他の粉末だしを使ったレシピもご紹介いたします。

【粉末だしを使ったレシピ】を見る :https://www.akomeya.jp/shop/pc/04012/

アコメヤのだし塩

日本各地から厳選しただし素材に西伊豆の伝統食材「しおかつお」の深みある香りと旨みを加えた万能塩。おにぎりやスープ、料理の味付けに。

帆立 648円（税込）北海道産帆立の出汁をベースに、西伊豆の伝統食材「しおかつお」の焼き身を味のアクセントに加えただし塩。おにぎりやパスタなどに。のどぐろ 648円（税込）日本海産のどぐろのだし素材に西伊豆の伝統食材「しおかつお」を加えた万能塩です。おにぎりやスープ、料理の味付けに。かつお 648円（税込）静岡県産かつお出汁に、西伊豆の伝統食材「しおかつお」の焼き身を加えただし塩。潮かつおには鰹節づくり最古の伝統製法「手火山式焙乾製法」が使われ、深い燻香と凝縮された旨みが味わえます。伊勢えび 648円（税込）三重県産伊勢えびの出汁をベースに、西伊豆の伝統食材「しおかつお」の焼き身を味のアクセントに加えただし塩。麺類、おにぎり、天ぷらなどに。鯛 648円（税込）高知県産の鯛出汁に、西伊豆の伝統食材「しおかつお」の焼き身を味のアクセントに加えただし塩。おにぎりやうどん、汁物などに。焼きあご 648円（税込）長崎県産焼きあごのだし素材に西伊豆の伝統食材「しおかつお」を加えた万能塩です。おにぎりやスープ、料理の味付けに。 アコメヤのだし塩に使われる「しおかつお」を作るカネサ鰹節商店の「手火山式焙乾製法」

現在日本で唯一、稲藁で飾り付けした縁起物の「しおかつお」を作っている明治15年創業の老舗・カネサ鰹節商店を訪ね、しおかつおの昔ながらの製法「手火山式焙乾製法」について取材しました。

作り手の至極のストーリーを読む :https://www.akomeya.jp/shop/pg/1column-nishiizu/

アコメヤの液体だし

煮出す手間のいらない、濃縮タイプの液体だし。水で薄めるだけで本格的なだしがすぐに使えます。

出汁を愉しむ道具

アコメヤの昆布だし 680円（税込） 水質の良さで知られる石狩川水系（豊平川）の天然伏流水で丁寧に釜茹でした羅臼昆布、その羅臼昆布のエキスと粉末も使うことで素材の旨みを濃縮した味わいに仕上げました。和食のほか、中華や洋食と幅広いメニューにお使いいただけます。お茶漬け、炊き込みご飯、汁物、だし巻き玉子などに。アコメヤの白だし（焼きあご、南蛮えび、のどぐろ） 各1,188円（税込） 長崎産・山陰産の焼きあご、新潟県産の南蛮えび、島根県産ののどぐろの風味が存分に生かされた白だし。おでんや鍋料理、卵料理、お吸い物、炊き込みご飯などを、奥深い味わいに格上げしてくれます。中村銅器 行平鍋アルミ15cm3,520円・18cm4,950円、銅18cm19,800円※全て税込 パック出汁を煮出すほか、毎日の料理にも重宝する行平鍋。東京の下町・足立区梅田に工房を構え、創業80年を迎える老舗メーカー「中村銅器」のアルミ鍋と銅鍋。職人の手で鍋の淵のぎりぎりまで槌目をつけて仕上げることで、機械で成型するよりも強度が高い仕上がりになっています。すぐにお湯を沸かせる熱効率の高さや、末永く使い続けられる丈夫さ、扱いやすい軽さが特長です。せいろの道具各種杉中華せいろ1,760円～、和せいろ2,640円～、せいろ受け台1,540円～※全て税込 せいろで野菜などを蒸す時に、「粉末だし」を振りかけるだけで美味しい「出汁蒸し」ができます。網代状の蓋で蒸気が適度に抜けて中華まんなどがふっくら仕上がる「中華せいろ」、深さがあり茶碗蒸しなど背の高いものが調理できる「和せいろ」、せいろを行平鍋などに置くための受け台なども揃っています。出汁こし袋 S726円（税込）、M792円（税込） お鍋に入れるだけで、本格だしが簡単に完成する「出汁こし袋」。煮干しや鰹節をしっかりキャッチし、漉す手間を解消します。熱湯に強く、繰り返し洗って使える丈夫な無蛍光晒を使用。清潔に保ち、日々の料理にお役立てください。出汁とりかご 13cm1,408円（税込）、16cm1,848円（税込） 金属加工の聖地、新潟県燕市で製造された毎日の料理を格上げする「出汁とりかご」。引き上げるだけで出汁とりができ、下茹で、水切りなど、お鍋での調理をこれ一つでスムーズにします。具材やカスがバラけず、お鍋が汚れないため、後片付けも簡単です。特集ページを見る :https://www.akomeya.jp/shop/e/e26dashi/

AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に36の店舗（2026.1.6現在）、2店舗の「AKOMEYA食堂」、オンラインショップを展開するライフスタイルショップです。

「AKOMEYA食堂」では、旬の食材を使って季節のおいしさをぎゅっと詰め込んだ献立を炊き立てのごはんとともにお届けしています。

全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、 古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。

下記4つのカテゴリーで厳選したものを世の中へご提案していきます。

・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」

株式会社AKOMEYA TOKYO

代表取締役社長：山本浩丈

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

事業内容：食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

