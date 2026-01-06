株式会社Arii、ポケモン「ムニキスゼロ」の取り扱いを開始

株式会社Arii

エンターテインメント業界に特化した総合商社 株式会社Arii（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井貴雄、以下「Arii」）のトレカ商事事業部は2026年1月23日発売予定のポケモンカードゲーム新弾の拡張パック「ムニキスゼロ」に関する卸販売を開始することをお知らせいたします。

株式会社Arii トレカ商事事業部では、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモーールの運営やトレカショップ様向けのマーケティング支援など、トレカに関連する様々な事業を行っております。（参考：https://torecacorp.jp/business）

今回の卸取引事業開始を機に商材の幅を広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。

商品情報

◼️概要

新たに登場したメガジガルデexをはじめとする新しいカードが収録される。

ミアレシティや、ミアレシティが背景となったカードも収録される予定で、同時に発売される「スペシャルカードセット メガエルレイドex」も注目されている。

◼️発売日

2026年1月23日（金）

メーカー希望小売価格

1パック（5枚入り）：180円(税込)

1BOX：5,400円(税込)

会社情報

会社名：株式会社Arii

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8

設立：2017年12月14日

資本金：1億円

代表者：代表取締役 新井貴雄

事業内容：エンタメ・玩具業界に特化した商社事業

URL：https://arii.jp

お問い合わせ先

株式会社Arii トレカ商事事業部

https://torecacorp.jp/contact

※本リリースに記載の計画・見通しは現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります。