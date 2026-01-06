バレンタインに手作りをする人が増加傾向、 明治が手作り・シェアチョコバレンタインを応援する企画が始動

■「サンリオキャラクターズ」、「美少女戦士セーラームーン」とのコラボを実施

■バレンタインにピッタリ！2026年9月で100周年を迎える明治ミルクチョコレートを使用したおすすめレシピ動画を公開

■チョコを手作りしたくなる、手作りチョコの工程音が心地良いASMR動画を公開

■バレンタインにおける女子高校生の友チョコ、コロナ禍から約2倍に

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2026年のバレンタインデーに向けて、「手作りチョコ」をはじめ、誰かにチョコレートやお菓子をプレゼントすることがもっと楽しめるように、準備期間にあたる1月上旬からバレンタイン当日までさまざまなコンテンツを展開します。2026年１月６日からは株式会社サンリオのキャラクターのかわいいチョコレートが作れるオリジナルチョコ型をプレゼントするキャンペーンを実施します。さらに2026年１月20日からは「美少女戦士セーラームーン」とのコラボパッケージ商品を発売します。

バレンタインに関する各種調査※1※2では、バレンタインに手作りチョコやチョコ菓子をプレゼントした人が約4割に増加しました。またお菓子作りが好きな理由として「ストレス解消／リラックスできるから」が理由としてあげられ、お菓子を作ることで癒やしを感じていることも分かりました。高まる手作り需要に応え、手作りしている過程も含めてバレンタインを楽しんでいただけるような施策やレシピの提案と、推し活ブームの需要にも応えた、限定のコラボパッケージを展開します。

バレンタインに関する各種調査

バレンタイントレンド把握調査※1では、2025年のバレンタインで誰かに手作りチョコやチョコ菓子をプレゼントした人は約4割（39.5%）で、前年に比べ増加しました。

■友チョコ、推しチョコ用の手作りお菓子

バレンタイントレンド把握調査※1の中で女子高校生を対象に、バレンタインに手作りチョコを誰のために作ったのかを調査したところ、コロナ禍においては「女友達」が36.3％※3、「男友達」13.7%※3だったのに対して、2025年では「女友達」が79.5%、「男友達」が27.2%とそれぞれ約2倍に増えていることが分かりました。コロナ明け以降、高校生における友チョコは再び当たり前になってきていると考えられます。また、同様に「父親」のために作ったのは52.2%、「母親」は50.1%という結果も出ており、親子間においても大切なイベントになっていることが考えられます。

また、お菓子作りに関する調査※2では、お菓子作りが趣味または好きな人で、推しがいると回答した人のうち 、半数以上（52.5%）がバレンタインは推し活にとって大切なイベントだと回答しました。さらに5人に1人が、推しをイメージしたお菓子やケーキを作っていることが判明し、昨今の推し活ブームにより、お菓子作りが推し活の場にも大切な存在になっています。

■自分のための手作りお菓子～ご自愛スイーツ～

お菓子作りに関する調査※2によると、お菓子作りが趣味または好きな人に、お菓子作りが好きな理由を聞いたところ、「集中できて、ストレス解消になる/リラックスできるから」が32.2％、「他のことを忘れて熱中できて、不安を忘れられるから」が25.2％という結果になりました。お菓子を作ることに「癒やし」を求めている人が一定数いると考えられます。

また、約7割（69.0%）の人がチョコレートのお菓子作りをしているときに、心が落ち着いたり癒やされたりしていることが判明しました。お菓子作りをしていて、最も癒やしや幸福感を感じる瞬間としては、1位に「できあがったお菓子を食べたとき（34.4%）」2位に「作っている最中に、無心になって集中できているとき（16.5%）」が挙げられ、食べるときはもちろん、作っている過程で多くの方が癒やしを感じていることが分かりました。具体的にどんな時に癒やされるのかを聞いたところ、「チョコを包丁で切ったときの音と感覚が大好きです。永遠に切りたくなるくらい癒やされます」「板チョコをパキパキする瞬間」「湯煎している時、ちょっとずつ溶けて液体になっていくのを眺めるのが好き」「とろーっとチョコが流れる時や甘い匂いがすると、とても癒やされる」と、チョコレートを刻む音や感触、溶ける瞬間など、チョコレート菓子作りの過程で癒やされている人が多く見受けられました。

