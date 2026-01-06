こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ストレス社会のなかで支援者が生きやすくなるヒント『しなやかにストレスと向き合うレジリエンス向上ワークショップ』無料Webセミナー4月15日（水）開催 - 医学書院
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、保健師、看護師、助産師、保育士、養護教諭、教員、心理士、児童福祉司などに向けた無料Webセミナー『しなやかにストレスと向き合うレジリエンス向上ワークショップ』を2026年4月15日 (水) 19:00〜20:30に開催します。
◆悪逆境やストレスにあっても立ち直る力「レジリエンス」を身につける
ストレス社会のなかでより生きやすくなるヒントとして、仕事や家庭にも活かせるレジリエンスを身につけるセミナーです。レジリエンスの概念は「逆境やストレスにあっても立ち直る力」です。
本セミナーでは、支援者として対象者やその家族のレジリエンスを高めるために関わることのある方々に、まずは「自身のレジリエンスを高めてもらうこと」を主眼にしました。1人の参加者としてワークショップを体験し、内容をじっくり味わい、ご自身の生活に取り入れていただくことを目指します。
いち職業人として仕事と私生活に忙しくされ、さまざまな困難を抱えられている支援者、特に保健師、看護師、助産師、保育士、養護教諭、教員、心理士、児童福祉司などに向けて開催します。
◆講師プロフィール
戸部 浩美
石川県立看護大学小児看護学講座・教授
東京外国語大学卒業（ロシア語），茨城県立医療大学卒業（看護学），看護師・保健師資格取得，筑波大学大学院修士課程修了（看護科学），東京大学大学院博士課程修了（保健学）。東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンターで特任助教・特任講師を務めたあと，2023年4月より現職。2025年１月より１年間、米国ブリガム・ヤング大学看護学部招聘教授として赴任。
家族のアンガーマネジメント，レジリエンス，マインドフルネスに関する研究をもとに，国内外の一般・専門家を対象に延べ6,000名に講座・講演を行ってきた。『家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド』はその内容をベースにしており，現在もオンラインと対面の講座を実施中。
◆開催概要（予定）
開催日時 ：2026年4月15日（水）19:00〜20:30
開催形態 ：オンライン（リアルタイム配信＋アーカイブ配信）
アーカイブ：あり（配信後1か月）
受講料 ：無料
対象 ：保健師、看護師、助産師、保育士、養護教諭、教員、心理士、児童福祉司など
講師 ：戸部浩美先生
◆お申込み
弊社ウェブサイトより無料の医学書院IDにログインのうえお申込みください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260415sem
◆参考書籍『看護職・子育て支援者のための 家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド』のご紹介
子育てに携わる専門職が、自分でワークショップを運用するためのガイドブックです。専門職の最低限のリードによって参加者が主体的に学び合うことができ、アンガーマネジメントやマインドフルネスのエッセンスを盛り込んだ楽しいワークがたくさん解説されています。実際の運用事例も豊富に掲載し、配布資料や掲示スライド、瞑想音声ガイダンス等をWEB付録として用意しましたので、明日からあなたもファシリテーターに！
書名：『看護職・子育て支援者のための 家族のレジリエンスを高めるワークショップ実践ガイド』
著：戸部 浩美
発行月：2025年10月
判型：B5
頁数：168
ISBN：978-4-260-05376-1
定価：3,080円 （本体2,800円+税）
発行元：医学書院
詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/112097
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問合わせは、弊社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260415sem
