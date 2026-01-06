介護現場が迷わない、海外人材「最強の受入れ体制」とは？ー属人化・丸投げを防ぐ法人主導の構築メソッドー【事務長・施設長向け　無料オンラインセミナー】

ヒューマンホールディングス株式会社

介護事業等を展開するヒューマンライフケア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬戸口信也、以下「当社」）は、介護事業所の事務長・施設長向け無料オンラインセミナー「介護現場が迷わない、海外人材「最強の受入れ体制」とは？ー属人化・丸投げを防ぐ法人主導の構築メソッドー」を、1月27日（火）に開催いたします。

【本件のポイント】

- 介護現場での受入れが進む一方、早期離職も増加している外国人介護人材に対し、法人主導での受入れ体制構築について解説する無料オンラインセミナーを2026年1月27日（火）15:00～16:00に開催- 外国人介護人材を組織の中核メンバーとして育成し「自立」させるための体制づくりやノウハウを公開- セミナー終了後は質疑応答のほか、希望者には個別相談も実施

本件の概要／社会的課題の解決に向けて

日本の介護現場で就業する約212万人のうち、外国人介護人材が占める割合は2024年から2025年の概算で、約3.4％（※）となりました。一方、外国人介護人材の活用が不可欠となりつつある今、多くの法人・事業所が直面しているのが「受入れ体制の未整備による、現場の混乱」です。

外国人介護スタッフへの教育・研修・OJTや介護福祉士国家試験の受験対策、そして生活面でのサポートなどが特定のスタッフにとっての業務負担となったり、また外国人に対しても中長期的なキャリアパスが示せないことなどから、現場の疲弊や早期離職を招く結果となっています。

本セミナーでは、場当たり的な対応で属人化や丸投げとなりがちな外国人介護人材の受入れ体制を、「法人・施設として持続可能」なものとしてどう構築するかについて解説します。その核となるのは、外国人介護人材の「自立」です。彼らを、法人・施設にとって将来の中核メンバーとして育成するために、いつ・どのように支援し、いつ自立を促すのか。現場任せの丸投げを防ぐ組織的な役割分担と、自立を促すサポート体制の作り方について、現場を知り尽くした講師がそのノウハウを公開します。

当社は1999年の介護事業開始以来、在宅介護事業や施設介護事業を全国で展開するとともに、2019年からは技能実習生の受入れ、2020年9月からは特定技能登録支援事業を開始し、介護事業所を運営する法人・施設287施設以上（ヒューマンライフケア運営施設含む）に対し、のべ800人の外国人介護人材の採用から教育・就業サポートなどを行っています。また同時に、当社運営の介護事業所でも外国人介護人材の受入れを積極的に進め、2025年12月現在168名が就業し、「介護業界の将来を担える人材」への育成に注力しています。

当社は外国人介護人材の受入れを活性化することにより、介護業界全体の課題である人材不足の解消をめざします。

※出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」より「介護職員数の推移の更新（令和6年分）」／厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」／出入国在留管理庁「特定技能在留外国人の公表等」より

無料オンラインセミナー 開催概要

「【事務長・施設長向け】介護現場が迷わない、海外人材「最強の受入れ体制」とは？

ー属人化・丸投げを防ぐ法人主導の構築メソッドー」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1979_1_b70abf44bec4bbf0e4bbde4c15b2b44c.jpg?v=202601060252 ]

■「ヒューマンライフケア」とは

全国176事業所（2025年12月1日現在）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業におけるワンストップソリューションを実現しています。デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、ホスピスホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護などの介護事業と介護教育事業、特定技能登録支援事業を、教育部門である「ヒューマンアカデミー」、人材サービス部門である「ヒューマンリソシア」などヒューマングループ各社と強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスを目指し、一人ひとりのご利用者様に応じたサービスのご提供と、家族の皆様が笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。

住み慣れた自宅で安心して暮らせる環境を整えることにより、世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）の目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に、また外国人介護人材に向けた介護教育と就業機会の創出により、目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献します。

●ヒューマンライフケア ウェブサイト：https://human-lifecare.jp

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンライフケア株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/1979_2_150f8a5f3a836e2aae52ad1290aee2d5.jpg?v=202601060252 ]