DEAN & DELUCA¤¬BetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë¤È¤Ä¤¯¤ë ÉòÆº¤Î²ÌÈé¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·Á³À÷¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥«¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDEAN & DELUCA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÀîÀµµª¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Å·Á³À÷¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë¡Ù¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§ https://www.deandeluca.co.jp/contents/special/detail/betulan
Âè»°ÃÆ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÉòÆº¤Î²ÌÈé¡×¤òÀ÷ÎÁ¤Ë
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÅ·Á³À÷¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´ÖÈ²ºà¤ä²Ì¼Â¤ÎÈé¡¦ÍÕ¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃúÇ«¤Ë»È¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤¢¤¤¤òÃê½Ð¡¢¼êÀ÷¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DEAN & DELUCA¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤ÎÇò³ò¡¦ÂèÆóÃÆ¤Î¥³ー¥Òー¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ØBetulaN¡Ù¤ÎÁÇºà¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä¼ê»Å»ö¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¤´Äó°Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ÷ÎÁ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÉòÆº¤Î²ÌÈé¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Éû»ºÊª¤ò¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºà¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¿§¤äÍÉ¤é¤®¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ÏÆó¤Ä¤È¤Ê¤¤É½¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤³¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤È¿Í¤ò·Ò¤°¡ØBetulaN¡Ù¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËèÆü¤ËºÌ¤ê¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò "À¤³¦¤Ë°ì¤Ä" ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉòÆº¤Î²ÌÈé¤ÇÀ÷¤á¾å¤²¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥°
Æ±¤¸ÉÊ¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â¥ï¥¤¥Ê¥êー¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡£Å·Á³À÷¤á¤Ï¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÁÇºà¡¦Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÀ÷±Õ¤Î¿§¹ç¤¤¤ä¡¢Æ¼¡¦Å´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÇÞÀ÷¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢£³¿§¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À÷¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï»È¤¦¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤¹¥³¥Ã¥È¥óÀ½¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¾ö¤á¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ëÎ¹Àè¤Ë¡£»È¤¦¤Û¤É¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢°¦Ãå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å·Á³À÷¤á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡¡ÉòÆº¡¡¥Ùー¥¸¥å / ¥°¥êー¥ó / ¥°¥ìー
\4,800¡ÊÀÇ¹þ \5,280¡Ë
ÁÇºà¡§¥³¥Ã¥È¥ó
¢¨Å·Á³ÁÇºà¤òÀ÷ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿§¹ç¤¤¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Ùー¥¸¥å
¥°¥êー¥ó
¥°¥ìー
¡ãÂè°ìÃÆ¡§Çò³ò¡¡2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡ä
ÃÈ¤«¤ÊÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÇò³òÀ÷¤á¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°
ËÌ³¤Æ»Íö±ÛÄ®¤Ç´ÖÈ²¤µ¤ì¤ëÇò³ò¤Î¡¢Æâ¼ùÈé¡¦»Þ¡¦ÍÕ¤ò»ÈÍÑ¡£ÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Æü¤Î¸÷¤ò´¶¤¸¤ë¿§¤Ç¤¹¡£¡Ê´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡ãÂèÆóÃÆ¡§¥³ー¥Òー¡¡2025Ç¯9·îÈ¯Çä¡ä
¥«¥Õ¥§¤Î°ìÇÕ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥³ー¥ÒーÀ÷¤á¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°
DEAN ¡õ DELUCA ¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¥³ー¥ÒーÊ´¤ò»ÈÍÑ¡£ßäÀù¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ëÀ÷±Õ¤Î¿§¹ç¤¤¤ä¡¢ÇÞÀ÷¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
Å·Á³À÷¤á¤Î¿¦¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Í£°ìÌµÆó¤Î¿§ºÌ
Å·Á³À÷¤á¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿¦¿Í¤Î¸«¶Ë¤á¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢À÷¤á¤ëÀ¸ÃÏ¤Ø¤Î²¼½èÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ü¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Èþ¤·¤¤À÷¤á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼êºî¶È¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«10Ëç¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯ÎÌ¤º¤ÄÀ÷¤á¤ë¤Î¤âÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤¿¤á¡£Æé¤Ç¿§¤ò¼Ñ½Ð¤·¡¢À¸ÃÏ¤ò¿»¤·¤Æ¼êºî¶È¤Ç¿§¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿§¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¡ÖÇÞÀ÷¡Ê¤Ð¤¤¤»¤ó¡Ë¡×¤ò»Ü¤¹¤È¡¢¿§¤ÏÆÈÆÃ¤Î¸÷¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢°ìÁØµ±¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
BetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë
Ï·ÊÞÀ÷Êª²°¤Î¿¦¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÅ·Á³À÷¤á¥áー¥«ー¡£ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤Ï¡¢ËÜÍèÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´ÖÈ²ºà¤ä²Ì¼Â¤ÎÈé¡¦ÍÕ¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£ÁÇºà¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÃúÇ«¤Ë»È¤¤¡¢¿§¤òÃê½Ð¡¢¼êÀ÷¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://betulan-hokkaido.com/
ÅÚÃÏ¤ÎÌ¿¤ò½É¤¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ØBetulaN¡Ù ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡https://x.gd/vic3V
ÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¹Ô¤¯Ëö¤Î¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢»È¤¦¤è¤í¤³¤Ó¤âÁý¤·¡¢°ìÁØ°¦Ãå¤â¤ï¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÅ·Á³À÷¤á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë¡Ù¤ò¼çºË¤¹¤ë¡¢À÷¿§¿¦¿Í¡¦Ìî¸ý ÈËÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ë¹©Ë¼¤òË¬¤Í¡¢¤ªÏÃ¤·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
DEAN & DELUCA¤¬BetulaN¡Ê¥Ù¥Á¥å¥é¥ó¡Ë¤È¤Ä¤¯¤ë
ÉòÆº¤Î²ÌÈé¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Å·Á³À÷¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
¢¢ ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë～ ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§11»þ～
¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢ºß¸ËÈ¿±Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡öÅ¹ÊÞÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ±Ä¶È³«»Ï»þ´Ö～
¢¢ ¼è°·Å¹ÊÞ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡ÊÏ»ËÜÌÚ / ÉÊÀî / Í³ÚÄ® / Ì¾¸Å²° / µþÅÔ / Ê¡²¬¡Ë
¡ö¤´Í½Ìó¡¦¤ª¼è¤êÃÖ¤¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢1²ÈÂ²¡Ê1ÁÈÍÍ¡Ë¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ¼ï£±Ëç¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ABOUT DEAN & DELUCA¡Ê¥Ç¥£ー¥ó&¥Ç¥ëー¥«¡Ë
DEAN & DELUCA¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£1977Ç¯¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ç¥ëー¥«¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥½ー¥Ûー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡ÈLiving With Food¡É¡Ö¡È¿©¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¡×¤ò¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2003Ç¯¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢19Å¹ÊÞ¡¢¥«¥Õ¥§27Å¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤ß¤ë¤¿¤Î¤·¤ß¡¢¤Ä¤¯¤ë¤¿¤Î¤·¤ß¡¢¿©¤¹¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©¤ÎË¤«¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2027Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎDEAN & DELUCA¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿©¤ÎÊ¸²½¡×¤ò»Ù¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡ÈÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£