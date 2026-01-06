ドミノ・ピザ、寒波に負けない、あったか巣ごもりピザ「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」1月13日（火）より期間限定で発売！新商品が楽しめる「すごもりセット」も同日発売！

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、冬にぴったりの新商品「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」を2026年1月13日（火）～3月22日（日）までの期間限定で発売いたします。

寒さが本格化するこの季節、食卓に欲しくなるのは心と体をあたためるような、アツアツでクリーミーなごちそう。そんな冬にぴったりな、ほっこりあたたかいグラタン仕立ての「ぷりっと海老のチーズグラタン」と、コク深い味わいがリッチな「ぷりっと海老のビスクソース仕立て」２種類のほか、２種類を一度に楽しめる「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」を発売いたします。

さらに、１月13日（火）～２月１日（日）までの期間限定で、お好きなピザ２枚とお好きなサイドメニュー２品がセットになった「すごもりセット」を販売。海老の旨みをとことん味わえる冬仕立てのピザとサイドメニューを囲めば会話も弾み、心も体もあたたまるひとときに。ドミノ・ピザの自信作で、冬のおうち時間を特別なものにしませんか。

- 海老の旨み×濃厚ソース！素材にこだわった“ごちそうハーフ＆ハーフ”でおうち時間を楽しんで♪「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」1月13日（火）より新発売！

寒さがぐっと深まるこの季節。そんな寒い冬に、心も体もあたたまるような、“濃厚さ”と“あたたかさ”が味わえる一枚でおうち時間を楽しんでいただきたいという想いから、「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」を2026年1月13日（火）～3月22日（日）までの期間限定で発売いたします。

１種類目はぷりぷりの海老に、焼成後に最もクリーミーに感じられるよう仕上げたコク深いホワイトソースがとろ～りと絡む「ぷりっと海老のチーズグラタン」。北海道産の牛乳・小麦粉で仕立てた濃厚ホワイトソースが、ぷりっと食感の海老とハム、ほうれん草の旨みを包み込みます。焼成前の仕上げにのせるゴーダ・チェダー・パルメザンをミックスした贅沢チーズがアクセントになったグラタン感あふれる香ばしさとコクがたまりません。

もう１種類は、海老の旨みがぎゅっと詰まった「ぷりっと海老のビスクソース仕立て」。ロブスターの香りを活かすために、野菜の旨みを引き出しながら、オリーブオイルで仕上げた濃厚ビスクソースは、風味を最大限引き立たせるように焼成後の仕上げとしてトッピングしています。海老の旨みと濃厚なホワイトソースがとろけるように絡み合うので、奥行きのあるリッチな味わいをお楽しみいただけます。

どこをとっても“ごちそう感”たっぷりの新商品は、それぞれ単品でもご注文いただけるので、気に入った味を丸々1枚じっくり味わうもよし。ハーフ＆ハーフで２つの味を一度に楽しむのもよし。まだまだ寒さが続くこの季節に、何度でも楽しみたくなるラインナップです。

凍えるような寒さから逃れて、あたたかい部屋で囲む食卓を「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」が、特別なものに彩ります。

- 寒波到来&食材高騰のダブルパンチで巣ごもりをお考えの方必見！ピザ２枚とサイド２品の「すごもりセット」１月13日（火）から限定販売！

ドミノ・ピザは、年が明け、厳しい寒さとともに物価高の波が押し寄せる中で見られる巣ごもり需要にお応えするべく、お好きなピザ2枚とサイドメニュー2品がセットになった「すごもりセット」を、2026年1月13日（火）～2月1日（日）までの期間限定で販売いたします。

「すごもりセット」は、おうちであたたかく過ごしたい方に便利なデリバリーはもちろん、お持ち帰りでもご注文いただけます。お持ち帰りでは外出時の帰宅タイミングに合わせてご予約いただくことで、待ち時間なくスムーズにお受け取りいただくことが可能です。

