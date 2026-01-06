静岡県内第3店舗目、東部地区に初出店となるBYD正規ディーラー「BYD AUTO 三島」が2026年1月17日（土）オープン

BYD JAPAN 株式会社

BYDの日本法人であるBYD Auto Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：東福寺 厚樹、略称：BAJ）の正規ディーラーである株式会社Cool the Earth（本社：静岡県静岡市、代表取締役：川島 広己）は、2026年1月17日（土）に、静岡県内第3店舗目となるショールームを備えた正規ディーラー「BYD AUTO 三島」をオープンします。

駿東郡清水町にオープンする「BYD AUTO 三島」

「BYD AUTO 三島」は、静岡県駿東郡清水町玉川に位置し、国道1号線に面した、お車でのアクセスに非常に優れた立地が特徴です。店舗周辺は、大型家具店や飲食店をはじめとするロードサイド店舗が充実しており、お買い物やお出かけの際にも立ち寄りやすい環境です。

同店のショールームには、2025年12月1日（月）に発売したスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、「RJCカーオブザイヤー2025-2026 」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」や、「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」を順次展示。

白を基調にした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、お客様のEVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機しており、商談や試乗の受付等を担当します。大切なお客様のお車を整備するサービス・スタッフは、「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルなサービス・スタッフを配置。店舗全体で、お客様の快適なe-Lifeを力強くサポートしてまいります。

■「BYD AUTO 三島」概要

【販売モデルについて】

現在発売中のスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（ビーワイディー シーライオンシックス）」、クロスオーバーSUV「BYD SEALION 7（ビーワイディー シーライオンセブン)」、e-スポーツセダン「BYD SEAL（ビーワイディー シール）」、ミドルサイズSUV「BYD ATTO 3（ビーワイディー アットスリー）」と、コンパクトEV「BYD DOLPHIN（ビーワイディー ドルフィン）」の詳細については、WEBサイトをご参照ください。

BYDスーパーハイブリッド「BYD SEALION 6」RJCカーオブザイヤー2025-2026 インポートカーオブザイヤー受賞「BYD SEALION 7」

【BYD Auto Japan株式会社について】

BYDの日本法人 BYD JAPAN株式会社の100%出資子会社として設立したBYD Auto Japanは、日本でのBYD製乗用車の販売およびサービスを専業に行う会社です。

販売ネットワークの準備状況は、WEBサイト（URL：https://byd.co.jp/e-life/dealer/）をご参照ください。

【BYDグループとは】

BYDグループは、中国・深圳に本社を置くグローバル企業であり、環境に優しい世界を追求するためのイノベーションを提供しています。1995年にバッテリーメーカーとして創業したBYDは現在、ITエレクトロニクス、自動車、新エネルギー、都市モビリティといった多様な領域で事業を展開しています。特に自動車分野では、現在6大陸、100以上の国と地域、400以上の都市で電気自動車を展開しており、独自の技術で開発したブレードバッテリーやe-Platform 3.0といった最先端のテクノロジーを強みにしています。また、世界的に高まりつつあるEVシフトに先駆け、新エネルギー車（EV、PHEVを含む）の生産を積極的に進めたことで、世界でもトップランナーとしての躍進を始めています。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2026年1月6日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

本件に関するお問い合わせ：

BYD Japan Group お問い合わせフォーム：https://byd.co.jp/contact/

