『スイスイ動く』が超便利！大人気キャスター付き収納に、1／７（水）新カラー登場！

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、2026年1月7日（水）、オリジナルブランド bon moment（ボンモマン）より、「キャスター付き収納 ワイドタイプ」の新カラーを発売します。

ファブリックタイプには明るめの「グレー」、木目タイプには「グレージュアッシュ」が仲間入り。

さらに数量限定カラーとして「ホワイトアッシュ」も誕生！

累計販売数180,000点突破の大人気アイテムが、さらに選べるバリエーションになりました。

■らくらく動かせる＆デザイン性で大人気に

グレーグレージュアッシュホワイトアッシュ

2025年に発売以来、完売と再販を繰り返す大人気アイテム「キャスター付き収納」シリーズ。

キャスター付き収納が大ヒットした理由は、「好きな場所にらくらく動かせること」と「インテリアに馴染むデザイン」。ワイドタイプ・スリムタイプの2サイズ展開でどちらもまるでバケツのような大容量ながら、不思議とリビングに溶け込んでくれます。

さらには専用フタやゴミ箱タイプも仲間に加わったなど豊富なシリーズ展開で、ますます注目を集めています。

そして今回新カラーが登場したのは、ランドセルもすっぽり収まるほど大容量なワイドタイプ。

通勤バッグや通学バッグの収納・一時置きにぴったりなので、玄関やリビングでバッグの定位置に◎。

キャスター付きだから玄関からリビング、リビングから寝室などに動かす時もスイスイ。掃除機でお掃除する時にもサッと動かすことができます。

2つのキャスターにストッパーが付いていて、動かないように固定することも。

■待望の発売！新カラー＆限定カラー

左から、グレー、グレージュアッシュ、ホワイトアッシュ

【新カラー：グレー、グレージュアッシュ】

ファブリックタイプの新色「グレー」と、木目タイプの「グレージュアッシュ」は、どちらもナチュラルかつ落ち着いた雰囲気。モダンから北欧風までさまざまなインテリアにマッチします。

【数量限定カラー：ホワイトアッシュ】

２つの新作に加えて、数量限定カラーとして「ホワイトアッシュ」も登場します。

明るめの白がベースのくすみカラーで、ナチュラルテイストのお部屋や子ども部屋のインテリアにも相性のいいカラーです。

＜商品概要＞

・bon moment（ボンモマン）荷物の一時置きに キャスター付き収納 ワイドタイプ

3,960円（税込、送料込）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=164839

■“ちょっとの違い”でもっと暮らしやすく

2025年に発売した「キャスター付き収納」ですが、早くも喜びの声が続々！

シリーズ累計180,000点販売、レビューでは★4.75の高評価で、追加購入する方も多数の商品になりました。

「すーっと移動できるから掃除機タイムのストレス無くなりました。」

「ちょっとした物を入れておけます。夜、中身を整理して、本当の置き場所を決めます。」

使ってみて初めて実感する“ちょっと移動がスムーズになる便利さ”。

サイズもカラーもバリエーション豊富に進化し続ける「キャスター付き収納」シリーズ。今後ますます注目度が高まりそうです。

■bon moment (ボンモマン）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。幸せなひとときは、心地いい暮らしの中に宿るもの。だからこそ、非日常ではなく「日常」をちょっと便利にしてくれるアイテムがあったらもっと良い。「あ、こんなの探してた」を叶え、暮らしをシンプルに整える。そんな幸せなひとときへの想いを込めたモノ作りを目指しています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=brdk61500

■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。