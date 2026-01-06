こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビオフェルミンシリーズから2つの機能性表示食品「ビオフェルミン 腸活サプリ」が新発売！！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、便秘気味な方のお腹の調子におすすめの成分に加えて、プラスαの悩みにも応える成分を配合した新しいサプリメントシリーズとして、肥満気味な方※１のおなかまわりも気になる方におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン スマート腸活サプリ」、肌が乾燥しがちで潤いも気になる方におすすめの成分を配合した「ビオフェルミン セラミド腸活サプリ」の2製品を、2026年1月6日（火）より通販限定で販売いたします。
「ビオフェルミン セラミド腸活サプリ」は、便秘気味な方のおなかの調子を整える機能が報告されている「ビフィズス菌8013株」に加え、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（保湿力）を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されているパイナップル由来グルコシルセラミド（以下、セラミド）を配合。ビフィズス菌8013株とセラミドの組み合わせが日本初のサプリで、それぞれの成分が、便秘気味なおなかの調子や乾燥しがちな肌の潤い対策をします※２。「乾燥しがちな肌が気になる・・・」「内側からサポートしたい！」そんな方におすすめです！
※1：BMI25以上30未満
※2：成分研究報告
◇ 製品概要
* 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
* 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
* 本品は医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
◇購入方法
「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」
【電話】
フリーダイヤル 0120-81-8428
受付時間 午前9:00〜午後6:00（土日、祝日も受付）
【FAX】
フリーダイヤル 0120-28-3748
【インターネット】
スマート腸活サプリ：https://www.taisho-direct.jp/products/detail/BFSXX-00-L2F000X
セラミド腸活サプリ： https://www.taisho-direct.jp/products/detail/BFCXX-00-L2F000X
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
大正製薬ダイレクト お客様センター TEL：0120-81-8428
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社
担当 ：コーポレートコミュニケーション部
TEL ：03-3985-1111（代表）