新春の食欲を直撃！「こってり定番」×「やみつき旨辛」でファミリーマートが“行きつけの町中華”に！？「こってりやみつき！町中華」フェア　1月6日(火)から開催

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「もっと美味しく」の一環として、「こってりやみつき！町中華」と題し、こってりやみつきな味わいの中華メニュー全７商品を2026年1月6日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■こってりやみつき！町中華の味わいが全国のファミリーマートで楽しめる！

毎年2月に実施し、ご好評をいただいている中華メニューの祭典「こってり中華」フェアを今年は「こってりやみつき！町中華」として、パワーアップして実施いたします。

昨今の物価高に伴う生活防衛意識の高まりからも、『一食で確実に満足感を得たい』というニーズが拡大しています。繊細な味わいよりも、ひと口目からガツンと旨みを感じる濃い味は、その満足度の高さからコストパフォーマンスに優れた食事として需要が高まっています。ファミリーマートにおいてもボリューム感、背徳感のあるメニューがご好評をいただいております。

このたび発売する「こってりやみつき！町中華」全7商品は、こってり感とやみつきになる味わいにこだわり、まるで行きつけの町中華のように毎日食べたくなる味わいに仕上げました。

【商品詳細】

【商品名】こってり炒飯おむすび

【価格】198円（税込213円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】鶏白湯スープ、背脂、醤油、にんにくで、こってりとした味わいに仕上げた、炒飯おむすびです。鶏白湯の旨味と、背脂のコクが、また食べたくなるおむすびです。

※北海道は仕様が異なります。

【商品名】こってり炒飯＆油淋鶏

【価格】647円（税込698円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】中華料理でも人気の炒飯と油淋鶏を組み合わせた、ボリューム感のあるお弁当です。炒飯は鶏白湯スープをベースに背脂を加え、こってりな味わいに仕上げました。油淋鶏はリンゴ酢や黒酢のまろやかな酸味とコクが特長で、炒飯との相性も抜群です。

【商品名】こってり鶏白湯ラーメン

【価格】554円（税込598円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国（※沖縄県を除く）

【内容】鶏と野菜の旨みがベースのとろりとした口当たりの濃厚な鶏白湯スープに、しなやかでコシのある麺をあわせた、こってりラーメンです。チャーシュー、ねぎ、メンマ、糸唐辛子をトッピングしました。

【商品名】こってり旨辛焼ラーメン

【価格】510円（税込550円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】豚骨と鶏ガラベースのタレで炒めた麺に鶏白湯と野菜ペーストのこってりスープを合わせた仕立てです。2種類のチャーシュー、青ねぎ、きくらげ、紅生姜、辛味噌をトッピングしました。

【商品名】こってり鶏白湯だれのふんわり玉子

【価格】399円（税込430円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】鶏白湯スープをベースに鶏ガラや醤油を加えた、こってり濃厚な中華あんです。こってりとした口当たりのあんが、ふんわり食感のたまごと麺に絡んだ濃厚な味わいです。

【商品名】こってり旨辛鶏白湯だれの水餃子

【価格】369円（税込398円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】鶏と野菜の旨みを炊き出した鶏白湯スープとあごだしを合わせた、濃厚だれに絡めて食べる水餃子です。ガーリックオイルとラー油でこってり旨辛に仕立てました。

【商品名】こってり旨辛豚骨ラーメン風スープ（春雨入り）

【価格】434円（税込468円）

【発売日】2026年1月6日（火）

【発売地域】全国

【内容】豚骨スープに鶏白湯などを加えた濃厚スープに辛味だれを合わせた旨辛仕立てです。具材には、春雨、ゆで卵、焼豚、野菜等を使用し、ボリューム抜群です。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。