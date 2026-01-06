温泉から「考える力」を育てる。小田原発・親子向け地域探究プログラム「湯学（YUGAKU PROJECT）」始動

株式会社マッケンジーハウス

株式会社マッケンジーハウス（神奈川県平塚市）と、小田原お堀端 万葉の湯は、共同主催により、親子で地域を学ぶ探究型教育プログラム「湯学（YUGAKU PROJECT）」 を2026年2月より開始します。

本プログラムは、小田原の温泉・自然・人・商い・文化を題材に、子どもたちが 「問いを立て、体験し、考え、言葉にする」 プロセスを重視した、全4回構成の連続型学習プログラムです。

「正解を覚える学び」から「考える力を育てる学び」へ

近年、教育現場では「探究型学習」や「主体的な学び」の重要性が高まっています。

一方で、家庭や地域の中で 実体験を伴った探究の機会 は、依然として限られているのが現状です。

「湯学」は、

・ 子どもが“自分の疑問”から学びを深めること

・ 親子が同じ体験を通じて対話すること

・ 地域そのものを“生きた教材”として捉えること

を目的に企画されました。

なぜ「温泉」なのか

温泉は、自然科学・健康・歴史・文化・観光・地域産業など、多様な要素が重なり合う 総合的な学習素材 です。

「なぜ温泉は湧くのか」

「なぜ体が温まるのか」

「なぜ人は温泉に集まるのか」

一つの温泉から、多様な問いが生まれ、

子どもたちの探究心を自然に引き出します。

特別講師に温泉専門家・北出 恭子氏を招聘

第1回の特別講師には、年間300湯以上の温泉を巡り、

テレビ・講演・教育現場で活躍する温泉専門家 北出恭子氏 を迎えます。

北出氏は、温泉の成分・泉質・正しい入浴法などを

科学的視点と体験を交えて伝える第一人者であり、

本プログラムでは 知識を教えるのではなく、問いを引き出す役割 を担います。

湯学で育む「5つの力」

本プログラムでは、以下の力を育成します。

探究力：自分で問いを立て、深く考える力

身体知：五感と体験を通じて理解する力

表現力：感じたことを言葉や形で伝える力

対話力：相手の話を聴き、考えを交わす力

共生力：地域の中で生きる感覚と行動力

第1回 開催概要

プログラム名：湯学（YUGAKU PROJECT）第1回

テーマ：温泉の正体をさぐれ！

開催日：2026年2月8日（日）

時間：10:00～16:00

会場：小田原お堀端 万葉の湯

対象：小学4～6年生＋保護者ペア

定員：30組

参加費（昼食代含）：

・こども 3,000円（税込）

・保護者 4,500円（税込）

※第2回以降は各回ごとに参加費が発生します。

申込フォーム

https://forms.gle/Mqwu6ZaDrFu4oXdH6

今後の展開

「湯学」は、全4回の連続プログラムとして、

畑での農体験、商店街インタビュー、発表会などを通じて、

子どもたちの学びを段階的に深めていきます。

将来的には、地域教育モデルとしての横展開や、

行政・教育機関との連携も視野に入れています。

主催

株式会社マッケンジーハウス

小田原お堀端 万葉の湯

お問い合わせ先

株式会社マッケンジーハウス

所在地：神奈川県平塚市錦町2-16

事業内容：住宅建築／地域貢献プロジェクト／イベント企画運営

公式サイト：https://www.mackenzie.co.jp/