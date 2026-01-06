セブン‐イレブンの大人気チキン3種が24円引きの199円！「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の超おトクなセール開催！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン‐イレブン店舗で販売している人気のチキン「ななチキ」、「揚げ鶏」、「ザクチキ（魅惑のうま辛）」を、通常価格223円（税込240.84円）から24円引きの特別価格199円（税込214.92円）でご提供するセールを1月13日（火）～1月19日（月）の期間限定で開催します。

スパイス香るジューシーな「ななチキ」と、薄衣でパリッと仕上げた「揚げ鶏」、ザクザク食感の衣とジューシーな肉が特長の「ザクチキ（魅惑のうま辛）」は、いずれもご好評いただいている定番商品です。新年を盛り上げる一品として、人気の3種のチキンをぜひこの機会にお楽しみください。

サイトURL： https://www.sej.co.jp/cmp/nnck2601/

新年のチキンセール、開催！

セブン‐イレブンでは、日頃の感謝の気持ちを込めて、人気のフライドチキン3種を期間限定の特別価格でご提供します。こだわりが詰まったジューシーなチキンを、おトクにお楽しみいただけます。新年の食卓を、より楽しく彩る一品として、ぜひご利用ください。

実施期間：2026年1月13日（火）～1月19日（月）※7日間限定

内容：通常価格 各223円（税込240.84円）→特別価格199円（税込214.92円）24円お得に！

対象商品：ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）

※ななチキ・揚げ鶏・ザクチキ（魅惑のうま辛）を買うごとに24円値引きいたします。

スペシャルななチキ（骨付き）・でかいななチキ・ザクチキ（各種）も対象です。

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※ほかの値引きキャンペーンがある場合、値引き額が大きいものが適用されます。

※クーポン券での値引きは併用できます。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

※店内調理のため、直ぐにご提供できない場合があります。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※一部店舗では「スパイスチキン各種199円（税込214.92円）セール」を実施しています。

※写真はイメージです。

■ななチキ

通常価格：223円（税込240.84円）

発売中

販売エリア：全国

スパイスで広がる旨味

11種類のスパイスをブレンド。外は軽い食感、中はじゅわっと、香ばしい風味が食欲をそそります。

肉厚でジューシーな食感

弾力のあるドラム（下モモ）部位を使用し、ジューシーな食感を実現。肉汁を閉じ込める丁寧な仕上げで、噛むほどに旨味があふれます。

■揚げ鶏

通常価格：223円（税込240.84円）

発売中

販売エリア：全国

パリッと香ばしい薄衣

衣の薄さにこだわり、肉の味をダイレクトに感じる仕立てです。パリッとした衣が、鶏肉本来の旨味を引き立てます。

シンプルだからこそ引き立つ味

塩のみで味付けした、やさしく飽きのこない味。主菜からおやつまで、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

■ザクチキ（魅惑のうま辛）

価格：223円（税込240.84円）

発売中

販売エリア：全国

改良&増量されたザクザクの衣

2025年6月からリニューアルし、「大きな固いパン粉」を使用していたところに「小さな固いパン粉」を追加。大きなパン粉の隙間に小さなパン粉が入り込むことで、よりザクザクした食感が感じられるようになりました。

ジューシーでクセになる「うま辛」チキン

食べ始めは衣の塩味を感じ、食べ進めると醤油や油分の旨味が広がります。かみ締めていくとスパイスが引き立ち、「うま辛」さが食欲を刺激。それぞれの配分を絶妙な割合に調整しました。

▼動画でも「おいしさのヒミツ」をご紹介

『ななチキ・揚げ鶏 おいしさのヒミツ』：https://www.youtube.com/watch?v=Vu3qY-8V2Lw

担当者コメント

セブン‐イレブンを代表するフライドチキン「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の3種は、日頃から多くのお客様にご好評をいただいている定番商品です。今回のキャンペーンは、新年という節目のタイミングに合わせて「おいしい・うれしい」をより多くのお客様にお届けするべく、年始の大感謝セールを企画しました。この機会にぜひ、おトクな価格でセブン‐イレブン自慢のフライドチキンをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。