日機装、次世代船舶エンジンをサポートする燃料ガス供給システムを発表

日機装株式会社（以下「日機装」）は、連結子会社グループであるClean Energy & Industrial Gasesグループ (以下「CE&IGグループ」)が、海事分野の革新的な技術開発における重要な節目として、排出量が少なく高効率な次世代クリーン船舶向けに設計された新しい燃料ガス供給システム(FGSS)を発表したことをお知らせします。

今回、CE&IGグループが改良した燃料ガス供給システムは、燃料の種類を問わず、現行の380～420barという基準を大きく超える圧力を安定的に供給できるよう設計された、将来を見据えた革新的なソリューションです。造船業者や運航事業者がLNG（液化天然ガス）、エタン、アンモニア、水素などの低炭素燃料へ移行する中、この技術によりCE&IGグループは船舶推進技術の最前線に立ち、現行から次世代までのエンジンに幅広く対応します。

長年にわたり、多くの船舶は約320barで稼働するディーゼルシステムに依存してきましたが、世界の海運業界が脱炭素化と厳しい排出規制に向けて急速に進む中、高圧でより効率的な燃料ガス供給システム（FGSS）や代替燃料へのニーズが高まっています。

CE&IGグループの今回の技術革新は、海洋・陸上用途で420barを超える圧力で数千万時間に及ぶFGSSの運転実績を基盤としています。CE&IGグループは、海事市場に対して、380bar超で稼働するFGSSやその中核ポンプを40隻の船舶に供給し、累計50万時間以上の運転実績を蓄積しています。

＜CE&IGグループ Product Management & Innovation担当バイスプレジデントMike Wellsのコメント＞

「この革新的技術は、信頼性の高い運転と確かな納入実績を私たちに求めるお客様の進化するニーズに直接応えるものです。当社の高圧FGSSは、燃焼効率を高めるための高い噴射圧力を可能にし、排出量を低減し、燃料効率を向上させます。これは次世代の船舶推進の基盤です。私たちは業界の流れに追随するだけでなく、船舶燃料の未来を切り拓いています。」

CE＆IGグループについて（URL: https://www.nikkisoceig.com/）

日機装の連結子会社グループであるCE＆IG グループは、世界中で極低温機器・ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。低炭素エネルギーや産業ガスに対する市場の変化に対応し、革新的な製品と協働型のソリューションでニーズに応えています。グループ全体で20カ国以上に拠点を持ち、1,800名以上の従業員を擁しています。

＜日機装 会社概要＞

会社名： 日機装株式会社

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー22階

創業： 1953年12月26日

代表者： 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一

事業内容： 産業用特殊ポンプ・システム、医療機器、航空機部品等の製造・販売

URL: https://www.nikkiso.co.jp/