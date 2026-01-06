¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÇÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª 1,500±ß¤«¤é²ÄÇ½¤Ê±þ±ç¡¢¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£±þ±ç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass
¢£ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤È¤Ï
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤Ë°ñ¾ë¸©¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï1984Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢Ëè½µ1¸®1¸®¼êÇÛ¤ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ËÇÛÉÛ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò40ÈÇ¡Ê¢¨¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ÆÌó174ËüÀ¤ÂÓ¤ØÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÀéÍÕ¸©¡Ä 39ÈÇ¡¢°ñ¾ë¸©¡Ä1ÈÇ¤ÇÈ¯¹Ô
1.ÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡¡ÃÏ°è¤È°û¿©Å¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤È¤Ï
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338459&id=bodyimage1¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô°Ê¹ß¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î°û¿©Å¹¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¦Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³èµ¤¤¢¤ë·ÐºÑ·÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Ï¡¢»²²Ã°û¿©Å¹¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡£1Ëç¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï2¥«·î´Ö¡£´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¼çÍ×8¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨¡Ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤Å¹¤ËÄÌ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý8¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¡¿ÄÅÅÄ¾Â¡¿Á¥¶¶¡¿»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¿Çð¡¿¾¾¸Í¡¿À®ÅÄ¡¿È¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
¡Ê1¡ËÃíÊ¸»þ¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤òÄó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤è¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤äÄêµÙÆü¤Ê¤É¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ëü°ì¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»²²Ã°û¿©Å¹¤¬µÙ¶È¤äÊÄÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤Î¸½¾õ¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¡¡¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338459&id=bodyimage2¡Û
¢¨¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÍÎÁ¹¹ðÏÈ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°û¿©Å¹·ï¿ô¤Î¿ä°Ü
ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¼Ô¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¡¢»æÌÌ¤Ë½Ð¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÅ¹¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î·ÇºÜÈñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤ÆâÍÆ¤òµ»ö¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÆâÍÆ¤Ï¹¹ð¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò 40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç°û¿©Å¹¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤ÏÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢²óÉü¤ÎÃû¤·¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¾ðÊó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ï¤à¤·¤íÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ÏÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¤«¤Ê¤á¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥ëÊ¸²½¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆüËÜÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¹¥Ð¥ë¡×¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢ËÜ´ë²è¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
