¥¢ー¥ë¥Æ¥£¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI³«È¯¤Ë¸þ¤±»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤ò´°Î»¢¡¢¡ⅮIC³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÅê»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¢¡¢¡
¡¡
¹ñ»º¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥Æ¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀîÍ§µª»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖRT¡×¡Ë¤Ï¡¢ À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÁÇºà¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÃÓÅÄ¾°»Ö¡¢°Ê²¼¡Ö£Ä£É£Ã¡×¡Ë¤òÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³«È¯¤È¼¡À¤ÂåAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»º¶È²½¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÅê»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢ー¥ë¥Æ¥£¤ÏÀè¤Ë´°Î»¤·¤¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥íー¥º¤È¹ç¤ï¤»¡¢¼¡À¤ÂåAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È»ö¶È³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð»ñ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡¥¢ー¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖLife with Robot(R)¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡Ë¡×¡ÖWork with Robot(R)¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈÆ¯¤¯¡Ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£ー¥ÉAI¡ÊÊªÍýÅªAI¡Ë¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢ROS¡ÊRobot Operating System¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¸½¾ìÈ¯ÁÛ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡°ìÊý¡¢£Ä£É£Ã¤ÏÄ¹´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖDIC Vision 2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖDirect to Society¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Á´Êý¸þ¥É¥íー¥ó¡ÖHAGAMOSphere(R)¡×¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¥Õ¥£¥ó¥¬ー¡ÖMoR(R)¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¥áー¥«ー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ ¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë£Ä£É£Ã¤«¤é¤ÎÀïÎ¬Åª½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤È¿·²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¡§
£Ä£É£Ã¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÁÇºàµ»½Ñ¡¦¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤È¡¢¥¢ー¥ë¥Æ¥£¤Î¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿AI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡¡º£¸å¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAIÊ¬Ìî¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¿Í¤ÈÆ¯¤¯¡¢¿Í¤È¤¯¤é¤¹¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥»¥ó¥µー¤äºàÎÁ¡¢µ¡Ç½Åù¤Î¥Ëー¥º¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á ¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¡¢À½Â¤¡¦ÊªÎ®¸½¾ì¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÁÇºà¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°²½¡¦¾Ê¿Í²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¥¢ー¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¼¡À¤ÂåAI¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤È»º¶È´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹ ¡£DIC¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡Ö¿ÈÂÎÀ¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦À¸¤¹¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
-£Ä£É£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡DIC¤ÏÆüËÜ¤ÇÍ¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£DIC¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇSun Chemical Corporation¤ò´Þ¤àÌó170¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤¬¹½À®¤µ¤ì¡¢60¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÊñÁõºàÎÁ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äPCÅù¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÉ½¼¨ºàÎÁ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ä¼«Æ°¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¢ºÌ¤ê¡¢²÷Å¬¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DIC¥°¥ëー¥×¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢·ëÇä¾å¹â¤Ï1Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç21,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢DIC¥°¥ëー¥×¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢https://www.dic-global.com/¡¡¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
-³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥ë¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡RT¼Ò¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖLife with Robot(R)¡×¡ÖWork with Robot(R)¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦¤ËÆ¯¤¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä»ÍÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£ー¥ÉAI¡¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢AI¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÍ»¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¸½¾ìÂè°ì¼çµÁ¤Î³«È¯»ÑÀª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÊÎÏ²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ROS¡ÊRobot Operating System¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://rt-net.jp/