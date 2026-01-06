「チョコボール」・「ミルクキャラメル」などの森永製菓の人気商品がなめらかプリンの「パステル」と夢のコラボレーション「パステルチョコボール＜なめらかプリン味＞」など全3品1月13日（火）より期間限定発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、「なめらかプリン」で知られるスイーツブランド「パステル」を展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京都目黒区下目黒・愛知県名古屋市中区栄、代表取締役 社長 CEO・四方田 豊）とコラボレーションした「パステルチョコボール＜なめらかプリン味＞」「パステルミルクキャラメル＜なめらかプリン味＞」「パステルガレットサンド＜なめらかプリン味＞」を2026年1月13日より期間限定で発売いたします。

「パステル」の看板商品「なめらかプリン」の味わいを、「チョコボール」や「ミルクキャラメル」、「ガレットサンド」の美味しさと組み合わせることで驚きと楽しさのあるコラボ商品に仕上げました。カラメル風味をきかせたプリン味チョコで、ふんわりとした卵の味わいを感じられるプレーンビスケットを包んだチョコボール、カラメルの香りとミルクのコクが楽しめるキャラメル、そしてほろ苦いカラメルの香りとミルキーなカスタード風味のクリームが楽しめるサクほろ食感のガレットサンドと、それぞれのお菓子の特長を活かしながら「パステル」の「なめらかプリン」の味わいを再現した商品となっています。「パステル」の「なめらかプリン」のおいしさを楽しめるコラボ商品の発売を通じて、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

▲パステルチョコボール＜なめらかプリン味＞

カラメル風味をきかせたプリン味チョコで、ふんわりとした卵の味わいを感じられるプレーンビスケットを包んだチョコボール

▲パステルミルクキャラメル＜なめらかプリン味＞

カラメルの香りとミルクのコクが楽しめるキャラメル

▲パステルガレットサンド＜なめらかプリン味＞

ほろ苦いカラメルの香りとミルキーなカスタード風味のクリームが楽しめるサクほろ食感のガレットサンド

■ご参考

＜「パステル」について＞

株式会社オールハーツ・カンパニーが展開する「パステル」は1984年に創業、東北、関東、中部、関西、中国エリアなど全国に34店舗を構えるプリン専門店です。看板商品の『なめらかプリン』は、こだわりのコクとなめらかな食感で“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くのお客様に親しまれています。さらに、プリン専門店である「パステル」らしい新商品の開発にも注力し、これまで通りの“変わらないおいしさ”とわくわくするような“新しいおいしさ”をご提供し続け、よりお客様に愛されるスイーツブランドを目指しています。

＜なめらかプリンについて＞

“なめらかプリンブーム”の火付け役である「パステル」の看板商品。全卵を使用するカスタードプリンとは違い、生クリームと卵黄を使用することで生み出した、2層仕立てのとろけるような“なめらかさ”が特徴です。こだわりが詰まった「なめらかプリン」は、世代を超えて、幅広い年代の方に現在も多くのお客様に親しまれています。