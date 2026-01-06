メディアプルポが「One人事」を導入

One人事株式会社

One人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）が提供する、ワンストップ人事労務システム「One人事」が、株式会社メディアプルポ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：安藤和久、以下：メディアプルポ）に導入されました。

◼️導入製品

One人事[労務]、One人事[勤怠]、One人事[給与]、One人事[タレントマネジメント]

■導入背景

メディアプルポは、バラエティや情報番組を中心に多彩な映像コンテンツを企画・制作するテレビ番組制作会社です。同社では従業員を大切にする企業文化のもと、以前よりタレントマネジメントのシステム化を検討していました。その過程で、人事情報の可視化にとどまらず、情報をワンストップで一元管理できる「One人事」の仕組みに魅力を感じ、導入を決定しました。

導入前は、勤怠管理、給与計算、年末調整、給与明細などをそれぞれ異なるシステムで運用しており、データが分断された状態でした。その結果、情報連携に時間と手間がかかり、業務負担が増加。特にヒューマンエラーのリスクや、手作業による確認作業の多さが課題となっていました。これらを「One人事」で一元化することで、従業員にとっても利便性が高まり、情報の分断による業務の非効率やヒューマンエラーを防げると期待しています。

さらに、理想とする勤怠管理・工数管理の仕組みが標準機能として備わっていた点も評価し、選定の決め手となりました。今後は「One人事」のさらなる機能拡張にも期待しています。

「One人事」は、従業員の有する資格やスキルなど人材情報を最新の状態で蓄積・一元管理ができるなど、お客様の課題を支援するためのサービスが充実しています。

引き続き当社では、企業・社員みなさまの成長と人事・労務業務の効率化に貢献して参ります。

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp