¡ÚÅìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡Û1/22(ÌÚ) 13:30¡Á15:30 ½ÐÄ¥·ò¹¯ÁêÃÌ¡Ö·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¡×¤ò³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡¡















¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¡ÊÀßÃÖ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡Ë¤Ï¡¢½ÐÄ¥·ò¹¯ÁêÃÌ¡Ö·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø´Ç¸î³ØÉô¤Î¶µ°÷¤È³ØÀ¸¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬Âç³Ø¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ò¹¯ÁêÃÌ¤ò½ÐÁ°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£

¡¡¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢À§Èó¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡

¢£·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦³µÍ×

¡¡³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ30Ê¬¡Á15»þ30Ê¬

¡¡¾ì½ê¡§Àé¾ëÂæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶èÀé¾ëÂæÀ¾2-1-2¡Ë

¡¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ

¡¡

¢£·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯ÆâÍÆ

¡¡·ì°µÂ¬Äê¡¢·ì´ÉÇ¯ÎðÂ¬Äê¡¢¹üÌ©ÅÙÂ¬Äê¡¢ÂÎÁÈÀ®¤Ê¤É

ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼ÂÁ©¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼

Tel 043-235-7156¡¿Email¡§n3ide25@rsch.tuis.ac.jp 

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

2025Ç¯11·î30Æü(Æü) ·ò¹¯¥­¥ã¥Ó¥ó¤Ö¤É¤¦¤ò³«ºÅ

https://www.tuis.ac.jp/topics/20251130healthcheckupatshimoda-report/

Åìµþ¾ðÊóÂç³Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¼ÂÁ©¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼

https://www.tuis.ac.jp/chpr/publications/