koe donutsから「バターサンドクッキー」が新登場！『ドーナツ博士』たちがモチーフのクッキーが愛らしいスイーツを1月8日(木)発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都、以下koe donuts）」は、2026年1月8日（木）より「バターサンドクッキー」を発売いたします。
この度、大人気アーティスト長場雄氏が手掛けるkoe donutsの愛らしいオリジナルキャラクター『ドーナツ博士』たちを主役にしたお菓子が初登場。koe donutsのクッキー缶にも使用しているクッキー生地でキャラクターたちのモチーフを焼き上げ、バタークリームとこだわりの食材で挟んだ「バターサンドクッキー」を新発売いたします。可能な限り、有機小麦やオーガニックシュガー、京都産の平飼い卵など身体にも環境にも優しい食材を使用し、一つひとつ手作りで丁寧に仕上げました。
クッキー生地はプレーンとココア風味の2種類。クッキー生地やバタークリームにマッチするフルーツやナッツなどを合わせた全6種のフレーバーをお楽しみいただけます。
プレーンは、ジューシーなレーズンにバニラとラム酒の芳醇な香りが調和する「バニララムレーズン」、ベリー尽くしの甘酸っぱさが際立つ「ラズベリークランベリー」、レモンの程よい酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙な「ク リームチーズレモン」の3種をラインアップ。
ココア風味の生地は、カカオの香りや味わいを存分に堪能できる「チョコレート」、ナッツの香ばしさとコクが広がる「ヘーゼルナッツプラリネ」、甘酸っぱくフルーティーなカシスジャムとマイルドなチーズクリームのバランスが魅力の「クリームチーズカシス」をご用意いたしました。
ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方への贈り物としてもおすすめの「バターサンドクッキー」をぜひご賞味ください。
■『バターサンドクッキー』販売概要/メニュー詳細
※価格は全て税込
発売日：1月8日(木)＊通年商品/冷凍商品 *各日数量限定販売/当日分無くなり次第終了
販売メニュー：プレーン3個セット/チョコ3個セット/プレーン3個＆チョコ3個の6個セット
販売店舗：koe donuts kyoto ＊当面店頭のみ販売
価格：各3個セット\1,980/6個セット\3,800
お召し上がり方：本商品は冷凍状態でお渡しいたします。
お受け取り後は冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。解凍後は7日以内にお召し上がりください。
賞味期限：お渡し日より1週間
バターサンドクッキー -プレーン-
オーガニック小麦、オーガニックシュガー、平飼い卵を使用した生地にアーモンドパウダーを配合した、さっくりと口どけの良いクッキーです。
【博士】バニラ ラムレーズン
バニラビーンズを合わせたバタークリームに、ラム酒漬けにしたオーガニックレーズンをサンド。
ジューシーなレーズンと鼻に抜けるバニラ、ラム酒の香りが口いっぱいに広がります。
＊微量のアルコールを使用しております
【犬】ラズベリークランベリー
ラズベリーピューレを練り込んだバタークリームを絞り、ドライクランベリーをサンド。
ベリー尽くしの甘酸っぱい味わいが美味しい一枚です。
【ドーナツ】クリームチーズレモン
クリームチーズを使用したバタークリームを絞り、オーガニックレモンピールをサンド。
レモンのほど良い酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙にマッチしたバターサンドです。
バターサンドクッキー -ココア-
プレーンの生地に香り豊かなオーガニックココアをブレンドしました。
【博士】チョコレート
オーガニックのチョコレートクリームを絞り、オーガニックチョコチップを贅沢にサンド。
カカオの香り・味わいを存分にお楽しみいただけるチョコレートバターサンドです。
【犬】ヘーゼルナッツプラリネ
ヘーゼルナッツペーストを練り込んだクリームに、香ばしくキャラメリゼしたヘーゼルナッツを合わせました。ココアのクッキー生地との相性も良く、ナッツの香ばしさとコクをしっかりと感じる絶妙な1枚です。味のアクセントにゲランドの塩を使用しています。
【ドーナツ】クリームチーズカシス
クリームチーズを合わせたバタークリームにカシスの自家製コンフィチュールをサンド。
甘酸っぱくフルーティーな味わいのカシスジャムとマイルドなチーズクリームが口いっぱいに広がります。
■長場 雄氏プロフィール
アーティスト
1976年東京生まれ。東京造形大学デザイン学科卒業。
個展を開催する他、雑誌、書籍、広告、様々なブランドとのコラボレーションなど領域を問わず幅広く活動。
国外も含め様々なクライアントにアートワークを提供している。
Instagram：@kaerusensei （https://www.instagram.com/kaerusensei/）
＜koe donuts kyoto＞
所在地：京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F
営業時間：8:00～20:00
席数：65席+スタンディング
HP：http://donuts.koe.com
Instagram：@koe_donuts (http://www.instagram.com/koe_donuts/）
オンラインストア：「koe donuts online store」（https://www.koedonuts-onlinestore.koe.com/)