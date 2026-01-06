「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」コラボ・スペシャルメニュー「ナルトのラーメンバーガー」／「トロピカル木ノ葉ソーダ」









「ナルトのラーメンバーガー」／「トロピカル木ノ葉ソーダ」





















©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ









様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とのコラボレーションを実施、コラボ・スペシャルメニュー（フード／ノンアルコールカクテル）を1月13日（火）から2月1日（日）の期間限定で提供します。レストランに併設するロックショップでは現在、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とのコラボグッズを販売中(※)ですが、レストランではこのコラボレーションを記念したスペシャルメニューを提供します。※参考プレスリリース：「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」 コラボレーショングッズ販売コラボ・スペシャルメニューとして、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」からインスピレーションを受け、オリジナルで創作した、ネーミングからだけでもワクワクする、「ナルトのラーメンバーガー」、「トロピカル木ノ葉ソーダ」を用意しました。「ナルトのラーメンバーガー」は、“うずまきナルト好物ラーメン”をハンバーガーにアレンジし、ビーフパティにくわえパリパリに揚げたラーメンをサンドし、ナルトとウズラの卵をトッピングした、わくわく感満載の一品となっており、味噌豚骨スープ、フレンチフライをお付けして提供します。また、「トロピカル木ノ葉ソーダ」は、オレンジ、マンゴー、ライムにミントを加え、南国のようなトロピカルな味わいが楽しめる、“木ノ葉隠れの里”をイメージした一杯。ノンアルなので、お子様はもちろん、お酒に弱い方にも安心してお楽しみいただけます。＜TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とは＞「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999 年に連載開始し、2014 年に 700 回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億 5000 万部を突破。2002 年からテレ東系列にて TV アニメが放送開始。2007 年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として 2017年 3 月まで放送し、2022 年 10 月にはテレビ放送 20 周年を迎えた。劇場版アニメも 11 作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や 2.5 次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。