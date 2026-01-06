苺大福 発売のお知らせ
米屋株式会社
※売り切れの際はご容赦ください。
2026年 苺大福のご案内 :
https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/2026-ichigo-daifuku/
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
2026年1月6日(火)より、苺大福を販売しております。
2月下旬頃までの期間限定となりますので、この機会にぜひご賞味ください。
ミルク仕立ての白餡と千葉県産「とちおとめ」の苺を丸ごと一粒、柔らかいお餅で包みました。
１個 280円（税込）
※売り切れの際はご容赦ください。
※商品の特性上、オンラインショップではお取り扱いしておりません。ご了承ください。
※内容、販売価格が変更となる可能性がございます。
2026年 苺大福のご案内 :
https://nagomi-yoneya.co.jp/item-event/2026-ichigo-daifuku/
一般のお客様のお問い合わせ先
なごみの米屋 お客様相談室
TEL：0120-482-074
受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。
■なごみの米屋（米屋株式会社）について
創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
・コーポレートサイト ： https://nagomi-yoneya.co.jp/
コーポレートサイトQRコードはこちら
・公式オンラインショップ ： https://www.eshop-yoneya.com/
公式オンラインショップQRコードはこちら