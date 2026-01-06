【ショコラティエ パレドオール】バレンタインに広がるウイスキーの魅力！ショコラとウイスキーのマリアージュを３種で展開

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年のバレンタインシーズンに、全国の百貨店と直営店、公式オンラインショップにてウイスキーを使用した３つの新作BOXを販売いたします。

【ウイスキーショコラ】

2026年バレンタインシーズンに、ウイスキーの多様な魅力をショコラで表現した3種のウイスキーショコラを展開。「世界5大ウイスキー」「ジャパニーズクラフトウイスキー」「日本のウイスキー」のカテゴリーに分け、それぞれの味わいと自家製チョコレートがお互いを引き立て合うウイスキーショコラを作りました。その中でも、駒ヶ岳・津貫のモルト原酒を屋久島でエイジングしたものや、厚岸のスモーキーかつ力強いピート香が立ち上るウイスキーなど、日本の風土を活かした自由でオリジナリティー溢れる味わいが詰まった「ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ」は、ウイスキーがお好きな方への贈り物に最適です。

ウイスキーの芳醇な香りとカカオ豆から手掛ける自家製チョコレートの風味が重なり合う瞬間。口どけとともに広がる甘美な余韻が、静かな時間を深く満たしてくれます。

日常を少し特別に変え、記憶に残るウイスキーショコラの魅力を是非ご堪能ください。

※各催事によって、取扱いアイテムは異なります。

商品名：

世界の５大ウイスキーショコラ

内容量：５個入

税込価格：3,888円（本体価格：3,600円）

商品名：

ジャパニーズクラフトウイスキーショコラ

内容量：５個入

税込価格：4,320円（本体価格：4,000円）

商品名：

日本のウイスキーコレクション

内容量：５個入

税込価格：3,888円（本体価格：3,600円）

《イベント出展での販売期間と場所》

【関東地区】

1月15日（木）～1月20日（火）

■伊勢丹新宿店 本館6階 サロン・デュ・ショコラ〈PART1〉

1月21日（水）～2月14日（土）

■新宿高島屋 11階 アムール・デュ・ショコラ

1月23日（金）～2月15日（日）

■京王百貨店 新宿店 7階 KEIO チョコレート・マーケット

1月28日（水）～2月14日（土）

■東武百貨店 池袋店 8階 ショコラ・マルシェ

■三越日本橋本店 7階 スイーツコレクション

1月28日（水）～2月15日（日）

■伊勢丹 立川店 7階 ショコラモード

1月31日（土）～2月15日（日）

■伊勢丹新宿店 本館6階 サロン・デュ・ショコラ〈PART3〉

2月2日（月）～2月14日（土）

■明治屋 高輪ストアー ＊イベントスペースにて開催

2月4日（水）～2月14日（土）

■松屋銀座 8階 銀座バレンタイン・ワールド

■明治屋 恵比寿ストアー

2月6日（金）～2月14日（土）

■明治屋 広尾ストアー

■丸ビル1階 丸キューブ 特設会場

【東海地区】

1月16日（金）～2月14日（土）

■ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 アムール・デュ・ショコラ

【関西地区】

1月17日（土）～2月14日（土）

■あべのハルカス近鉄本店 ウィング館9階 バレンタインショコラコレクション

■京都高島屋S.C. 7階 アムール・デュ・ショコラ

1月20日（火）～2月15日（日）

■ジェイアール京都伊勢丹 10階 サロン・デュ・ショコラ

1月21日（水）～2月14日（土）

■阪急うめだ本店 9階 バレンタインチョコレート博覧会

1月22日（木）～2月14日（土）

■大阪タカシマヤ 7階 アムール・デュ・ショコラ

【九州地区】

1月21日（水）～2月14日（土）

■博多阪急 8階 バレンタインフェスタ

【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。

【会社概要】

社名：株式会社オヴァールリエゾン

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3

代表取締役：三枝俊介

URL：https://www.palet-dor.com

ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net

Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/

【店舗情報 詳細】

■ショコラティエ パレドオール

東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F

/ TEL 03-5293-8877

銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 1F

/ TEL 03-5962-8787

大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F

/ TEL 06-6341-8081

＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。

■アルチザン パレドオール（清里店）

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931 / TEL 0551-48-5381

■ショコラティエ パレドオール ブラン（青山店）

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 青山ツイン東館B1F / TEL 03-3470-0613

＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。