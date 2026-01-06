株式会社Arii、ポケモン「ムニキスゼロ」の取り扱いを開始
株式会社Arii
エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社Arii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井貴雄、以下「Arii」）のトレカ商事事業部は2026年1月23日発売予定のポケモンカードゲーム新弾の拡張パック「ムニキスゼロ」に関する卸販売を開始することをお知らせいたします。
株式会社Arii トレカ商事事業部では、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）
今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。
商品情報
◼️概要
新たに登場したメガジガルデexをはじめとする新しいカードが収録される。
ミアレシティや、ミアレシティが背景となったカードも収録される予定で、同時に発売される「スペシャルカードセット メガエルレイドex」も注目されている。
◼️発売日
2026年1月23日（金）
メーカー希望小売価格
1パック（5枚入り）：180円(税込)
1BOX：5,400円(税込)
会社情報
会社名：株式会社Arii
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8
設立：2017年12月14日
資本金：1億円
代表者：代表取締役 新井貴雄
事業内容：エンタメ・玩具業界に特化した商社事業
URL：https://arii.jp
お問い合わせ先
株式会社Arii トレカ商事事業部
https://torecacorp.jp/contact
※本リリースに記載の計画・見通しは現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります。