@cosme OSAKA「ネクストトレンドゾーン」に skim が登場！ハンズ12店舗での取り扱いもスタート

株式会社basezero

株式会社basezero（本社：大阪府大阪市、支社：東京都）が展開する、韓国美容医療発想の“肌投資”コスメブランド「skim（スキム）」は、2025年12月24日（水）から2026年2月23日（月）までの期間限定で、@cosme OSAKA 内「ネクストトレンドゾーン」にて商品展開を行っています。

あわせて、12月26日（金）よりハンズ12店舗での取り扱いも順次スタートし、実店舗で商品を手に取って体験いただける機会を拡大します。

@cosme OSAKA 取り扱い店舗情報

店舗：＠cosme OSAKA

住所：〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ 3F ネクストトレンドゾーン

期間：2025年12月24日（水）～2026年2月23日（月）

ハンズ 取り扱い店舗情報

販売開始日：2025年12月26日（金）より随時発売

取り扱い店舗数：全12店舗

店舗：渋谷スクランブルスクエア店/横浜店/新宿店/北千住店/ららぽーと横浜店/銀座店/博多店/あべのキューズモール店/大分店/松山店/長崎店/静岡店

お取り扱い商材（@cosme／ハンズ共通）

■ルポクッションファンデーション(21号)13g

販売価格4,980円( 税込)

薄膜で肌に密着し、厚塗り感のない仕上がりを演出するクッションファンデーション。もとから肌がきれいに見えるような印象を演出*し、

うるみ感のあるツヤと、溶け込むようなテクスチャーが特長です。

(オンラインでは全3色を先行展開しており、実店舗での取り扱いは順次展開予定です。)

■ルポUV プライマーR（SPF50 PA++++配合）36g

販売価格3,980円( 税込)

ほんのりパープルカラーのUVプライマー。みずみずしくなめらかなテクスチャーで肌になじみ、朝のスキンケアの延長のような感覚で使える、心地よい使用感が特長です。サーモン由来成分「PDRN」*2 とナイアシンアミド*3を2％配合し、メイク前の肌をうるおいで包み込みながらなめらかに整えます。くすみをカバー*し、明るく澄んだ印象へ導きます。

■ルポ セラム ルースパウダー20g

販売価格 4,980円( 税込)

さらっとした使用感で、メイクの仕上がりを心地よく整えるルースタイプのフェイスパウダー。肌表面をなめらかに見せながら、ツヤ感を残した自然な仕上がりを演出します*。

次世代CICA*4成分『TECA*4』をはじめ、23種類の美容成分*3 を配合。

さらに、独自の保湿オイルを16％ブレンドし、パウダーでありながらうるおいを感じられる使用感を実現しました。サラッとした仕上がりとツヤ感のバランスを保ちます。

「skim」について

「skim」は韓国美容オタクの”hani”がワガママに一切妥協のない本気の商品開発を決意し、2022年7月に誕生しました。韓国美容施術の成分で肌を守りながら輝かせる"肌投資"コスメとして、「女性としても、人としても、妥協しない人たちに美容の力で自信と癒しを」提案するメイクアップブランドです。

”月200万人が閲覧する”自社SNS、ディレクターhaniのSNSでは新商品情報、スキンケア・メイク方法を紹介しています。

hani：@hani_korea.cosme (https://www.instagram.com/hani_korea.cosme/)

公式Instagram： @skim_beauty_official(https://www.instagram.com/skim_beauty_official/)

【会社概要】

社名：株式会社basezero

本社所在地：〒530-0016

大阪府大阪市北区中崎２丁目１－４ シマノビル8F

代表取締役：中原 成人

【販売チャネル】

実店舗での展開に加え、skim製品は以下の公式オンラインストアでもお取り扱いしています。

公式ストア：https://skim.skimcosme.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/2089C4D1-4C3D-4D35-A998-D47CCF5B3A59

Qoo10 公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/skimcosme

楽天市場 公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/skimcosme/

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社basezero

お客様お問い合わせ先：06-6459-7219

MAIL：info@skim.skimcosme.jp

* メイクアップ効果による

*2 DNA-Na（保湿成分として）

*3 レモン果皮油、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、アーモンド油、カンジダボンビコラ／（グルコース／ナタネ油脂肪酸メチル）発酵物、ヒマワリ種子油、ツバキ花エキス、ヨモギ葉エキス、グリセリン、BG、チャ葉エキス、エトキシジグリコール、フラガリアチロエンシス果実エキス、プルヌスセロチナ果実エキス、オウゴン根エキス、コラーゲンエキス、ローブッシュブルーベリー果実エキス、コメ発酵液、ダマスクバラ花エキス、セラミドNP、アシアチコシド、アシアチン酸、マデカシン酸（すべて保湿成分として）

*4 ツボクサエキス（整肌成分として）