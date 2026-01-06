高校受験ポートフォリオづくりを“毎日の手帳習慣”でサポート　非認知能力を伸ばす中学生向け手帳『NOLTYスコラ ライズ』

株式会社ＮＯＬＴＹプランナーズ

株式会社 NOLTY プランナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：細野 肇、以下 当社）は、中学生が高校受験に必要となるポートフォリオ（活動報告書）を“書く・振り返る”の繰り返しで自然に蓄積できる手帳『NOLTYスコラ ライズ』を 2026年3月下旬より全国発売いたします。本手帳は、非認知能力育成研究の第一人者である中山 芳一氏（All HEROs 合同会社代表 元岡山大学 教育推進機構 准教授)の監修のもと開発され、中学生の自己成長と高校受験対策を強力にサポートします。

プレスリリースのポイント

１．高校入試で問われる「主体性・協働性」をはじめとする非認知能力を、毎日の記録と振り返りで可視化

２．感情曲線＋６つのエピソード記入でメタ認知を促進し、学びをストーリー化

３．1月20日(火) 無料オンラインセミナーで中山芳一氏が非認知能力と手帳活用法を解説

開発背景

近年、高校入試において「主体性・協働性」をはじめとする非認知能力が問われる特色選抜制度が増加傾向にあります。これにより、生徒は自らの活動を振り返り、学びや気づきを言語化してポートフォリオにまとめる能力が求められるようになりました。しかし、学校現場や保護者からは「何を書けばいいか分からない」「活動を整理できない」といった悩みの声が多数寄せられています。

当社は、中高生向けビジネス手帳「NOLTYスコラプログラム」で培った記録・目標達成のノウハウと、中山芳一氏の非認知能力研究を融合させ、この社会課題の解決を目指しました。生徒が自らの言葉で強みを語る力を育むためには、日々のログ（記録）と多角的な振り返りの習慣が不可欠です。『NOLTYスコラ ライズ』は、中学生が楽しみながら自己成長サイクルを回せるよう、非認知能力を高める要素を加え、日々の記録から「なぜその活動に取り組んだのか」「そこで何を感じ、何を学んだのか」を可視化し、学びをストーリー化する手帳として開発しました。

監修者紹介

監修：非認知能力育成の第一人者・中山 芳一氏

中山 芳一氏について

(All HEROs合同会社 代表 元岡山大学 教育推進機構 准教授)

20年以上に及ぶ小学生と大学生に対する教育実践の経験から、「非認知能力の育成」という共通点を見出し、全国各地で非認知能力の育成を中心とした教育実践の在り方を提唱している。全国各地の学校や保育現場を中心に現場の教職員と協働で様々な非認知能力に関する課題解決を行う中で、各校園の授業や取組の質的な改善、さらには荒れていた学校の立て直しなどにも貢献する。講演会や研修会の講師活動は、年間370件を超える。現在までに、継続的にかかわってきた学校園は400校園を数える。

主な著書は『教師のための「非認知能力」の育て方』（明治図書）、『非認知能力の強化書』（東京書籍 ）など。共著書、監修書も多数。

『NOLTYスコラ ライズ』商品説明

『NOLTY スコラ ライズ』は、単なるスケジュール管理ツールに留まらず、中学生の非認知能力を育み、自己理解を深めるための以下の主要機能を搭載しています。

１．非認知能力にひもづく目標設定ページ

「自分と向き合う力」「自分を高める力」「他者とつながる力」を軸に、目標設定から具体的な行動（やることをチェック）、そして振り返りまでの一連のサイクルをデザインしています。

２．感情曲線

毎日の気分をプロットし、感情の起伏を“見える化”することで、出来事との相関を考察し、メタ認知を促進します。

３．6つのエピソードで物語化する振り返り欄

毎週の「挑戦・学び・気づき」を記入する際、生徒自身がエピソードを〈幸せ・成功・感謝・面白い・失敗・怒り〉の中から選択し、出来事をストーリーとして残せる新設計です。これにより、感情と結びついた深い振り返りを促します。

これらの機能により、「持ち物を管理する、感想等を書く」といった従来の生活ノートの役割に加え、非認知能力の育成を強力にサポートします。

NOLTYスコラ ライズ 主なレイアウト

やることを管理する、忘れ物を減らすだけでなく、非認知能力を育成する手帳です。

１．今週の目標、目標のためにやることを意識すること

２．感情曲線、感情に紐づくエピソード

モニターの実証結果からみる効果

●主旨

スコラ ライズの開発にあたり3校の中学校で2か月間のモニタリングを実施し、アンケート調査を行いました。

●結果

スコラ ライズを1日1回以上開いた群（A）と1日0回の群（B）に分けて回答を集計

N=A群（毎日使用した）：329名 B群（毎日は使用しなかった）：175名

●約80％の効果（忘れ物・先を見通す力）

１.忘れ物 ２.勉強時間 ３.先の見通しといった従来の手帳やノートなどで期待できる効果については57～82％と大きな効果が見られた。

生徒からの声

●やることや持っていくものを書いて忘れ物ややり忘れが減った

●勉強する時間が増えた

●～まであと～週間という欄から次の行事などの見通しを持てたこと

●非認知能力が向上した生徒が約80％

４.自分と向き合う力 ５.自分を高める力 ６.他者と繋がる力といった非認知能力の育成における重要項目では79～86％と高い効果が示されました。

生徒からの声

●怒りエピソードを書く欄があり、先生に伝えられることができるようになり、非常によかった

●1週間を振り返り来週の目標、忘れ物を減らすためにはどうすればよいか、考えることが

できました

●感謝エピソードを書くことで、沢山の人の長所を見つけることができた

中山芳一氏(監修者)からのコメント

近年、「振り返り」の重要性に対して注目されていることはみなさんもご存じの通りだと思います。 この「NOLTYスコラ ライズ」は、生徒のみなさんの日常的な振り返りの質を高め、様々な場面で非認知能力を発揮しやすくなる、有効なツールになってくれるでしょう。

リリース記念オンラインセミナー（参加無料）

テーマ：中山 芳一氏×NOLTYプランナーズ 中学生の非認知能力の育成と手帳活用

日時：2026年1月20日（火） 16:30～17:30

登壇者：中山 芳一 氏（All HEROs合同会社代表）／ 当社開発責任者

対象：主に、全国の中学校教員、教育委員会など

形式：Zoomウェビナー（先着500名）

申込方法：以下、申し込みサイトより

https://www.noltyplanners.co.jp/schola/seminar/1293641_9844.html(https://www.noltyplanners.co.jp/schola/seminar/1293641_9844.html)

商品概要

商品名：NOLTYスコラ ライズ

仕 様：A5判変形／128ページ／2026年4月始まり／1年間使用可能

発売日：2026年3月下旬より

価 格：660円(税込)

販売先：中学校・教育委員会ルートにて販売いたします（個人のお客様への販売はございません）

お問い合わせはこちら :https://www.noltyplanners.co.jp/schola/contact/株式会社NOLTYプランナーズ

日本能率協会マネジメントセンターより2011年に分社化。主な事業は社員用手帳や販促用手帳のビジネスツール事業、社内での知識定着や浸透を支援するSDGs支援事業、中高生の資質能力を育む学校向け人材育成事業。成長することを求め目標に向けて歩む全ての人と組織を支援し続けます。

会社概要

社名：株式会社NOLTYプランナーズ

本社所在地：東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル3階

代表取締役社長：細野 肇

HP：https://www.noltyplanners.co.jp/