さらに、本セットは2026年1月13日（火）新発売の「ぷりっと海老のハーフ&ハーフ」、「ぷりっと海老のチーズグラタン」、「ぷりっと海老のビスクソース仕立て」も対象！寒さが厳しくなるこの季節、外出を控えてご自宅であたたかく過ごしたいとお考えの“巣ごもり派”の皆さまは、ぜひ「すごもりセット」で、アツアツのピザとサイドメニューをお楽しみください。

「すごもりセット」 価格：デリバリー 3,299円～／お持ち帰り2,499円～

おすすめ あたたかサイドメニュー

【ポテトフライ】

皮つきで大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感にしています。通常のポテトフライの他、コンソメ味、ぴりっと辛いチリ＆ガーリック味の３つのポテトフライの味があり、お好きな味をその日の気分やメインのピザに合わせて選べます。

単品価格：＜お持ち帰り／デリバリー＞430円

【のび～るチーズ棒】

外はサクサク、中はのび～る100％モッツァレラ！注文が入ってから、１つずつオーブンで丁寧に焼き上げるので、衣のサクサク食感と、のび～るモッツァレラチーズの相性が抜群でやみつきに！

単品価格：＜お持ち帰り／デリバリー＞599円

※選べるサイドメニュー対象商品：コカ・コーラ1.5l、コカ・コーラ ゼロ1.5l、チキンナゲット、骨付きフライドチキン、ジューシーからあげ、のび～るチーズ棒、ポテトフライ、コンソメポテト、チリガーリックポテト、ポテナゲ、ザクポテ、シーザーサラダ、グリーンサラダ～サウザン～、焼きたてカスタードパイ、焼きたてフォンダンショコラ（取り扱いのない店舗がございます。）

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリ、電話、店頭でご注文いただけます。

※セットメニュー、サイドメニューは割引対象外です。

「ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ」概要

開催期間：2026年1月13日（火）～3月22日（日）まで

※数量限定のため売り切れ時点で販売終了。

価格：＜デリバリー＞S 3,580円／M 4,280円／L 5,180円

＜お持ち帰り半額＞S 1,790円／M 2,140円／L 2,590円

内容：

【ぷりっと海老のハーフ＆ハーフ】

ぷりぷりの海老を贅沢に使い、冬にぴったりの濃厚な「ぷりっと海老のチーズグラタン」と、海老の旨みが際立つ「ぷりっと海老のビスクソース仕立て」が一度に味わえる限定ハーフ＆ハーフ。ホワイトソース、ビスクソース、3種のミックスチーズなど素材にもこだわった、海老好きにはたまらない一枚です。

【ぷりっと海老のチーズグラタン】

食べ応え・存在感が抜群のぷりっと海老と、濃厚なホワイトソースのコクが絶妙に絡み合い、ひと口ごとにとろけるようなおいしさが広がります。北海道産の牛乳・小麦粉を使用したホワイトソースは、焼成後に最もクリーミーに感じられる粘度に仕上げ、海老・ハム・ほうれん草の旨みをしっかり包み込みます。さらに、ゴーダ・チェダー・パルメザンをミックスしたチーズを焼成前にトッピングすることで、香ばしさと濃厚さを両立。ふわっと立ちのぼる香りに食欲を刺激されながら、寒さも忘れるほど心までほっこりあたたまる一枚です。

【ぷりっと海老のビスクソース仕立て】

試作を重ねた末にたどり着いたのは、ロブスターの香りとソテーキャロット、セロリなど野菜の旨みを引き出し、オリーブオイルで仕上げたビスクソースを最大限に活かす焼成後のトッピング。丁寧にかけられたこだわりのビスクソースは、ロブスターの風味をふわっと広げながら、濃厚で奥行きのある味わいを生み出します。ベースには北海道産の牛乳・小麦粉を使用したホワイトソースを合わせ、コクのある土台としてビスクソースをしっかりと受け止める構成に。ぷりっとした海老の食感と濃厚な海老の旨みのハーモニーが口の中でとろけ合います。冬のごちそう気分が一気に高まる、スペシャルな一枚です。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。