バレンタイン時を除く通常時でも、お菓子作りを行う6割以上の人が「自分のため（61.2%）」に作っていることも明らかになりました。お菓子作りを一人でも楽しむ人が多い時代なのかもしれません。

※1 バレンタイントレンド把握調査

調査時期：2025年2月15日～2月17日

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：15歳～74歳男女933名

※2お菓子作りに関する調査

調査時期：2025年12月2日～12月5日

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：15歳～39歳男女500名

※3 若年層における2021年のバレンタイン意識調査

調査時期：2020年9月～11月

調査方法：Webによるアンケート調査

対象：10代～20代の中高生を中心とした女性1,261名

心理学・コミュニケーション学の専門家 晴香葉子氏 コメント

「バレンタイントレンド把握調査」と「お菓子作りに関する調査」の結果を受けて、心理学・コミュニケーション学の専門家の晴香葉子氏より、考察のコメントを頂きました。

＜晴香葉子氏コメント全文＞

調査結果にも見られたように「チョコレート×手作り」には、特別な癒やし効果が期待できます。チョコレートの歴史は長く、古くは薬としても用いられ、その不思議な力に人々は魅了され続けてきました。さまざまな視点から科学的な研究も進み、心への影響も確認されています。最も癒やしや幸福感を感じる瞬間の1位になったのは「できあがったお菓子を食べたとき」でしたが、チョコレートには癒やし効果のある成分が豊富で、例えばカカオポリフェノールには強い抗酸化作用があり、疲労回復を助け、ストレスによる細胞のダメージを防ぎ、GABAは脳の興奮を抑えて副交感神経を活発にし、トリプトファンやテオブロミンは、幸せホルモンのセロトニンの生成を助けると考えられています。とろける食感や独特の香りにも幸福感を高めるなど心の状態をよくする効果が見込まれますし、板チョコなどを割るパキッとした軽快で心地よい音は、ストレス発散につながり、楽しい気分にもしてくれます。作っているときにも癒やしを感じている人が多いという結果がみられましたが、お菓子作りは、目の前の作業に意識を向けることでストレスや不安が感じにくくなるマインドフルネスのセラピー効果があるという面でも注目されています。チョコレートの香りに包まれて型抜きなど単純作業に集中することは、人を心地よく無心にし、マインドフルネス状態に導いてくれると考えられます。また、人間には自分の行動を好きにコントロールしたいという自律性の欲求が基本的にあり、短時間でも好きなようにチョコレートのお菓子作りをしたという経験は充足感も高めます。さらに、私たちには、かわいいものを見ると報酬系と呼ばれる回路が活性化され、テンションが上がる傾向もあるので、かわいく出来上がったチョコレートのお菓子を見れば、喜びを感じ、心もより元気になると考えられます。

＜晴香葉子 プロフィール＞





晴香葉子

心理学・コミュニケーション学の専門家

東京都出身。早稲田大学オープンカレッジ心理学講座講師。企業での就労経験を経て心理学の道へ。

研究を続けながら講演、執筆、解説などの活動を続けている。

サンリオキャラクターズとのコラボキャンペーンを実施

明治の板チョコ3枚お買い上げでオリジナルチョコ型1個プレゼントキャンペーンを実施

明治の板チョコを3枚お買い上げいただいた方に、湯煎したチョコレートを流し込むだけでサンリオキャラクターズのかわいいチョコが作れるオリジナルチョコ型をプレゼントするキャンペーンを実施します。推し活やケーキなどのトッピングにもぴったりです。自分の好きなようにデコレーションしてお楽しみください。

＊画像はイメージです



＜キャンペーン詳細＞

キャンペーン開始時期：2026年1月6日から順次展開

対象商品：「明治ミルクチョコレート」「明治ハイミルクチョコレート」「明治ブラックチョコレート」「明治ホワイトチョコレート」

景品：ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、バッドばつ丸、こぎみゅんの６キャラクターが入ったチョコ型1個

© ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663985









＊店舗によっては取り扱いが無い場合がございます ＊景品はなくなり次第終了となります

「美少女戦士セーラームーン」とのコラボ商品を発売

「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」「明治ミルクチョコレートビッグパック」が「美少女戦士セーラームーン」とコラボレーションした限定パッケージで、 2026 年 1 月 20 日より発売します。「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」のイラストは今回のコラボ企画だけのために描き下ろされたイラストです。セーラー戦士の素敵な表情やポーズにもご注目ください。

＜限定パッケージの概要＞

「アーモンドチョコレート美少女戦士セーラームーン」（全2絵柄） 価格：オープンプライス

・スーパーセーラームーン＆スーパーセーラーちびムーン

・スーパーセーラーマーズ＆スーパーセーラーヴィーナス

「マカダミアチョコレート美少女戦士セーラームーン」（全3絵柄） 価格：オープンプライス

・スーパーセーラーマーキュリー＆スーパーセーラージュピター

・スーパーセーラーウラヌス＆スーパーセーラーネプチューン

・スーパーセーラープルート＆スーパーセーラーサターン

セーラー10戦士が2人ずつデザインされたオリジナルパッケージのナッツチョコシリーズです。









「明治ミルクチョコレートビッグパック美少女戦士セーラームーン」 価格：オープンプライス

セーラー10戦士がデザインされたオリジナルパッケージの明治ミルクチョコレートビッグパックです。

（各戦士がデザインされている個包装は全10種＋シークレット1種）





＊小袋のデザインは全種類入らない場合があります。＊小袋はキャラクターをデザインしたものです。

＜コラボレシピ＞

詳細は特設サイトまで

＜明治『美少女戦士セーラームーン』コラボ 特設サイトURL＞http://sailormoon.chocodaisakusen.jp/

©Naoko Takeuchi

TASTEMADEレシピ動画公開

昨年も大好評をいただいたTASTEMADE社とのコラボレシピ動画を1月19日より順次公開します。

TASTEMADE社 インスタグラム：https://www.instagram.com/tastemade_japan/?hl=ja

ぷにぷにマシュマロ板チョコマンション

昨年話題を呼んだ「板チョコマンション」を、さらにかわいくアップデートしました。板チョコの窓（くぼみ）にマシュマロを流し込み、ぷっくり愛らしい見た目に仕上げました。

むにゅぷにチョコグミ

チョコレート・牛乳・ゼラチンだけで作れる、驚くほど簡単なグミチョコです。ひと口かじると、むにゅむにゅ食感がクセになる新感覚スイーツです。

生クリームとチョコ好きのためのとろ生板チョコケーキ

断面から現れる、パリパリの板チョコとたっぷりふわふわの生クリームと、中から溢れるとろ～っと濃厚なフォンダンチョコレートが特長のバレンタインにぴったりのレシピです。バームクーヘンを土台にすることで、手軽なのに特別感あふれるケーキが完成します。

【濃厚ASMR】音に溺れる手作りチョコ 動画公開

「手作りチョコを楽しむ人は、『お菓子作りそのもの』に価値を感じている」ということが調査で示されました。また、チョコを手作りする際に出る“音”には、心をほぐす癒やし効果があるという声も多く見受けられました。そこで今回、その“音”をじっくり楽しめるASMR動画を制作しました。 調理時に出る、板チョコを割る音や刻む音、湯煎したチョコレートを混ぜる音などの気持ちいい音をまとめた動画「【濃厚ASMR】音に溺れる手作りチョコ」を１月５日（月）より公開します。

TASTEMADE社 インスタグラム：https://www.instagram.com/tastemade_japan/?hl=ja

カカオボーテwithサステナビューティープロジェクトキャンぺーン

おいしさに定評※4があり、自分用はもちろん、プレゼントにもぴったりな「カカオボーテ」でサステナビューティープロジェクトとコラボしたキャンペーンを実施します。抽選で合計85名に、サステナビューティープロジェクトファウンダーの柴咲コウさんがディレクションするブランド「MES VACANCES（ミヴァコンス）」のグッズや明治のお菓子が当たります。

詳しくはこちら：https://www.meiji.co.jp/products/brand/cacaobeaute/cmp/close2601/

※4世界最大級のチョコの祭典Salon du Chocolat Paris2025 で発表された「C.C.C.（Club des Croqueurs de Chocolat）」において、2年連続で最高位である「ゴールドタブレット」を獲得しました。