BODYMAKER イオンモール堺鉄砲町店が 2026年1月1日（祝）より在庫処分売りつくし「閉店感謝SALE」好評開催中！さらに「堺店限定」在庫限りの特別価格も急遽追加決定！
大阪府吹田市を拠点に日本発祥のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）の製造から販売まで
行っているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。感謝感激！ご愛顧いただきました「イオンモール堺鉄砲町店」は、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。（1月31日（土）完全閉店）ボディメーカーイオンモール堺鉄砲町店では、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、1月1日（祝）より「閉店感謝SALE」在庫処分売りつくしをスタートします。
今回、イオンモール堺鉄砲町店限定価格満載！目玉アイテムとして一例を紹介すると、優しい肌触りと保温性が特徴の裏起毛スウェット\1,990→\990の半額、新定番の『冬のサンダル』人気のウォームシューズが\1,990→\990の半額。さらに１月２日（金）より一部「堺店限定」在庫限りの特別価格も急遽追加決定！閉店感謝SALE期間:１月１日（祝）～31日（土）まで。まだまだ何が起こるかわからない閉店SALE。ぜひ、店頭へお越しください。
▼1月1日配布「閉店感謝SALE 」店舗チラシ表面
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338046&id=bodyimage1】
▼1月1日配布「閉店感謝SALE」店舗チラシ裏面
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338046&id=bodyimage2】
MAX半額「堺店限定」在庫限りの特別価格も急遽追加決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338046&id=bodyimage3】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
