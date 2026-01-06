かっぱ寿司でお得に！PayPayクーポンで最大5％ポイント戻ってくるキャンペーン

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年1月8日（木）～2026年2月4日（水）の期間、PayPayで税込3,000円以上お支払いのお客様を対象に、最大5％のPayPayポイントが戻ってくる「PayPayクーポン」キャンペーンを実施します。

1月8日から2月4日まで、PayPayで税込3,000円以上お支払いのお客様を対象に、最大5％のPayPayポイントが戻ってきます。今だけのチャンスをお見逃しなく！

また、1月14日（水）迄「かっぱの豪華かに祭り」を開催しており、『ずわい蟹ほぐし身包み』をはじめ、蟹の旨みをしっかり味わえる軍艦や茶碗蒸しなど、多彩な蟹メニューを販売しています。また、「本格ラーメンシリーズ」第35弾として、東京・神田に本店を構える人気店「鬼金棒」監修の『カラシビ味噌らー麺』全3種およびサイドメニューも販売中です。かっぱ寿司では多彩なメニューをご用意してご来店をお待ちしています。

新しい年の始まりは、かっぱ寿司でちょっと贅沢なひとときを。旬のネタと温かい茶碗蒸し、ラーメンで、心も体もほっこり・・。ご家族や仲間と一緒に笑顔あふれる時間をお過ごしください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【「PayPayクーポン」概要】

開催期間：2026年1月8日（木）～ 2026年2月4日（水）

対象店舗：全国のかっぱ寿司の店舗（改装中店舗を除く）

対象条件：PayPayアプリ内で事前にクーポン取得

店舗で税込3,000円以上のPayPay支払い

利用回数制限なし

付与内容：支払額の5％相当のPayPayポイント付与 1回あたりの上限：400ポイント

注意事項：クーポン付与総額が所定の金額に達した場合、利用可能期間の終了を待たず終了する

場合がございます。予めご了承ください。ネット注文でのご利用は対象外です。

【期間限定！現在開催中の「かっぱの豪華かに祭り」】

・販売期間：～2026年1月14日（水）予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・CM動画：https://www.youtube.com/watch?v=_lraFjopgPk

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なります。

※神奈川県内の15店舗は販売期間が異なります。2025年12月18日（木）より販売しております。

【限定販売！「鬼金棒」監修商品で“カラシビ”体験を】

・販売期間：～ 2026年3月11日（水）予定

・販売店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/kikanbo

・イメージ動画：https://youtu.be/IU0BwahInBg

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。

※掲載写真はイメージです。

※辛み成分が強いため辛い物が苦手な方や小さなおこさまはご注意ください。

リリース内画像素材： https://x.gd/LP5EJ