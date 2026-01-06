【挑戦者募集】働きながら会計キャリアを目指す女性「USCPAチャレンジ ～わたしを変える120日～」3月8日・国際女性デーに始動！受講料最大80万円相当が全額無料

パスメイクホールディングス株式会社

国際資格講座などを展開するパスメイクグループの株式会社アビタス（本社東京都渋谷区、代表宇坂純、以下アビタス）は、キャリアチェンジを目指す社会人女性を対象にした学習支援キャンペーン「USCPAチャレンジ ～わたしを変える120日～」を実施します。本プログラムは、2026年3月8日（国際女性デー）にスタート。働きながらUSCPA学習に挑戦する女性を対象に、120日間の学習プログラムを無償提供する取り組みです。

実施背景

近年、働き方の多様化やキャリアの長期化を背景に、専門性を高め、将来に備えたいと考える女性が増えています。一方で、働きながらの学び直しやキャリアチェンジには高いハードルがあり、結婚・出産・パートナーの転勤などライフイベントの影響を受けやすい女性にとって、「将来も使い続けられる専門性」を身につけることは切実な課題となっています。想いはあっても、具体的な一歩を踏み出せずにいるケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、アビタスは国際女性デーをきっかけに、「本気で変わりたい」と願う女性が現実的に挑戦できる環境を提供するため、本キャンペーンを企画しました。

USCPAは“資格”ではなく、グローバルキャリアへのパスポート

USCPA（米国公認会計士）は、英語×会計×ビジネスを横断する国際資格です。会計知識だけでなく、グローバルビジネスの共通言語を身につけることで、活躍のフィールドは国内外へと広がります。

USCPAで手に入る3つの未来

- Global Career

外資系企業、商社、コンサルティングファームなど、国境を越えたキャリアの選択肢

- High Income

高い専門性による市場価値向上と、収入・待遇アップの可能性

- Life Stage Free

結婚・出産・転勤といったライフイベントに左右されにくい、一生モノのスキル

「USCPAチャレンジ ～わたしを変える120日～」概要

働きながらUSCPAの学習をスタートし、120日間で「学習習慣」と「合格への基礎」を固めるプログラムです。 同じ志を持つ仲間と共に、SNSで進捗を発信しながらゴールを目指します。

＜応募フォームURL＞

「USCPAチャレンジ ～わたしを変える120日～企画ページ内

https://www.abitus.co.jp/information/uscpa/uscpa_120day_challenge.html/

※詳細は、企画ページ・応募フォームの記載をご確認ください。

＜受講費用＞

通常約60～80万円相当のUSCPA講座を全額無償提供

※条件達成後、120日経過後もそのまま無料で受講継続可能

＜応募締切＞

2026年1月31日（土）

＜募集対象＞

- キャリアチェンジを目指す女性- 現在の職種・業界は問いません- 10名前後（応募後の審査あり）

＜応募条件＞

- アビタス新宿校で開催される審査面談（選考会）に参加できること。（交通費は自己負担）- SNSでの発信（週1回以上） 。Instagramで、学習の様子や気づきを最低週1回以上発信すること。「忙しい社会人でもアウトプットでモチベーションを維持する」ための仕組みです。- 新宿校への来校。招集時（期間中数回を予定）にアビタス新宿校へ来校できること。 ※仲間との交流や、学習相談を実施します。- 顔出し・メディア協力 アビタスのWebサイトやSNS、取材等にお顔やプロフィール（勤務先名は伏せてOK）の掲載が可能な方。- Slackでやり取りが可能な方。- チャレンジ終了後もコンテンツを残せる方。

※条件に対応できなかった場合や、120日でCEEAK(R)（英文会計パスポート）及びUSCPAのFAR受験が可能な6科目取得（15単位相当）できなかった場合は、アビタスの受講アカウントを停止させていただきます。

※Instagramの投稿用アカウントは、日常でお使いのものでお願いいたします。（専用に新規作成アカウントは不可）

※鍵付きのアカウントは不可です。

■U.S.CPAとは

U.S.CPAは、米国各州が認定をするアメリカの公認会計士資格です。会計士として身に着けるべき幅広いビジネス知識だけでなく、それらを全て英語で習得することができる資格です。活躍フィールドは、監査法人での会計監査業務のみならず、コンサルティングなどの専門職としての活躍も可能です。さらに、商社や金融など一般事業会社で活躍される方も多い資格です。特に、グローバルビジネスにおいては、会計×英語の掛け合わせたスキルセットはまだまだ希少性が高く、社内キャリアアップはもちろん、新卒就活や転職市場においても高く評価をされます。USCPAを取得し、大きく年収を上げ、ビジネスの最前線で活躍されている方が多くいらっしゃいます。

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

