チョコボールで”金”を当てて年始から運試し！ 2026年の新おもちゃのカンヅメはメダルゲームができる“金”のキョロメダル缶！

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也)は、子どもから大人まで幅広い世代にご愛顧いただいている「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ『金のキョロメダル缶』が登場し、1月下旬から発送します。

また、平成リバイバルブームに着目し、平成初期に一世を風靡した「キョロちゃんショップ」シリーズから「縁起ものキョロちゃん」を復刻。1月７日(水)から「金の招き猫キョロちゃんストラップ」、2月3日(火)からは4種類の「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを開催いたします。

■金・銀エンゼルで応募！おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」新登場！

「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーンです。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評です。

そして今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。第57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場します。

2025年に登場したキョロクレーン缶

「金のキョロメダル缶」は、クエックエックエ～♪でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができます。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができます。

発送は1月下旬より開始します。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選んでいただけます。

・おもちゃのカンヅメ特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/omochanokanzume/(https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/omochanokanzume/)

・「金のキョロメダル缶」CM：https://youtu.be/pyQFiIqeWhY(https://youtu.be/pyQFiIqeWhY)

■縁起ものキョロちゃんストラップキャンペーン

１.フォロー＆リポストで応募！「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン

キョロちゃんの公式X（@morinaga_CB）をフォロー頂き、キャンペーン投稿をリポストすることで応募可能な「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーンを1月7日(水)より実施します。「縁起ものキョロちゃん」を今年のテーマであり遊びゴコロをくすぐる“金”で復刻した限定品で、合計100個ご用意しております。

２.チョコボール２箱で応募！「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン

「チョコボール」を2箱購入したレシートで応募すると、2月3日(火)から9月1日(火)まで毎月抽選で合計960名に「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンを実施します。まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの衣装を着た全４種類のキョロちゃんのうちいずれか１種がランダムで当たります。

※応募方法、対象商品等詳しくは2月3日(火)11時以降、特設サイトにてご確認ください。

URL：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/fukkokuban2/

＜縁起ものキョロちゃんとは＞

「キョロちゃんクラブ」「キョロちゃんショップ」は1995-2003年に発売し、一世を風靡しました。当時最も集めていた小中高生は、現在30代後半～40代。縁起ものキョロちゃんは、2001年に発売した「キョロちゃんショップ」の第５弾。21世紀を記念した、にぎやかでおめでたい雰囲気が大好評でした。

■商品概要