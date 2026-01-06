イリノイ州ティンリーパーク発 - (2025年12月17日) - エレクトリカル・ネットワークインフラソリューションの世界的リーダーであるPanduit（以下パンドウイット）は本日、経営陣の連携強化、イノベーションの加速、および同社の長期成長戦略を支援するための一連の幹部人事異動を発表しました。

Shannon McDanielは今後、最高経営責任者（CEO）に専念し、同社の成長と方向性をさらに明確化します。McDanielは、人材、イノベーション、顧客への投資を継続しながら、同社のビジョンと長期戦略の策定に注力します。

Marc Naeseは社長に任命され、市場革新、製造の卓越性、顧客親和性という企業戦略の柱に基づく取り組みを推進する中で、リーダーシップ責任を拡大します。この役職においてNaeseは、グローバルな販売、マーケティング、オペレーション、および全事業部門を統括します。

Tom Kellyが最高技術責任者（CTO）に就任します。エンジニアとしてパンドウイットでのキャリアを開始し、組織内のリーダーシップ職を経て昇進したKellyは、深い技術的専門知識とビジネスへの強い理解をこの役職にもたらします。CTOとして、同社のグローバル技術・イノベーション戦略を主導します。

Rebecca Hulseは人工知能（AI）およびデジタル戦略担当ディレクターに任命されました。これはデジタル変革と責任あるAI導入への取り組みを反映した新設の拡大役職です。新役職においてHulseは、企業全体のAI戦略を主導し、組織全体での責任あるAI導入を指導します。

McDanielは、「これらの任命は、パンドウイットが次の成長段階に備える中で、人材とリーダーシップへの継続的な投資を反映しています。これらのリーダーは、深い専門知識、強い価値観、そして顧客と従業員への共通のコミットメントという、パンドウイットの最高の資質を体現しています。彼らが共に、接続されたインフラの未来を形作る手助けをしてくれるでしょう」と述べています。

パンドウイットについて

パンドウイットは、高品質なエレクトリカル・ネットワークインフラおよびコネクティビティソリューションのグローバルリーディングメーカーです。米国イリノイ州ティンリーパークの本社を拠点に、世界112ヶ所に拠点を展開。戦略的な研究開発投資と画期的な製品開発を通じてイノベーションを推進するとともに、シームレスなグローバルサポートとサービスを提供しています。1955年の創業以来、お客様とパートナーへのコミットメントは変わることなく続いています。 そして彼らと共に、ビジネスを支え、彼らにとっても世界にとっても良い形で、卓越したソリューションを創り出しています。 パンドウイットは、重要な接続を実現します。 詳細については、www.panduit.com をご覧ください。