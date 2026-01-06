新刊「情報リテラシー Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」シリーズ2冊の発売日決定
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年11月4日にお知らせしました新刊の発売日を決定しました。2026年1月13日に「情報リテラシー Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」を、1月22日に「情報リテラシー 入門編 Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」を発売いたします。
2026年1月13日 発売予定 「情報リテラシー Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：2,310円（税込）
2026年1月22日 発売予定 「情報リテラシー 入門編 Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」
定価：1,210円（税込）
【特徴】
情報リテラシー教材シリーズは、学生生活に役立つパソコン操作のスキルを網羅した教科書です。多くの大学・専門学校の情報リテラシーの授業で教科書として採用されています。本シリーズは、収録内容によって複数の種類の書籍をご用意しておりますので、授業カリキュラムに応じてお選びいただけます。
「情報リテラシー Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」は、パソコンを利用する上で身に付けておきたい知識と、Officeの基本から応用的な操作スキルまで習得できる教材です。 情報モラルや情報セキュリティの重要性を具体的な事例で学びながら、Officeを活用したレポート作成、データの集計・分析、プレゼン資料作成などの実践的な演習を通して、現代社会で求められるパソコンスキルを総合的に身に付けることができます。
「情報リテラシー 入門編 Windows 11 Office 2024／Microsoft 365対応」は、パソコンを利用する上で身に付けておきたい知識に加え、Officeの基本的な内容をコンパクトにまとめており、これからパソコンを利用する学生向けの入門書です。情報モラルや情報セキュリティの重要性を具体的な事例で学びながら、Officeを活用したレポート作成、データの集計、プレゼン資料作成などの実践的な演習を通して、現代社会で求められるパソコンスキルを総合的に身に付けることができます。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
