吉野家の新年スタートは牛丼並盛のテイクアウトがお得に！‐人気の「厚切り豚角煮定食」も本日より期間限定で販売開始‐

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、全国の吉野家店舗にて、1月6日（火）11時より、テイクアウトでお得に楽しめる「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」と、昨年、期間限定で販売しご好評いただいた「厚切り豚角煮定食」を期間限定で販売開始します。

※一部、実施していない店舗、販売価格が異なる店舗があります。

【News1】 牛丼弁当2丁800円キャンペーン

- キャンペーン概要

期間：1月6日（火）11時から1月21日（水）15時までの期間

内容：テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供します。

対象店舗：全国の吉野家店舗

※一部店舗では実施しておりません。また、店舗により実施期間や牛丼の価格が異なる場合があります。

※デリバリーは対象外です。

キャンペーン詳細 :https://www.yoshinoya.com/campaign/gyudon_campaign_202601/

【News2】 昨年ご好評いただいた厚切り豚角煮定食を期間限定で販売開始

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/503_1_4b96a1dd7c9ba9969098447ffe3e4ee3.jpg?v=202601060252 ]

昨年の販売時に「柔らかく食べ応えがある」「味変が楽しい」など多くのお客様からご好評をいただいた「厚切り豚角煮定食」を、本日11時より期間限定で再販売します。とろけるほど柔らかい豚バラ肉を厚切りで仕上げ、ねぎラー油やからしを合わせることで味の変化も楽しめる満足度の高い商品です。「厚切り豚角煮定食」はテイクアウトも可能です。

※テイクアウトにはみそ汁がつきません。

