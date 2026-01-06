koe donutsから「バターサンドクッキー」が新登場！『ドーナツ博士』たちがモチーフのクッキーが愛らしいスイーツを1月8日(木)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都、以下koe donuts）」は、2026年1月8日（木）より「バターサンドクッキー」を発売いたします。





koe donutsは、「オーガニック」「天然由来」「地産地消」をキーワードに、出来立てのドーナツをナイフとフォークで食べる新感覚の「ドーナツメルト」のほか、6種類の生地を使用した約30種のレギュラードーナツを販売しております。また、日本の観光名所・京都に店舗を構えることから、四季折々の限定メニューも展開しております。

この度、大人気アーティスト長場雄氏が手掛けるkoe donutsの愛らしいオリジナルキャラクター『ドーナツ博士』たちを主役にしたお菓子が初登場。koe donutsのクッキー缶にも使用しているクッキー生地でキャラクターたちのモチーフを焼き上げ、バタークリームとこだわりの食材で挟んだ「バターサンドクッキー」を新発売いたします。可能な限り、有機小麦やオーガニックシュガー、京都産の平飼い卵など身体にも環境にも優しい食材を使用し、一つひとつ手作りで丁寧に仕上げました。

クッキー生地はプレーンとココア風味の2種類。クッキー生地やバタークリームにマッチするフルーツやナッツなどを合わせた全6種のフレーバーをお楽しみいただけます。

プレーンは、ジューシーなレーズンにバニラとラム酒の芳醇な香りが調和する「バニララムレーズン」、ベリー尽くしの甘酸っぱさが際立つ「ラズベリークランベリー」、レモンの程よい酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙な「ク リームチーズレモン」の3種をラインアップ。

ココア風味の生地は、カカオの香りや味わいを存分に堪能できる「チョコレート」、ナッツの香ばしさとコクが広がる「ヘーゼルナッツプラリネ」、甘酸っぱくフルーティーなカシスジャムとマイルドなチーズクリームのバランスが魅力の「クリームチーズカシス」をご用意いたしました。

ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方への贈り物としてもおすすめの「バターサンドクッキー」をぜひご賞味ください。

■『バターサンドクッキー』販売概要/メニュー詳細

※価格は全て税込

発売日：1月8日(木)＊通年商品/冷凍商品 *各日数量限定販売/当日分無くなり次第終了

販売メニュー：プレーン3個セット/チョコ3個セット/プレーン3個＆チョコ3個の6個セット

販売店舗：koe donuts kyoto ＊当面店頭のみ販売

価格：各3個セット\1,980/6個セット\3,800

お召し上がり方：本商品は冷凍状態でお渡しいたします。

お受け取り後は冷蔵庫で解凍してお召し上がりください。解凍後は7日以内にお召し上がりください。

賞味期限：お渡し日より1週間



バターサンドクッキー -プレーン-

オーガニック小麦、オーガニックシュガー、平飼い卵を使用した生地にアーモンドパウダーを配合した、さっくりと口どけの良いクッキーです。

【博士】バニラ ラムレーズン

バニラビーンズを合わせたバタークリームに、ラム酒漬けにしたオーガニックレーズンをサンド。

ジューシーなレーズンと鼻に抜けるバニラ、ラム酒の香りが口いっぱいに広がります。

＊微量のアルコールを使用しております

【犬】ラズベリークランベリー

ラズベリーピューレを練り込んだバタークリームを絞り、ドライクランベリーをサンド。

ベリー尽くしの甘酸っぱい味わいが美味しい一枚です。

【ドーナツ】クリームチーズレモン

クリームチーズを使用したバタークリームを絞り、オーガニックレモンピールをサンド。

レモンのほど良い酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙にマッチしたバターサンドです。



バターサンドクッキー -ココア-

プレーンの生地に香り豊かなオーガニックココアをブレンドしました。

【博士】チョコレート

オーガニックのチョコレートクリームを絞り、オーガニックチョコチップを贅沢にサンド。

カカオの香り・味わいを存分にお楽しみいただけるチョコレートバターサンドです。

【犬】ヘーゼルナッツプラリネ

ヘーゼルナッツペーストを練り込んだクリームに、香ばしくキャラメリゼしたヘーゼルナッツを合わせました。ココアのクッキー生地との相性も良く、ナッツの香ばしさとコクをしっかりと感じる絶妙な1枚です。味のアクセントにゲランドの塩を使用しています。

【ドーナツ】クリームチーズカシス

クリームチーズを合わせたバタークリームにカシスの自家製コンフィチュールをサンド。

甘酸っぱくフルーティーな味わいのカシスジャムとマイルドなチーズクリームが口いっぱいに広がります。

■長場 雄氏プロフィール

アーティスト

1976年東京生まれ。東京造形大学デザイン学科卒業。

個展を開催する他、雑誌、書籍、広告、様々なブランドとのコラボレーションなど領域を問わず幅広く活動。

国外も含め様々なクライアントにアートワークを提供している。

Instagram：@kaerusensei （https://www.instagram.com/kaerusensei/）

＜koe donuts kyoto＞

所在地：京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F

営業時間：8:00～20:00

席数：65席+スタンディング

HP：http://donuts.koe.com

Instagram：@koe_donuts (http://www.instagram.com/koe_donuts/）

オンラインストア：「koe donuts online store」（https://www.koedonuts-onlinestore.koe.com/)