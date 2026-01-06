ストレス社会のなかで支援者が生きやすくなるヒント『しなやかにストレスと向き合うレジリエンス向上ワークショップ』無料Webセミナー4月15日（水）開催 - 医学書院















































書名：『看護職・子育て支援者のための 家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド』



著：戸部 浩美



発行月：2025年10月



判型：B5



頁数：168



ISBN：978-4-260-05376-1



定価：3,080円 （本体2,800円+税）



発行元：医学書院



詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/112097







◆参考書籍『看護職・子育て支援者のための 家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド』のご紹介子育てに携わる専門職が、自分でワークショップを運用するためのガイドブックです。専門職の最低限のリードによって参加者が主体的に学び合うことができ、アンガーマネジメントやマインドフルネスのエッセンスを盛り込んだ楽しいワークがたくさん解説されています。実際の運用事例も豊富に掲載し、配布資料や掲示スライド、瞑想音声ガイダンス等をWEB付録として用意しましたので、明日からあなたもファシリテーターに！