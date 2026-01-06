企業内の機密データを学習し、質問に答えるオンプレミスAI登場！

サービス概要

株式会社 Chat&Messenger

Chat&Messenger(https://chat-messenger.com/) はビジネスチャット、Web会議、AI、スケジュール、ワークフロー、文書管理、勤怠管理を統合した All-in-One ビジネスコミュニケーション サービスです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BrPXa_nSNeU ]

新機能、オンプレミスAIの概要

企業内に蓄積された膨大な文書や業務ノウハウを、安全に、そして直感的に活用できるオンプレミス型のAIナレッジプラットフォームの提供を開始しました。

本サービスは、社内の機密データを社外に一切出すことなく学習し、社内の人にだけ、根拠ある答えを返す「企業専用AI」です。

社内データを学習し、質問に答える企業専用AI開発の背景

多くの企業では、契約書、規程、業務マニュアル、過去の資料など、重要な情報が社内に数多く存在しています。しかし、これらの情報はフォルダやシステムに点在しており、次のような課題を抱えています。

- 必要な情報がどこにあるのか分からない- 過去の資料を探すのに時間がかかる- ベテラン社員しか知らない知識が属人化している

一方、生成AIの活用が注目される中で、「機密情報をクラウドAIに預けることへの不安」や「情報管理ポリシーとの整合性」を理由に、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

近年、金融、製造、公共機関を中心に、社外にデータを出さずに利用できるオンプレミスAIへの関心が高まっています。社内文書や契約書、業務データを安全に活用できる点が評価され、情報漏えいリスクやガバナンスを重視したAI活用を検討する企業が増えています。

こうした背景を受け、Chat&Messenger は、企業内で完結して利用できるオンプレミスAIナレッジプラットフォームを開発しました。

サービスの特長

本サービスは、社内文書、業務ノウハウ、契約書など、社内に点在していた情報をAIが理解し、

質問すればすぐに答えを返す、企業内専用のオンプレミスAIです。

学習用データは、Chat&Messenger上の文書管理に登録するか、共有フォルダを指定するだけでAIに取り込むことができます。その際、全社・グループ・チャットルーム・ユーザ単位といったアクセス権限を設定でき、権限に応じた情報のみをAIが学習・参照するため、機密情報もセキュアに活用できます。

インターネット接続は不要で、社外にデータを一切出すことなく学習・利用が可能なため、機密情報を安心してAIに活用できます。

また、AIの回答には参照した社内文書や情報源が示され、推測ではなく、根拠に基づいた回答を提供します。

導入による効果- 情報検索にかかる時間の大幅な削減- 属人化していた知識やノウハウの共有・継承- 新人や異動者からの問い合わせ対応の効率化- 機密情報を守りながらのAI活用

これにより、企業内の知識を「個人の経験」から「組織の資産」へと変えることが可能になります。

販売価格

1ユーザ 月額600円

※年契約

※20ユーザからの販売

動作環境

CPU : 8コア 以上

メモリ : 16GB 以上

ディスク: SSD512GB 以上

VRAM（推奨） : 4GB 以上

※ VRAMが搭載されている場合は非常に高速に動作します。

今後の展望

今後は、企業ごとの運用や業務フローに合わせた柔軟な拡張や、さらなる利便性向上に向けた機能強化を進めていく予定です。

具体的には、API連携による学習データの自動登録や、社内ポータルサイトに蓄積された情報を学習データとして取り込むなど、企業内に存在するさまざまなデータを、よりシームレスに活用できる仕組みを拡充していきます。

これにより、手作業による登録負荷を抑えながら、常に最新の社内情報をAIに反映することが可能になります。

企業内の知識を、企業の中で、安全に活かす。本サービスは、そのための新しい選択肢として、多くの企業の業務効率化とナレッジ活用を支援してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

Chat&Messenger は、社内のポリシーに応じてオンプレミスとクラウドを使い分け、企業ごとのニーズに合わせたビジネスコミュニケーションの課題解決に取り組んでいます。



企業名： 株式会社 Chat&Messenger

所在地：〒107-6012 東京都港区赤坂１-１２-３２アーク森ビル１２Ｆ

URL：https://chat-messenger.com

問い合わせフォーム： https://chat-messenger.com/contactus