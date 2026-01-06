大人気の味わいが、進化して再登場！「金のきな粉」使用の香ばしいきなこチョコ×もちもち食感グミ「チョコボール＜金のきなこもち＞」2月３日（火）新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也)は、子どもから大人まで幅広い世代にご愛顧いただいている「チョコボール」ブランドから、“きなこもち”の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月３日(火)より新発売いたします。もち粉入りのもちもち食感グミを北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきなこ味チョコでコーティングすることで、チョコボールで“きなこもち”を表現しました。昨年2月に期間限定で販売したところ、大好評のうちに販売を終了しました。そこで、香ばしいきなこの風味を一層お楽しみいただける品質にブラッシュアップして、今年も期間限定で発売します。

「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場し、１月下旬から順次発送します。「チョコボール」ブランドは、『金』をテーマにした新商品の発売やキャンペーンの実施により、お客様に笑顔をお届けします。

■おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」新登場！

「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーンです。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評です。

そして今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。

57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場します。「金のキョロメダル缶」は、クエックエックエ～♪でおなじみの「チョコボールのうた」を

聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができます。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができます。

発送は1月下旬より開始します。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選んでいただけます。

・おもちゃのカンヅメ特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/kyorochan/omochanokanzume/

・「金のキョロメダル缶」CM：https://youtu.be/pyQFiIqeWhY