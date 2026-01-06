【数量限定・新年特別企画】2,026名限定新年スタミナ！新春にんにく牛タン祭り！本来は通販限定の「生にんにく漬け仙台牛タン」を一心たんの店舗で解禁

株式会社Globridge

株式会社Globridge（グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大塚 誠）は、都内に5店舗を展開するブランド。こだわりの仙台牛タン食べ放題『焼肉一心たん助 』では、2026年の新年特別企画として、公式通販限定で販売している人気商品『生にんにく漬け仙台牛タン』を、店舗にて数量限定で提供いたします。本企画は【2,026名限定】の特別施策として実施し、有楽町店・アメ横店・池袋店・上野本店の4店舗にて開催いたします。

通販でしか味わえなかった一品を、焼きたての状態で楽しめるこの機会に、ぜひ一心たん助ならではの“新年の牛タン体験”をご堪能ください。





■ 新年特別企画について

本企画は、新年のスタートに合わせて実施する期間・数量限定の特別企画です。

日頃より一心たん助をご利用いただいているお客様への感謝と、「年の始まりを牛タンで楽しんでほしい」という想いから、本来は通販限定として展開している商品を、特別に店舗提供することとなりました。

■ 一心たん助 「新春にんにく牛タン祭り」概要

実施期間：

2026年1月7日（水）～ なくなり次第終了

実施店舗：

・一心たん助 有楽町店

・一心たん助 アメ横店

・一心たん助 池袋店

・一心たん助 上野本店

事前予約URL：

https://isshintansuke.tokyo/reservation/



■ 通販限定商品『生にんにく漬け仙台牛タン』について

『生にんにく漬け仙台牛タン』は、厳選した仙台仕込みの牛タンを、

風味豊かな生にんにくとともに丁寧に漬け込んだ通販限定商品として誕生しました。

にんにくの力強い香りとコクが牛タンの旨味を引き立て、

焼き上げた瞬間に広がる香ばしさと、噛んだ瞬間にあふれ出すジューシーな肉汁が特徴です。

今回の店舗提供では、「店内で焼き上げることで完成する、焼きたてならではの美味しさ」をお楽しみいただけます。

一口食べればやみつきになる、冬にぴったりのスタミナ感あふれる味わいです。

・通販サイトURL：https://tansukeshop.base.shop/(https://tansukeshop.base.shop/)



■一心たん助の「こだわり」仙台仕込みの本格牛タンを、最高の状態でお届け

一心たん助の牛タンは、牛タンの本場・仙台で受け継がれてきた伝統の仕込み技術をベースに、専門店ならではの丁寧な熟成加工を施しています。 じっくりと時間をかけて旨味を引き出すことで、牛タン特有のコクと深みを最大限に引き出しました。 その厚みからは想像できないほど、歯切れがよくジューシーな食感は、表面に入れた繊細なスリット（切れ込み）によるもの。 このひと手間が、焼き上げた瞬間の香ばしさと、噛んだ瞬間にあふれ出す肉汁を生み出し、まさに“旨味の爆発”とも言える味わいを実現しています。 口に運べば、その一枚がどれほどの手間と技で仕上げられているかを、体感として感じていただけるはずです。



■一心たん助グループが提供する“牛タンエンターテイメント

牛タン専門店『焼肉 一心たん助』グループは、都内5店舗で連日満席をつくる話題店。そのモットーは「牛タンを通じてお客様に笑顔と幸せをお届けする」こと。ホスピタリティあふれる接客と活気ある店舗運営で、多くのお客様に愛されています。 創業当初から掲げるのは、「仙台牛タンの食べ放題」という新しい焼肉体験。サクッとした歯切れとプリッとした柔らかさが特徴の牛タンはもちろん、上カルビ、特選ハラミ、赤身の希少部位など、素材にこだわり抜いた肉をご提供しています。 さらに、目の前で炙って仕上げる名物「肉寿司」は、SNSでも話題の人気メニュー。単なる焼肉食べ放題ではない、「エンターテイメントとしての焼肉」を提供することが一心たん助の流儀です。 スタッフ一人ひとりの細やかな気配りと、笑顔あふれる接客も、お客様から高い評価をいただいております。

-----------

▼通販サイトURL▼

https://tansukeshop.base.shop/

▼一心たん助公式URL

■公式Instagram

https://instagram.com/tansuke_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=

■公式Twitter

https://mobile.twitter.com/isshintansuke

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@tansuke_official

■公式Youtube

https://youtube.com/channel/UCtZOHt4kRqd9-NuSBjOudyQ

-----------

＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者： 代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗数：東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・北海道 など約250店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む)

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/