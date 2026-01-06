¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´¶ÀAI¡Û¼Á´¶¤«¤éÊªÀ¤òAIÍ½Â¬¡¢ÁÇºà ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡Ö´¶ÀAI MateriaLink¡×Âç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¡Á¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤«¤éÊªÀ¤Ë·Ò¤²¤Æ»îºîºï¸º¤Ø¡¢ÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¤ÎMI´Ä¶¡Á
¢ã´¶ÀAI MateriaLink ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥í¥´¢ä
¡¡µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î´¶ÀAI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©»³ ÀµÀ²¡Ë¤Ï¡¢ÁÇºàÃµº÷¡¦³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö´¶ÀAI MateriaLink¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤Î¡¢AI¤Ë¤è¤ëÁÇºà¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¸º¾¯¤ä»îºîºï¸º¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³«È¯¼êË¡¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚÆþÎÏ¤«¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¼Á´¶¤ËÉ¬Í×¤ÊÊªÍýÆÃÄ§ÎÌ¡Ê¸ü¤µ¡¢°úÄ¥¶¯ÅÙ¡¢Æ©¼¾ÎÌÅù¡Ë¤òAI¤¬Í½Â¬¤·¡¢»îºîÁ°¤ÎÀß·×¸¡Æ¤¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¸þ¾å¡¢ÁÇºà¥Ç¡¼¥¿¤Î¼Â¸³¥Î¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢´±Ç½É¾²Á¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤âÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¤Ç¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊMI¡Ë¡Ê¢¨£±¡Ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢»îºîºï¸º¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Èµ»½Ñ·Ñ¾µ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ÁÇºàÃµº÷¡¦³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö´¶ÀAI MateriaLink¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¡¡ÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø ºäËÜ¸¦µæ¼¼¤ÎÆÃµö¡¢¡Ö´¶ÀÄêÎÌ²½µ»½Ñ¡×¤ÇÁÇºà¤Î¡Ö¿¨¤ê¿´ÃÏ¡×¤òÄêÎÌ²½¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤·¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸µ¤ËºÇÅ¬¤Ê¼Á´¶É½¸½¤äÁÇºà¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÇÃµº÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÇºà³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶³ÐÅª¤Ç¶¦Í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö´¶À¥Ç¡¼¥¿¡Ê¢¨£²¡Ë¡×¤òÄêÎÌÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È´Ö¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÇºà¤ÎÀ½ºî¡¦ÁªÄê¤Î»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡§ https://www.kansei-ai.com/materialink
£²¡¥º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ
¡¡ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¥Ç¡¼¥¿¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÎÎ°è¤Øµ¡Ç½¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÄÉ²Ãµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÁÇºà¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½
¡¡ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Î¼Á´¶¥Ç¡¼¥¿¤ÈÊªÍýÆÃÄ§ÎÌ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤ò¤â¤È¤ËAI¤¬Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£Ì¤ÃÎ¤ÎÁÇºà³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãÁÇºà¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¡Ç½¢ä
¡¦¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤«¤éÊªÍýÆÃÄ§ÎÌ¤òÍ½Â¬
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Êµ¼²»¸ì¡¦µ¼ÂÖ¸ì¡Ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬ÄêÎÌÅª¤Ê¼Á´¶¥Ç¡¼¥¿¤ò»»½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÊªÍýÆÃÄ§ÎÌ¡Ê¸ü¤µ¡¢°úÄ¥¶¯ÅÙ¡¢Æ©¼¾ÎÌ¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¤°Õ¤ÇÄÉ²Ã²ÄÇ½¡Ë¤òÍ½Â¬¡¦Äó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¤Ç¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ï¡¢Åý·×³Ø¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¥Ç¡¼¥¿¤«¤éAI¤¬Áê´Ø´Ø·¸¤ò²òÀÏ¤·¡¢¼«Æ°¤ÇÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉÔºß¤Ç¤â¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÎÁàºî¤Î¤ß¤Ç¼ê·Ú¤ËÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤«¤éÎà»÷ÁÇºà¤òÈæ³Ó
¡¡¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îà»÷ÁÇºà¤Î¸¡º÷¤ä´ûÂ¸ÁÇºà¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¡£¡Ö³ê¤ë¡×¡Ö±úÆÌ¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¼Á´¶¼ÜÅÙ¤ò¿ôÃÍ»ØÄê¤·¤¿¸¡º÷¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤ÁÇºà¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ý½¸¡¦Èæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬ÂçÉý¸þ¾å
ÁÇºà¤Î¼Á´¶¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢43ÂÐ86¼ÜÅÙ¤ÎËÉÙ¤Ê´¶À¸ì×Ã¤«¤é¼´¤òÁªÂò¤·¡¢Ç¤°Õ¤Î´ÑÅÀ¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢ã¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Î¼ÜÅÙ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¢ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¢Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡ß¡Ö²¹¤«¤¤¢ÎÎä¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ë¼´¤òÁª¤Ù¤ë2¼´¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯Ãæ¤ÎÀ½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«¼ÒÁÇºà¤ä¶¥¹çÁÇºà¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÁÇºà¥Ç¡¼¥¿¤Î¼Â¸³¥Î¡¼¥Èµ¡Ç½
³ÆÁÇºà¤Î¼Á´¶¼Â¸³¥Ç¡¼¥¿¡¢ÊªÍýÆÃÄ§ÎÌ¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¤·¡¢Èæ³ÓÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£»îºî¤ÎÍúÎò¤ä¾ò·ï¤´¤È¤Î´±Ç½É¾²Á·ë²Ì¤ò»ñ»º¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¸ú²Ì
¡ÚÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ¡Û
¡¦»îºîºï¸º¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å
»îºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é´±Ç½É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©Äø¤ËÂÐ¤·¡¢À½Â¤Á°¤Ë¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊªÍýÆÃÀ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¼Á´¶¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»îºî²ó¿ô¤òºï¸º¤·¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÇÑ´þºï¸º¤ÈCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î»Ù±ç
½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î´±Ç½É¾²Á·ë²Ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò¼ã¼ê¤Ë·Ñ¾µ¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î³«È¯ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÇºà³èÍÑ¼Ô¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ËÍÍ¡Û
¡¦³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì
³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿´¶À¼ÜÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÁÇºà¤ò¿×Â®¤ËÃµº÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂåÂØÁÇºà¤Î¸úÎ¨ÅªÃµº÷
¼Á´¶Îà»÷ÅÙ¸¡º÷¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÍøÍÑÁÇºà¤Ë¶á¤¤ÂåÂØÁÇºà(´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤Ê¤É)¤Î¸¡Æ¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
£´¡¥º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁÇºà»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊMI¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë²½³Ø¹½Â¤¤äÁÈÀ®¤ÎÃµº÷¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ä¿Íºà°éÀ®¡Ê¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¡Ë¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¼Á´¶¤òÀß·×¤¹¤ëÄêÎÌÅª»ØÉ¸¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¶ÀAI MateriaLink¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤UI¤ÇÄêÀÅª¤Ê¡Öºî¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¡¢¹©³ØÅª¤Ê¡ÖÊªÍý¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡×¤ò¶¶ÅÏ¤·¤·¡¢³Ø½ÑÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤Ë°Ê²¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«È¯¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È»îºîºï¸º¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê
¡¦½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤ÎÃÎ¸«·Ñ¾µ¤È¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¡¦¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Î´¶À¤Ë¶Á¤¯À½ÉÊ³«È¯¤Î¼Â¸½
¢¨£± ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊMI¡Ë¡§¾ðÊó²Ê³Ø¡ÊAI¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Ê¤É¡Ë¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿·ºàÎÁ¤äÂåÂØºàÎÁ¤ÎÃµº÷¡¦³«È¯¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¢¨£² ´¶À¥Ç¡¼¥¿¡§°ìÈÌÅª¤Ë´±Ç½É¾²Á¤òÄÌ¤·¤Æ¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ò¥È¤¬¥â¥Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯´¶À¡Ê°õ¾Ý¤ä¼Á´¶¤Ê¤É¡Ë¤ò¡¢Åö¼Ò¤ÎAIµ»½Ñ¤ÇÄêÎÌ²½¤·¤¿¿ôÃÍ
£µ¡¥ËÜµ¡Ç½¤Î¤´ÍøÍÑ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥Èµ¡Ç½¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£¶Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ä¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¶ÀAI³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§²¼ËÒ¡¦µÜ粼
TEL¡§£°£´£²¡Ý£´£´£´¡Ý£¶£·£¶£±
Email¡§sales@kansei-ai.com
¥µ¡¼¥Ó¥¹URL¡§https://www.kansei-ai.com/materialink
°Ê¡¡¾å
¡Ú»²¹Í¡Û´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
£±¡¥¾¦¹æ¡¡´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò
£²¡¥ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¾®ÅçÄ®°ìÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ £Õ£Å£Ã¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼£³£°£¹¹æ¼¼
£³¡¥¼çÍ×¶ÈÌ³
¡¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÊÝ¼é¡¦ÈÎÇä¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¢¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÇä¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¼õÂ÷
¡¡¹ñÎ©Âç³ØÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³ØºäËÜ¸¦µæ¼¼¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤È¸Þ´¶¡¦´¶À¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÃåÌÜ¤·¤¿±þÍÑÈÏ°Ï¤Î¹¤¤ÆÃµöµ»½Ñ¡¦ÃÎºâ¡¢¿´Íý¡¦Ê¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¡¢¿¼ÁØ³Ø½¬¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤ÎAI´ØÏ¢µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¡¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê´¶À³èÍÑ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ï¡¢´¶À¡Ê=ÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Î¡¦¥³¥È¤ò¸«¤ë / ¿¨¤ë / Ì£¤ï¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¸Þ´¶¤ÇÃÎ³Ð¤·´¶¤¸¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Ç´¶¤¸¤È¤Ã¤¿¥â¥Î¡¦¥³¥È¤Î°õ¾Ý¡Ê¼Á´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢¤Ê¤É¡Ë¤ò¡¢¸À¸ì¤Î¾ðÊó(Îã¡§¡Ö¤µ¤é¤µ¤é¡×¡Ö¤È¤í¤ê¡×¤Ê¤É¤Îµ¼²»¸ì¡¦µ¼ÂÖ¸ì=¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú)¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Î´¶À¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¸À¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸¾Ï¤ä²èÁü¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤Î´¶À¾ðÊó¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤Ë¤è¤êÄêÎÌ²½¤¹¤ë¡Ö´¶ÀÉ¾²Á£Á£É¡ÉHapina¡É¡×¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´¡¥»ñËÜ¶â¡¡£´¡¤£µ£°£°Ëü±ß
£µ¡¥ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡½©»³¡¡ÀµÀ²
£¶¡¥ÀßÎ©ÅÐµ¡¡£²£°£±£¸Ç¯£µ·î£²£µÆü
£·¡¥»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÁêÃÌ¡¦¶ÈÌ³°ÍÍê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´¶À£Á£É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Mail¡§sales@kansei-ai.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´¶ÀAI³ô¼°²ñ¼Ò
²¼ËÒ¡¦µÜ粼
TEL¡§£°£´£²¡Ý£´£´£´¡Ý£¶£·£¶£±
Email¡§sales@kansei-ai.com
