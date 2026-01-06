【福岡ブライダルフェア開催】YUKIZAKI BRIDAL × LAND　指輪とネイルで叶える、花嫁のための特別な結婚準備体験

株式会社MAHALO

【福岡エリア・ブライダル特別企画】

YUKIZAKI BRIDAL× ネイルサロン「LAND」

花嫁の“指先からはじまる幸せ”をテーマにブライダルフェア開催

株式会社Mahalo（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松井 裕香）が展開する福岡のネイルサロン「LAND」は株式会社ジェムキャッスルゆきざき｜YUKIZAKI BRIDALとの協業によるブライダルフェアを、2026年1月3日より福岡エリアにて開催いたします。

本フェアでは「指輪を選ぶ日から、結婚式当日まで」

花嫁の指先をトータルでサポートする特別なブライダル体験を提供します。

▼ ジュエリー

YUKIZAKI BRIDAL

https://bridal.yukizaki.co.jp/



▼ ネイル

LAND HAKATA

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000346494/

LAND TENJIN

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000751180/

フェア限定特典◆ YUKIZAKI BRIDALでリングをご購入のお客様へ

LANDからのご紹介でご購入のお客様へネイルチケット \9,800分 プレゼント

YUKIZAKI BRIDALでリングをご購入のお客様へネイルチケット\5,800分プレゼント

◆YUKIZAKI BRIDALにご来店のお客様へLAND HAKATA・LAND TENJINで使用できるネイルチケット \3,000分 プレゼント

結婚指輪・婚約指輪のご購入という人生の節目に、

式当日を彩る指先のケアをプレゼントいたします。

▪️企画背景

結婚は、人生で最も大切な節目のひとつ。

その特別な一日を迎えるまでの時間も、もっと美しく、もっと幸せな時間であってほしい。

Mahaloの目指す輝く女性の未来を創る

そして、ジュエリーの持つ「永遠の価値」と

ネイルの持つ「今この瞬間の輝き」

この2つをつなぐことで、花嫁の人生に寄り添うブライダル体験を創りたいという想いから、本フェアは誕生しました。

■ 会社概要

会社名：株式会社Mahalo

所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役 松井 裕香

設立：2009年

URL：https://mahaloresort.co.jp/

事業内容：美容サロン事業／フェムケア事業／ヘアケア事業／教育・研修／EC事業/小売事業

Mahaloは、女性の人生を輝かせるため

美容・健康・キャリアのすべてのフェーズにおいて

“自分らしく輝ける選択肢”を提供する企業です。

■ 受賞・評価実績

・Forbes JAPAN WOMEN AWARD 4回受賞：2025年度｜29位

・2025「働きがいのある会社ランキング」：5冠 達成

これらの評価は、Mahaloが女性のキャリア形成・働き方・ライフデザインを支援する

企業文化と取り組みが社会的に高く評価いただいております。